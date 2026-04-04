4000 కోట్ల సినిమా, సాయిపల్లవి, రణ్బీర్, యష్ ల రెమ్యూనరేషన్ ఎంతో తెలుసా?
నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో 4000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న 'రామాయణం' సినిమాలో నటీనటుల రెమ్యూనరేషన్ ఎంతో తెలుసా? శ్రీరాముడిగా రణ్బీర్ కపూర్, రావణుడిగా యశ్, సీతగా సాయి పల్లవి ఎంతెంత తీసుకుంటున్నారంటే?
రాకింగ్ స్టార్ యశ్, రణ్బీర్ కపూర్ నటిస్తున్న సినిమా 'రామాయణం'. ఈ సినిమా కోసం ప్రపంచమంతా ఎదురుచూస్తోంది. ఇది మన హిందుస్థాన్ మహాకావ్యం. ఈ సినిమాకు ఏకంగా 4000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నారని డైరెక్టరే స్వయంగా చెప్పారు. ఇటీవల విడుదలైన టీజర్తో పాటు, ఈ సినిమాలో నటిస్తున్న వారి రెమ్యూనరేషన్ లిస్ట్ కూడా బయటకు వచ్చింది. అసలు రామాయణం కోసం ఎవరు ఎంత తీసుకున్నారు? ఈ సినిమా బడ్జెట్ 4000 కోట్లు ఎందుకైంది? చూద్దాం రండి..
భారత సినీ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతోన్న సినిమా రామాయణం. ఈ సినిమా టీజర్ ఇటీవల రిలీజైంది. టీజర్ చూసిన వాళ్లంతా అಬ್ಬಬ್ಬ అంటూ థ్రిల్ అవుతున్నారు. దేశవిదేశాల్లో మన ఇతిహాస గాథను ప్రశంసిస్తున్నారు. ఈ సినిమా బడ్జెట్ 4000 కోట్లు అని తెలియగానే అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. సినిమా మేకింగ్ చూస్తే ఇంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టడంలో ఆశ్చర్యం లేదనిపిస్తోంది.
భారతీయ సినిమా మరో మెగా మూవీ 'రామాయణం'. ఈ సినిమాకు కన్నడ నటుడు యష్ కూడా ఒక నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా బడ్జెట్ 4000 కోట్లు అని దర్శకుడు చెప్పినప్పుడే, ఎందుకింత బడ్జెట్ అని అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. ఇప్పుడు ఆ రహస్యం బయటపడింది. యష్ నిర్మిస్తున్న ఈ రామాయణంలో పెద్ద పెద్ద స్టార్లే ఉన్నారు. శ్రీరాముడి పాత్ర నుంచి రావణుడి పాత్ర వరకు ప్రతీ ఒక్కరూ కోట్లలో రెమ్యూనరేషన్ తీసుకున్నారు.
ఈ సినిమాలో మర్యాద పురుషోత్తముడైన శ్రీరాముడి పాత్రను రణ్బీర్ కపూర్ పోషిస్తున్నారు. అంటే ఈ కథకు హీరో రణ్బీరే. ఈ పాత్రకు రణ్బీర్ పర్ఫెక్ట్గా సూట్ అయ్యారని టీజర్ చూస్తేనే అర్థమవుతోంది. రాముడు అనగానే ఇప్పుడు రణ్బీర్ గుర్తొచ్చేలా ఉన్నారు. ఈ పాత్ర కోసం కపూర్ వారసుడు తీసుకున్న రెమ్యూనరేషన్ తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు.
రణ్బీర్కు ఏకంగా 150 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారని సమాచారం.రామాయణం సినిమా రెండు భాగాలుగా రాబోతోంది. ఈ ఏడాది దీపావళికి మొదటి భాగం విడుదల కానుంది. రాముడిగా నటిస్తున్న రణ్బీర్ కపూర్కు మొదటి భాగానికి 75 కోట్లు, రెండో భాగానికి 75 కోట్ల చొప్పున రెమ్యూనరేషన్ ఇస్తున్నారట.
అందరిలోనూ ఇదే అసలైన ఆసక్తి. రామాయణంలో లంకేశ్వరుడైన రావణుడిగా నటించడానికి యష్ కు ఎంత ఇచ్చి ఉంటారని అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సినిమాలోని ప్రతీ భాగానికి యశ్ 50 కోట్లు తీసుకుంటున్నారట. దీనితో పాటు, సినిమాకు సహ-నిర్మాత కూడా కావడంతో, వచ్చే లాభాల్లోనూ యష్ కు వాటా ఉంటుంది. అంటే అందరికంటే ఎక్కువ లాభం యశ్ అకౌంట్కే వెళ్లనుంది.
రామాయణంలో సీత పాత్రకు భలే డిమాండ్ ఉంది. ఈ పాత్ర కోసం చాలా మంది పేర్లు వినిపించాయి. కానీ ఫైనల్ అయింది మాత్రం న్యాచురల్ బ్యూటీ సాయి పల్లవి. సీతగా మెరవబోతున్న సాయి పల్లవికి ఈసినిమా కోసం దాదాపు 15 కోట్లకు పైనే ముట్టచెప్పారట. సాధారణంగా సాయి పల్లవి 2 నుంచి 3 కోట్లు తీసుకుంటారు. కానీ రామాయణం కోసం భారీ మొత్తాన్నే అందుకున్నారు. ఆమె లుక్ కూడా అచ్చం సీతలాగే ఉందని అంటున్నారు.
‘గదర్ 2’ తర్వాత సన్నీ డియోల్ డిమాండ్ బాగా పెరిగింది. రామాయణంలో హనుమంతుడి పాత్ర కోసం సన్నీ డియోల్కు ఆఫర్ ఇచ్చారు. చివరికి, రెండు భాగాలకు కలిపి 30 కోట్ల రెమ్యూనరేషన్ తీసుకుని హనుమంతుడి పాత్ర చేస్తున్నారట సన్నీ డియోల్. ఇక మిగతా వాళ్ల విషయానికొస్తే, బుల్లితెర ఫేమస్ యాక్టర్ రవి దుబే లక్ష్మణుడి పాత్రకు సుమారు 15 కోట్లు తీసుకుంటుండగా, కైకేయి పాత్ర చేస్తున్న లారా దత్తాకు 3 కోట్లు, దశరథ మహారాజు పాత్రధారి అరుణ్ గోవిల్కు 1 కోటి రూపాయల రెమ్యూనరేషన్ ఇచ్చారట.
రామాయణం సినిమాలో శూర్పణఖ పాత్ర ఎవరు చేస్తారనే దానిపై చాలా చర్చ జరిగింది. ఈక్రమంలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ శూర్పణఖ పాత్రకు ప్రాణం పోస్తున్నారు. మొత్తానికి రామాయణంలో వచ్చే ప్రతీ పాత్ర కనుల పండుగలా ఉండబోతోంది. ఇక రామాయణం మేకింగ్ కోసం వేల కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు.
నమిత్ మల్హోత్రా నిర్మాణంలో, 'దంగల్' డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీ దర్శకత్వంలో ఈ సినిమా వస్తోంది. 8 సార్లు ఆస్కార్ గెలుచుకున్న DNEG కంపెనీ ఈ సినిమా VFX బాధ్యతలు తీసుకుంది. అంతేకాదు, నిర్మాణంలోనూ భాగస్వామిగా ఉంది. అందుకే ఈ సినిమాలోని వీఎఫ్ఎక్స్ పనులకే వందల కోట్లు ఖర్చవుతోంది. ఈ రకంగా, మన హిందూ పురాణ గాథ.. భారతదేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన సినిమాగా నిలిచింది.