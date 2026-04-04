ఏఎన్నార్, శోభన్ బాబు ను ర్యాగింగ్ చేసి.. ఏడిపించిన ఏకైక హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?
అలనాటి హీరోలలో ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్, శోభన్ బాబు లాంటి సీనియర్లు చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేవారు. వారితో మాట్లాడటానికికే భయపడు వారు. ఎన్టీఆర్ తో అయితే ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండేవారు. కానీ ఏఎన్నార్, శోభన్ బాబును ర్యాగింగ్ చేసి, ఏడిపించిన హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?
తెలుగు పరిశ్రమకు క్రమశిక్షణ నేర్పించిన నటులు..
టాలీవుడ్ తొలితరం హీరోలు అయిన ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్, కృష్ణ, శోభన్ బాబు లాంటి నటులు.. తెలుగు పరిశ్రమకు విలువలు నేర్పించారు. వారి తరువాతి తరం నటులకు ఆదర్శంగా నిలిచారు. షూటింగ్ టైమ్ ఫాలో అవ్వడం, అందరికి గౌరవం ఇవ్వడం, దర్శకుల మాటలకు విలువివ్వడం, నిర్మాతలను దైవంగా భావించడం లాంటివి వారి నుంచి నేర్చుకోవల్సినవి.
ఓ సందర్భంలో అక్కినేని కూడా ఈ మాట అన్నారు.. నేను మా బ్రదర్ రామారావు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి క్రమశిక్షణ నేర్పించాము అని. అప్పటి హీరోలు కూడా చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేవారు, హీరోలు సెట్ లో ఉన్నారంటే.. అందరు కామ్ గా ఎవరి పనివారు చూసుకునేవారు. హీరోయిన్లు కూడా హీరోలకు ఎంతో గౌరవం ఇచ్చేవారు.
ఏఎన్నార్ - శోభన్ బాబును ర్యాగింగ్ చేసిన హీరోయిన్..
కొంత మంది చనువుగా ఉన్నా.. అతిగా కాకుండా.. ఉండేంతవరకే ఉండేవారు. అయితే ఎన్టీఆర్ దగ్గరకు వెళ్లి మాట్లాడాలంటేనే సాహసంగా ఫీల్ అయ్యేవారు.. కానీ ఏఎన్నార్ కాస్త చనువుగానే ఉండేవారు. ఇక శోభన్ బాబు చాలా డిస్సిప్లీన్ గా ఉండేవారు. ఈ ఇద్దరు హీరోలను ర్యాగింగ్ చేసి, షూటింగ్ సెట్ లో ఏడిపించిన ఏకైక హీరోయిన్ గురించి మీకు తెలుసా? ఆమె ఎవరో కాదు రాధిక. అవును హీరోయిన్ రాధిక.. ఏఎన్నార్, శోభన్ బాబులను ర్యాగింగ్ చేసేదట. ఈ విషయాన్ని ఆమె స్వయంగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది.
రెండు తరాల హీరోలకు జంటగా..
రెండు తరాల హీరోలతో జంటగా నటించి మెప్పించింది రాధిక. 80వ దశకంలో హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన రాధిక.. ఏఎన్నార్, కృష్ణ, శోభన్ బాబు, చంద్రమోహన్, చిరంజీవి లాంటి హీరోల జంటగా నటించి మెప్పించింది. సీనియర్ హీరోలతో ఆడి పాడిన ఈ తార.. వారికి పోటీగా నటించి, డ్యాన్స్ కూడా చేసేది. మరీ ముఖ్యంగా చిరంజీవి తో పోటా పోటీగా డ్యాన్స్ చేసి రచ్చ రచ్చ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. రాధిక అందరితో జ్యోవియల్ గా ఉంటుంది. అదే విధంగా షూటింగ్ సెట్ లో హీలతో చాలాక్లోజ్ గా ఉండేది.
అక్కినేని గురించి మాట్లాడుతూ..
అలాగే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు తో కూడా చనువుగా ఉంటూ.. ఆయన మీద జోకులు కూడా వేసేదట. అక్కినేని కూడా రాధిక విషయంలో కూల్ గా స్పందించేవారట. ''అక్కినేని నాగేశ్వరరావు.. నా హీరో.. నా రొమాంటిక్ హీరో.. ఆయనతో నటించడం అంటే.. చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం.. అలా ఉండేవారు. ఇక శోభన్ బాబును అయితే డ్యాన్స్ విషయంలో ఎక్కువగా ర్యాగింగ్ చేసేదాన్ని. అయితే శోభన్ బాబు నుంచి మాత్రం తాను ఒక విషయాన్ని నేర్చుకున్నానని ''రాధిక వెల్లడించారు.
శోభన్ బాబు నుంచి నేర్చుకున్నది ఇదే..
రాధిక మాట్లాడుతూ.. ''శోభన్ బాబు సాయంత్రం 6 దాటితే షూటింగ్ ప్యాకప్ చెప్పేవారు. ఎట్టిపరిస్థితుల్లో కూడా షూటింగ్ చేసేవారు కాదు. అదే అలవాటు నాకు కూడా వచ్చింది. సాయంత్రం 6 దాటితే.. అస్సలు నటించబుద్ది కాదు. నేను ప్రొడ్యూస్ చేసే సినిమాలు, సీరియళ్లకు కూడా 6 దాటితే చేయకుండా వెళ్లిపోయేదాన్ని.. అందరు నన్ను తిట్టేవారు... శోభన్ బాబుతో నటించినప్పటి నుంచి నువ్వు ఇలా తయారయ్యావని.. రాధిక అన్నారు.
రాధికను ర్యాంగింగ్ చేసిన హీరో..
అయితే రాధిక ఎంత మంది హీరోలను టీజ్ చేసి.. ఆటాడుకున్నా.. రాధికను ర్యాగింగ్ చేసిన హీరో మాత్రం మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఒక్కరేనట. ఈ విషయాన్ని కూడా రాధికానే వెల్లడించారు. చిరంజీవి నేను చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉండేవారం.. నన్ను ఏదో ఒక కమెంట్ చేస్తూనే ఉండేవాడు. మేము బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్.. ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కూడా అని రాధిక అన్నారు.