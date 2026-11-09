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- Ramayana Collection: రామాయణ వసూళ్ల సునామీ.. 4వ రోజుకి ఎన్ని వందల కోట్లు వసూలు చేసిందంటే?
Ramayana Collection: రామాయణ వసూళ్ల సునామీ.. 4వ రోజుకి ఎన్ని వందల కోట్లు వసూలు చేసిందంటే?
Ramayana Collections: రామాయణ రైజ్ ఆఫ్ ఎ లెజెండ్ ఆదివారం దీపావళి సందర్భంగా భారీ వసూళ్లతో రికార్డు సృష్టించింది. ఇండియాలో రూ.56.15 కోట్ల నెట్ వసూలు చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 4 రోజుల కలెక్షన్లు రూ.500 కోట్లకు దగ్గరపడ్డాయి.
రూ.500 కోట్లకు చేరువలో రామాయణ..
నితీష్ తివారీ తెరకెక్కించిన 'రామాయణ: రైజ్ ఆఫ్ ఎ లెజెండ్' వీకెండ్ లో భారీ సక్సెస్ సాధించింది. నవంబర్ 8న ఆదివారం దీపావళి పండుగ సందర్భంగా ఈ సినిమా ఇండియాలో రూ.56.15 కోట్ల నెట్ వసూలు చేసింది. ఈ పండుగ సీజన్ తో కేవలం 4 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా వసూళ్లు రూ.499.20 కోట్లకు చేరుకున్నాయి.
సాక్నిల్క్ లెక్కల ప్రకారం, ఈ సినిమా 4 రోజుల ఇండియా నెట్ కలెక్షన్ రూ.238.85 కోట్లుగా ఉంది. దేశీయ గ్రాస్ రూ.285.20 కోట్లకు చేరుకోగా, ఓవర్సీస్ మార్కెట్ మరో రూ.214 కోట్లను అందించింది.
ఈ వసూళ్లతో 'రామాయణ', ప్రభాస్ 'ఆదిపురుష్' 4 రోజుల ఇండియా నెట్ కలెక్షన్లను దాటేసింది. 'ఆదిపురుష్' తొలి నాలుగు రోజుల్లో రూ.237 కోట్లు రాబట్టింది.
నవంబర్ 5న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ సినిమా ఇప్పుడు రూ.500 కోట్ల మైలురాయికి చేరువలో ఉంది. ఇది ఒక గొప్ప విజయం.
దీపావళి బాక్సాఫీస్ రికార్డులు బ్రేక్..
దీపావళి పండుగ రోజు వసూళ్లలో గత బాలీవుడ్ చిత్రాల రికార్డులను ఈ సినిమా బ్రేక్ చేసింది. ఆదివారం రాత్రి 9 గంటల సమయానికి 'రామాయణ' రూ.56.15 కోట్ల నెట్ వసూలు చేసి, సల్మాన్ ఖాన్ 'టైగర్ 3' రికార్డును అధిగమించింది. 2023లో వచ్చిన 'టైగర్ 3' దీపావళికి రూ.44.50 కోట్లు రాబట్టింది. రోహిత్ శెట్టి 'సింగం అగైన్' 2024లో రూ.43.50 కోట్లతో ఆ తర్వాత స్థానంలో ఉండగా, ఆయుష్మాన్ ఖురానా 'థామా' కిందటి ఏడాది పండుగకు రూ.24 కోట్లు వసూలు చేసింది.
4వ రోజు ఇండియా వ్యాప్తంగా 21,770 షోల ద్వారా సుమారు 23.53 లక్షల టిక్కెట్లు అమ్ముడయ్యాయి.
హిందీ వెర్షన్ నుంచి అత్యధికంగా రూ.36.75 కోట్లు (17,755 షోలు) వచ్చాయి. ఇతర భాషల కలెక్షన్లు ఇలా ఉన్నాయి:
- కన్నడ: రూ.7.25 కోట్లు
- తెలుగు: రూ.6.25 కోట్లు
- తమిళం: రూ.3.15 కోట్లు
- మలయాళం: రూ.2.75 కోట్లు
యష్ రావణుడిగా నటించినప్పటికీ కన్నడ వెర్షన్ ఊహించినంతగా గ్రోత్ సాధించలేదు. తొలిరోజు రూ.7.50 కోట్లతో మొదలై ఆశించిన వేగం పుంజుకోలేదు. తెలుగు వెర్షన్ కాస్త మెరుగ్గా రాణించగా, తమిళ, మలయాళ భాషలు తక్కువ వాటాను అందించాయి.
రామాయణ డే-వైజ్ బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్ (ఇండియా గ్రాస్)
రోజు కలెక్షన్
డే 1 రూ.77.50 కోట్లు
డే 2 రూ.57.30 కోట్లు
డే 3 రూ.83.45 కోట్లు
డే 4 రూ.66.95 కోట్లు
మొత్తం రూ.285.20 కోట్లు
భారీ బాలీవుడ్ ఓపెనర్లను వెనక్కి నెట్టిన 'రామాయణ'..
భారీ నిర్మాణ వ్యయంతో, ఇండియాలోనే అత్యంత ఖరీదైన చిత్రాల్లో ఒకటిగా తెరకెక్కిన 'రామాయణ' భారీ అంచనాలతో విడుదలైంది.
తొలిరోజు రూ.64.85 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసి, బాలీవుడ్ బెస్ట్ ఓపెనింగ్స్ లో 4వ స్థానంలో నిలిచింది. పఠాన్ (రూ.57 కోట్లు), యానిమల్ (రూ.63 కోట్లు), దృశ్యం 2 (రూ.62 కోట్లు) వంటి చిత్రాలను దాటేసింది.
కానీ తొలిరోజు రూ.86.75 కోట్లు రాబట్టిన 'ఆదిపురుష్' ను మాత్రం అందుకోలేకపోయింది. ప్రభాస్ చిత్రం తొలి రోజుల్లో ముందున్నా, దీపావళి సండే వసూళ్లతో 4 రోజుల దేశీయ నెట్ కలెక్షన్ లో 'రామాయణ' ముందుకెళ్లింది.
నమిత్ మల్హోత్రా ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, డీఎన్ఈజీ, యష్ మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా భారతీయ ఇతిహాసాన్ని రెండు భాగాలుగా నిర్మిస్తున్నారు.
రణబీర్ కపూర్ రాముడిగా, సాయి పల్లవి సీతగా, యష్ రావణుడిగా, రవి దూబే లక్ష్మణుడిగా నటిస్తున్నారు. తొలి భాగం 2026 నవంబర్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కాగా, రెండో భాగం 2028 దీపావళికి రానుంది.