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- Varshini: హౌస్ నుంచి వర్షిణి అవుట్.. బిగ్ బాస్ స్టేజీపై వృషకర్మ ఫుల్ జోష్, చైతూకు రామ్ ప్రసాద్ సర్ప్రైజ్
Varshini: హౌస్ నుంచి వర్షిణి అవుట్.. బిగ్ బాస్ స్టేజీపై వృషకర్మ ఫుల్ జోష్, చైతూకు రామ్ ప్రసాద్ సర్ప్రైజ్
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10లో భాగంగా సందె ఎపిసోడ్ చాలా స్పెషల్ గా సాగింది. బిగ్ బాస్ షోలో వృషకర్మ టీం సందడి చేశారు. నాగ చైతన్య, మీనాక్షి చౌదరి, దర్శకుడు కార్తీక్ బిగ్ బాస్ స్టేజీపై మెరిశారు.
బిగ్ బాస్ తెలుగు 10
బిగ్ బాస్ షోలో సండే రోజు ఎలిమినేషన్ జరిగింది. వర్షిణి హౌస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళింది. అదే విధంగా నాగ చైతన్య నటిస్తున్న క్రేజీ మూవీ వృషకర్మ టీమ్ బిగ్ బాస్ స్టేజీపై మెరిశారు. నాగ చైతన్యతో పాటు మీనాక్షి చౌదరి, దర్శకుడు కార్తీక్ దండు, విలన్ స్పర్శ్ శ్రీవాస్తవ, నిర్మాత బివిఎస్ఎన్ ప్రసాద్ బిగ్ బాస్ షోలో మెరిశారు. నిర్మాత ప్రసాద్ గురించి నాగార్జున ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలకి చేశారు. మగధీర, అత్తారింటికి దారేది లాంటి ఇండస్ట్రీ హిట్స్ ఆయనకు మాత్రమే సాధ్యం అయ్యాయి అని అన్నారు.
వృషకర్మ టీమ్ సందడి
ఆ తర్వాత నాగార్జున.. చైతు, మీనాక్షి, కార్తీక్ లని వృషకర్మ విశేషాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. బిగ్ బాస్ కంటెస్టెంట్స్ ఆడిన ఎంటర్టైన్మెంట్ గేమ్ చూసి చైతు, మీనాక్షి బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ఇంతలో రామ్ ప్రసాద్.. చైతు గురించి మాట్లాడుతూ.. నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక మొట్టమొదటి సారి ఆడిషన్స్ చేసి నటించిన చిత్రం జోష్. ఆ మూవీలో మీతో నాలుగు సీన్లలో నటించాను. ఇప్పుడు ఇలా మీ ముందు ఉన్నాను అని రామ్ ప్రసాద్ నాగ చైతన్యకు తెలిపారు. అది విన్న చైతు ఆశ్చర్యపోయారు.
వర్షిణి అవుట్
ఆ తర్వాత వర్షిణి ఎలిమినేషన్ జరిగింది. చివరికి నామినేషన్స్ లో ఆర్కే, వర్షిణి మిగిలారు. సస్పెన్స్ కి తెర దించుతూ వర్షిణి ఎలిమినేట్ అయింది. దీనితో నాగార్జున ఆమెని స్టేజీపైకి పిలిచారు. హౌస్ లో టాప్ 5 లో ఉండడానికి అర్హత లేనివాళ్లు ఎవరు అని నాగార్జున అడిగారు. దీనికి వర్షిణి ఆర్కే, సుధీర్, అమన్ అని బదులిచ్చింది. ఆర్కే ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ స్టేజీలోనే ఉన్నాడు. అమన్ కి డెసిషన్ మేకింగ్ తెలియదు అని వర్షిణి పేర్కొంది.