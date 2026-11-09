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- Soundarya: ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డికి ఫోన్ చేసి.. క్షమించండి, తప్పు చేశానంటూ వేడుకున్న సౌందర్య, కారణం ఏంటి?
Soundarya: ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డికి ఫోన్ చేసి.. క్షమించండి, తప్పు చేశానంటూ వేడుకున్న సౌందర్య, కారణం ఏంటి?
Soundarya: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్.. దివంగత నటి సౌందర్య.. స్టార్ సీనియర్ డైరెక్టర్ ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డికి ఫోన్ చేసి ఎందుకు పశ్చాత్తాపడింతో తెలుసా? కృష్ణా రెడ్డి విషయంలో సౌందర్య చేసిన పొరపాటు ఏంటి? ఆతర్వాత ఏం జరిగింది?
ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి మార్క్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది
టాలీవుడ్ ప్రముఖ దర్శకుడు ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి గురించి పరిచయం అవసరం లేదు. వినోదాత్మక చిత్రాలకు ఆయన ఒక బ్రాండ్. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ, బాలకృష్ణ, రాజేంద్ర ప్రసాద్ లాంటి హీరోలతో ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి ఎన్నో సినిమాలు తెరకెక్కించారు. కామెడీ సినిమాలతో పాటు హెవీ సెంటిమెంట్ ఉన్న సినిమాలు చేయడంలో కూడా ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి ఆయనకు ఆయనే సాటి. ఎంతో మంది స్టార్ హీరోలు, హీరోయిన్లకు ఆయన తన సినిమాలతో లైఫ్ ఇచ్చాడు. ఆయన స్టార్ ను చేసిన హీరోయిన్లలో సౌందర్య కూడా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో ఓ సారి సౌందర్య ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డికి ఫోన్ చేసి చాలా బాధపడిందట. కారణంఏంటో తెలుసా?
మహానటిగా సౌందర్యకు గుర్తింపు..
ప్రముఖ దర్శకుడు, సంగీత దర్శకుడు ఎస్.వి. కృష్ణారెడ్డి.. దివంగత నటి సౌందర్యతో ఉన్నఅనుబంధం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆయన ప్రతీ ఇంటర్వ్యూలో సౌందర్య గురించి మాట్లాడుతుంటారు. ఆమె నైతిక విలువలని గుర్తుచేసుకున్న తీరు సినీ అభిమానులను కదిలిస్తుంది. నటనతోనే కాకుండా వ్యక్తిత్వంతోనూ అందరి హృదయాలను గెలుచుకున్న మహానటి సౌందర్య అని ఆయన కొనియాడుతుంటారు. 'యమలీల' చిత్రం సమయంలో జరిగిన ఒక సంఘటన ద్వారా ఆమె వినయం, గొప్ప సంస్కారం ఎంతటివో వెలుగులోకి వచ్చాయని ఎస్.వి. కృష్ణారెడ్డి వివరించారు.
యమలీల సినిమా టైమ్ లో ఏం జరిగింది?
ఎస్.వి. కృష్ణారెడ్డి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'యమలీల' చిత్రం ఎంతటి ఘన విజయాన్ని సాధించిందో తెలిసిందే. అయితే ఈ సినిమాలో హీరోగా కమెడియన్ అలీని ఎంపిక చేసిన సమయంలో, హీరోయిన్ పాత్ర కోసం ముందుగా సౌందర్యను సంప్రదించారు. అప్పటికే హీరోయిన్ గా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్న సౌందర్య, కమెడియన్ పక్కన నటించేందుకు కొంత సందేహించి, ఆ అవకాశాన్ని సున్నితంగా నిరాకరించారు. దాంతో ఆ పాత్రలో ఇంద్రజ నటించడం, సినిమా పరిశ్రమ రికార్డులను తిరగరాయడం జరిగింది.
ఫోన్ చేసి క్షమాపణ కోరిన నటి
సినిమా విడుదలైన తర్వాత ఆ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ చూసి.. సౌందర్య తన నిర్ణయం పట్ల పునరాలోచనలో పడ్డారు. తాను పొరపాటు నిర్ణయం తీసుకున్నానని గ్రహించి, ఏమాత్రం అహంకారానికి పోకుండా స్వయంగా ఎస్.వి. కృష్ణారెడ్డికి ఫోన్ చేశారు. "సార్, నేను చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను. మీ విజన్ అర్థం చేసుకోలేకపోయాను" అని నిష్కపటంగా ఒప్పుకుని క్షమాపణలు కోరారు. స్టార్ హీరోయిన్ హోదాలో ఉన్న ఒక నటి, స్వయంగా దర్శకుడికి ఫోన్ చేసి తన పొరపాటును అంగీకరించడం చిత్ర పరిశ్రమలోనే ఒక అరుదైన విషయమని కృష్ణారెడ్డి గుర్తుచేసుకున్నారు.
మానవీయ విలువల రూపం సౌందర్య
సౌందర్య వ్యక్తపరిచిన ఆ వినయం, స్వచ్ఛమైన మనసు ఎస్.వి. కృష్ణారెడ్డిని ఎంతో ప్రభావితం చేశాయి. ఇండస్ట్రీలో ఎంతోమంది నటీనటులను చూసినప్పటికీ, సౌందర్య లాంటి సంస్కారం, నిండైన ప్రవర్తన మరెవ్వరిలోనూ చూడలేదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. విజయం నెత్తికెక్కకుండా, తోటి కళాకారులను, దర్శకులను గౌరవించే విధానం ఆమెను ఇండస్ట్రీలో అందరికంటే ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టిందని చెప్పారు. అంతే కాదు మీ సినిమాలో అలా వచ్చి వెళ్లే చిన్న పాత్ర అయినా నో చెప్పకుండా చేస్తాను అని సౌందర్య బ్రతిమలాడారట. దాంతో ఎస్వీ కృష్ణా రెడ్డి.. బాబు మోహన్ తో సాంగ్ ఉంది చేస్తావా అని అడిగారు. దానికి సంతోషంగా ఒప్పుకున్న సౌందర్య.. వెంటనే ఆ సాంగ్ చేశారు కూడా.
చెరగని జ్ఞాపకాలు
2004లో చోటుచేసుకున్న విషాదకర హెలికాప్టర్ ప్రమాదంలో సౌందర్య అకాల మరణం చెందడం తనను తీవ్రంగా కలిచివేసిందని కృష్ణారెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఆమె భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా, ఆమె పోషించిన పాత్రలు, కనబరిచిన ఉన్నతమైన విలువలు తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతాయి. తెరపై ఎంతటి వైవిధ్యాన్ని ప్రదర్శించారో, నిజ జీవితంలోనూ అంతటి మానవత్వాన్ని చాటుకున్న మహోన్నత నటి సౌందర్య.