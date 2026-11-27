Ram Charan: రాజమౌళికి నో చెప్పలేక రామ్ చరణ్ చేసిన అతి పెద్ద రిస్క్ ఏంటో తెలుసా?
Ram Charan: రాజమౌళి చెప్పిన ఒక్క మాట కోసం పెద్ద రిస్క్ చేయడానికి రెడీ అయిపోయాడు మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్. ఆర్ఆర్ఆర్ కోసం చరణ్ చేసిన ఫస్ట్ యాక్షన్ సీన్ ఏదో తెలుసా? ఆ సీన్ కోసం మెగా పవర్ స్టార్ ఎంత పెద్ద సాహసం చేశాడు? దాని వెనుక ఉన్న కథేంటి?
రాజమౌళి రిస్కీ షాట్, రామ్ చరణ్ కి షాక్..
దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి సినిమాల్లో నటించడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. తెరపై కనిపించే ప్రతి అద్భుతమైన యాక్షన్ సన్నివేశం వెనుక ఎంతో శ్రమ, ప్లానింగ్, రిస్క్ ఉంటాయి. ఆయన సినిమాల్లో నటించే హీరోలు వాటికి రెడీగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. అటువంటి సందర్భం గురించే రామ్ చరణ్ గతంలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. 'RRR' సినిమా ప్రమోషన్స్ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ పంచుకున్న ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం అప్పట్లో బాగా వైరల్ అయ్యింది. ఆర్ఆర్ఆర్ కోసం తన తొలి యాక్షన్ సన్నివేశం షూటింగ్ సమయంలో ఎదురైన అనుభవాన్ని చరణ్ సరదాగా వివరించారు.
ఆర్ఆర్ఆర్ ఫస్ట్ డే షూట్..
రాజమౌళి 'RRR' కోసం తొలిసారి ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ షూట్ చేస్తున్న రోజు అది. అప్పటికే రామ్ చరణ్ జిమ్ వర్కౌట్లు, ఇతర సన్నాహాలన్నీ పూర్తి చేసుకుని ఉత్సాహంగా సెట్కు వచ్చారు . ఎప్పటిలాగే గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి, సెట్లోకి అడుగుపెట్టగానే రాజమౌళి ఆయన్ను ఆప్యాయంగా పలకరించారు. సెట్లో ఉన్న పరిస్థితిని చూస్తే, దాదాపు 40 అడుగుల ఎత్తు నుంచి కిందకు దూకాల్సిన సన్నివేశం ఉంది. చూడటానికి అది చాలా బాగుంది, కానీ ఆ ఎత్తు చూస్తేనే కాస్త భయం వేసేలా ఉంది.
చరణ్ కు షాక్ ఇచ్చిన రాజమౌళి..
ఆ షాట్ కొంచెం రిస్కీగా ఉండటంతో, రామ్ చరణ్ సరదాగా "సార్, ఇది ఎవరు చేస్తున్నారు? కొంచెం రిస్కీగా ఉంది కదా" అని అడిగారు. దానికి రాజమౌళి ఏమాత్రం తడుముకోకుండా, "చరణ్, నువ్వే" అని తేల్చేశారు]. లేదు సార్, నేనైతే చేయలేనేమో అన్నట్టు చరణ్ మాట కలిపినా, రాజమౌళి స్టైల్ తెలిసిందే కదా . వెంటనే అసిస్టెంట్లను పిలిచి లాప్టాప్ తీసుకురమ్మని చెప్పారు .
లాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే, అసలు విషయం బయటపడింది. షూటింగ్కు రెండు రోజుల ముందే స్టంట్ మాస్టర్ సింధుల్ గారితో ఆ సన్నివేశాన్ని అన్ని యాంగిల్స్లో చిత్రీకరించి సిద్ధంగా ఉంచారు. ప్రీ-విజువలైజేషన్ లేదా రిహార్సల్ వీడియోలో ఆ స్టంట్ ఎలా చేయాలో స్పష్టంగా కనిపిస్తూ, షాట్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. అప్పటికే అంత పక్కాగా చేసి చూపించిన తర్వాత, "నేను చేయను సార్" అని చెప్పి వెళ్లిపోయే అవకాశం ఎక్కడ ఉంటుంది?
రామ్ చరణ్ కు తప్పించుకునే ఛాన్స ఇవ్వలేదు..
ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత రామ్ చరణ్కు ఇక తప్పించుకునే మార్గం లేదని అర్థమైంది. రాజమౌళి ఇంత ముందుగానే ప్లాన్ చేసి, అన్ని యాంగిల్స్లో రికార్డ్ చేసి చూపించాక కాదనడం కష్టం కదా . అందుకే ఏమీ అనలేక, ఆ రిస్కీ షాట్ను చరణ్ పూర్తి చేయాల్సి వచ్చింది . మొత్తానికి, ఈ చిన్న వీడియో రాజమౌళి దర్శకత్వ శైలిని, సెట్లో ఉండే వాతావరణాన్ని సరదాగా కళ్లకు కట్టింది . 40 అడుగుల ఎత్తు నుంచి దూకే షాట్ను కూడా చరణ్ ఎలాంటి సందేహం లేకుండా పూర్తి చేయడంలో రాజమౌళి ప్లానింగ్, చరణ్ నమ్మకం అక్కడ కనిపిస్తాయి. ఇంత ప్లానింగ్ చేశారు కాబట్టే.. ఆర్ఆర్ఆర్ ఆస్కార్ రేంజ్ కు వెళ్లింది.