10 కోట్ల లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్ లో ఒంటరిగా హీరోయిన్, అనన్య పాండే కొత్త ఇల్లు ఎంత అద్భుతంగా ఉందో చూశారా?
ముంబైలోని ఖరీదైన పాలి హిల్ ఏరియాలో ఉన్న అనన్య పాండే అద్భుతమైన ఇంటి లోపల ఎలా ఉందో తెలుసా. రూ.10 కోట్ల విలువైన ఈ ఇల్లు లగ్జరీ, కంఫర్ట్తో పాటు ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని, ఆధునిక జీవనశైలిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
ముంబయ్ లోని ఖరీదైన ప్రాంతంలో..
బాలీవుడ్ నటి అనన్య పాండే ముంబైలో ఒక స్టైలిష్, అందమైన అపార్ట్మెంట్లో నివసిస్తోంది. ఇది ఆమె యంగ్ పర్సనాలిటీకి అద్దం పడుతుంది. ఈ ఇల్లు బాంద్రాలోని ఖరీదైన పాలి హిల్ ప్రాంతంలో ఉంది.
10 కోట్లు విలువ చేసే ప్లాట్..
ఈ లగ్జరీ హొమ్ విలువ సుమారు రూ.10 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. ఈ అపార్ట్మెంట్ ఆమె తండ్రి, నటుడు చుంకీ పాండే పేరు మీద ఉంది. ఇది సెలబ్రిటీ ఇల్లే అయినా, చాలా సౌకర్యవంతంగా, హాయిగా ఉండేలా డిజైన్ చేశారు.
షారుక్ ఖాన్ భార్య డిజైన్ చేసిన ఇల్లు..
ఈ అపార్ట్మెంట్ను ప్రముఖ ఇంటీరియర్ డిజైనర్ గౌరీ ఖాన్ డిజైన్ చేశారు. సుమారు 1,100 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ ఇంట్లో పింక్, లేత గోధుమ, తెలుపు రంగులతో కూడిన పాస్టెల్ కలర్స్ వాడారు. ఇవి ఇంటికి ప్రశాంతమైన లుక్ ఇస్తాయి.
ఇంటీరియర్ అదిరిపోయింది..
ఈ ఇంట్లో అందరినీ ఆకట్టుకునేది లివింగ్ రూమ్. పెద్ద కిటికీలు, అద్దాల వల్ల గది మొత్తం సహజ కాంతితో నిండి ఉంటుంది. స్టైలిష్ వెల్వెట్ సోఫాలు, ఇండోర్ ప్లాంట్స్ ఈ గదికి రిలాక్స్డ్ ఫీల్ ఇస్తాయి.
ముంబై నగరం అందంగా కనిపించేలా..
ఈ ఇంటికి మరో హైలైట్ బాల్కనీ. ఇక్కడి నుంచి ముంబై నగరం అందంగా కనిపిస్తుంది. పచ్చదనంతో నిండిన ఈ బాల్కనీని అనన్య యోగా, ఫోటోషూట్లు, రిలాక్సేషన్ కోసం వాడుతుంది.
ఇంట్లో ఒక ప్రత్యేకమైన చోటు
ఈ ఇంట్లో పుస్తకాలు చదువుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన చోటు, డెకరేషన్ వస్తువుల కోసం ఓపెన్ షెల్ఫ్లు ఉన్నాయి. ఆమె పెంపుడు కుక్క 'రాయట్' కోసం కూడా ప్రత్యేక స్థలం కేటాయించారు. ఇక్కడ స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో పార్టీలు చేసుకోవడానికి అనువుగా ఉంటుంది.
బెడ్రూమ్ మినిమలిస్ట్ డిజైన్తో
అనన్య బెడ్రూమ్ను మినిమలిస్ట్ డిజైన్తో తీర్చిదిద్దారు. చెక్క ఫ్లోరింగ్, తెల్లటి గోడలు, పాస్టెల్ ఫర్నిషింగ్ ఉన్నాయి. ఆమె బట్టలు, బూట్ల కలెక్షన్ను ప్రదర్శించే ఓపెన్ వార్డ్రోబ్ ఈ గదికి ఫ్యాషనబుల్ టచ్ ఇస్తుంది.
బిజీ షెడ్యూల్ నుండి ప్రశాంతతను అందిస్తూ..
పాస్టెల్ ఇంటీరియర్స్, ఆర్టిస్టిక్ డెకర్తో అనన్య పాండే ముంబై ఇల్లు ఆధునిక లగ్జరీ, సౌకర్యాన్ని మిళితం చేస్తుంది. ఈ అపార్ట్మెంట్ ఆమె బిజీ షెడ్యూల్ నుండి ప్రశాంతతను అందిస్తూ, ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.
