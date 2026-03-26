Ram Charan: కంటి సర్జరీ తర్వాత తొలిసారి బయటకు వచ్చిన రాంచరణ్.. గాయంతోనే అభిమానులకు గిఫ్ట్
Ram Charan: రాంచరణ్ బర్త్ డే సెలెబ్రేషన్స్ మొదలయ్యాయి. కంటి గాయం తర్వాత రాంచరణ్ తొలిసారి బయటకు వచ్చి అభిమానులని కలిశారు. ఈ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
రాంచరణ్ కి గాయం
మెగా పవర్ స్టార్ రాంచరణ్ పెద్ది సినిమా షూటింగ్ లో గాయపడ్డ సంగతి తెలిసిందే. కంటి వద్ద రాంచరణ్ కి ప్రమాదవశాత్తూ గాయం అయింది. అయితే అది భయపడాల్సినంత పెద్ద గాయం కాదు. అయినప్పటికీ వైద్యులు రాంచరణ్ కంటికి చిన్న సర్జరీ చేశారు. దీనితో అభిమానులు ఆందోళన చెందారు. ఆందోళన చెందాల్సినంత పెద్ద గాయం, సర్జరీ కాదని చిత్ర యూనిట్ క్లారిటీ ఇచ్చింది.
రాంచరణ్ పెద్ది షూటింగ్ లొకేషన్ లో సందడి
చిరంజీవి కూడా చరణ్ కంటికి సర్జరీ చేసిన వైద్యుడు డాక్టర్ సుధాకర్ ప్రసాద్ కి కృతజ్ఞతలు చెబుతూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ గాయం వల్ల పెద్ది సినిమాపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదని,, త్వరలోనే చరణ్ షూటింగ్ లో పాల్గొంటారని చిత్ర యూనిట్ ప్రకటించింది. చెప్పినట్లుగానే నేడు రాంచరణ్ పెద్ది షూటింగ్ లొకేషన్ లో సందడి చేశారు.
కంటి సర్జరీ తర్వాత
కంటి సర్జరీ తర్వాత రాంచరణ్ బయటకి రావడం ఇదే తొలిసారి. షూటింగ్ లొకేషన్ లో తన కోసం ఎదురు చూస్తున్న అభిమానులతో రాంచరణ్ సెల్ఫీ తీసుకున్నారు. శుక్రవారం రోజు రాంచరణ్ జన్మదిన వేడుకలు జరగనున్నాయి. దీనితో గురువారం సాయంత్రం నుంచే అభిమానులు సంబరాలు మొదలు పెట్టారు.
— SivaCherry (@sivacherry9) March 26, 2026
అభిమానులకు సెల్ఫీ గిఫ్ట్
కంటికి గాయంతోనే రామ్ చరణ్ పెద్ది షూటింగ్ లొకేషన్ లో అభిమానులకు సెల్ఫీ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. ఇదిలా ఉండగా పెద్ది చిత్ర యూనిట్ మరో కానుక రెడీ చేస్తోంది. రాంచరణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా మార్చి 27న పెద్ది చిత్ర యూనిట్ టీజర్ ని రిలీజ్ చేస్తున్నారు.
Mega Power Star @AlwaysRamCharan Spotted Aura Farming at #Peddi Shooting Location ❤️🔥#HBDRamCharan
— Trends RamCharan ™ (@TweetRamCharan) March 26, 2026
రాంచరణ్ పుట్టిన రోజున పెద్ది హంగామా
ముందుగా టీజర్ ని ఉదయం 11 గంటల 7 నిమిషాలకు రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. తాజాగా అభిమానులని ఇంకా ఖుషీ చేస్తూ టీజర్ రిలీజ్ టైం ని ప్రీ పోన్ చేశారు. ఉదయం 9 గంటల 45 నిమిషాలకే టీజర్ రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు తాజాగా ప్రకటించారు. మొత్తంగా రాంచరణ్ పుట్టిన రోజున పెద్ది హంగామా ఒక రేంజ్ లో ఉండబోతోంది అనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.