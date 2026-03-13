మెగా అభిమానులకు డబుల్ ధమాకా.. రామ్ చరణ్ సినిమా నుంచి రెండు అప్ డేట్స్ రెడీ..
మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్. ఆయన సినిమా నుంచి భారీ అప్ డేట్స్ రెడీ అవుతున్నాయి. బర్త్ డే కానుకగా.. అభిమానులకు డబుల్ ధమాకా అందించబోతున్నాడు చరణ్.
రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా
గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన అభిమానులకు ఒకేసారి రెండు పండగలాంటి వార్తలు బయటకు రాబోతున్నాయి. ఈ నెల 27న చరణ్ బర్త్ డే కానుకగా ఆయన నటిస్తున్న రెండు భారీ బడ్జెట్ సినిమాల నుంచి కీలక అప్డేట్స్ రావచ్చని టాలీవుడ్ వర్గాల్లో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. దీంతో మెగా అభిమానులు ఆ రోజు కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
సుకుమార్ ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నాడు.
రంగస్థలం’ బ్లాక్బస్టర్ తర్వాత రామ్ చరణ్, దర్శకుడు సుకుమార్ కాంబినేషన్ మళ్లీ కలవబోతున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్ ‘RC17’ అనే వర్కింగ్ టైటిల్తో రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఇటీవల ‘పుష్ప 2’ సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన సుకుమార్, ఈ కొత్త ప్రాజెక్ట్పై ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో చరణ్ పుట్టినరోజున ‘RC17’ సినిమాకు సంబంధించిన కీలక అప్డేట్ వచ్చే అవకాశముందని టాలీవుడ్లో ప్రచారం జరుగుతోంది.
టైటిల్ పోస్టర్ వస్తుందా..?
ఈ అప్డేట్లో భాగంగా సినిమాకు సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ పోస్టర్ విడుదల చేయడంతో పాటు షూటింగ్ ప్రారంభ తేదీని కూడా ప్రకటించవచ్చని సమాచారం. ఇప్పటికే ‘రంగస్థలం’తో భారీ విజయాన్ని అందుకున్న ఈ కాంబినేషన్ మళ్లీ కలిసి సినిమా చేయబోతుండటంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అందుకే ‘RC17’కి సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటన కోసం మెగా అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
పెద్ది నుంచి ఫుల్ మీల్స్..
మరోవైపు దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా తెరకెక్కిస్తున్న పీరియడ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’లో కూడా రామ్ చరణ్ నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ చివరి దశకు చేరుకున్నట్లు సమాచారం. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్ , పాటలకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది.
ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 30న విడుదల కావాల్సి ఉండటంతో ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలను వేగవంతం చేయాలని చిత్రబృందం భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అందులో భాగంగా చరణ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ‘పెద్ది’ టీజర్ను విడుదల చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. దీంతో ఈ టీజర్పై కూడా అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.