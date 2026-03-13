బెస్ట్ 5 మోటివేషనల్ సినిమాలు.. ఈ సమ్మర్లో మీ పిల్లలతో కచ్చితంగా కలిసి చూడండి
Motivational Movies: సినిమాలు కేవలం వినోదం మాత్రమే కాదు. కొన్నిసార్లు అవి మన జీవితానికి మంచి సందేశం కూడా ఇస్తాయి. కష్టాల మధ్య కూడా కలలను వదలకుండా ముందుకు సాగాలని ప్రేరణ కలిగిస్తాయి. ఈ సమ్మర్ సెలవుల్లో మీ పిల్లలతో కలిసి చూడదగ్గ అలాంటి 5 సినిమాలు ఇవే.
భాగ్ మిల్కా భాగ్ (పరుగులో దాగిన గొప్ప జీవితం)
ఈ సినిమా భారతీయ అథ్లెట్ మిల్కా సింగ్ జీవిత కథ ఆధారంగా రూపొందింది. చిన్నప్పుడే కుటుంబాన్ని కోల్పోయి అనాథగా మారిన మిల్కా సింగ్ ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొంటాడు. ఆ బాధలను జయించి కఠినమైన శ్రమతో దేశానికి గొప్ప అథ్లెట్గా ఎదుగుతాడు. సినిమాలో ఆయన జీవితంలోని కష్టాలు, క్రమశిక్షణ, పట్టుదల ఎంతో స్పష్టంగా చూపించారు. ఈ సినిమాలో ఫారాన్ అక్తర్ నటనకు ప్రశంసలు దక్కాయి. ఈ సినిమా పిల్లలకు “ఎప్పుడూ ఓడిపోకూడదు” అనే గొప్ప సందేశం ఇస్తుంది.
దంగల్ (అమ్మాయిల శక్తిని చూపించిన కథ)
ఈ సినిమా ప్రముఖ రెజ్లర్లు గీగ ఫోగట్, బబితా ఫోగట్ జీవితాల ఆధారంగా తెరకెక్కింది. ఇందులో అమీర్ ఖాన్ మహావీర్ సింగ్ ఫోగట్ పాత్రలో నటించారు. తనకు కొడుకు పుట్టాలని ఆశపడిన ఆయనకు ఇద్దరు కుమార్తెలే పుడతారు. మొదట నిరాశ చెందినా తరువాత వారు కూడా గొప్ప రెజ్లర్లుగా మారగలరని గుర్తిస్తాడు. తర్వాత వారికి కఠినమైన శిక్షణ ఇచ్చి దేశానికి పేరుతెచ్చేలా తయారుచేస్తాడు. ఈ సినిమా పిల్లలకు కష్టపడితే ఎవరికైనా విజయం సాధ్యమే అని చెబుతుంది.
ఇంగ్లిష్ వింగ్లిష్ (ఆత్మవిశ్వాసం ఎంత ముఖ్యమో చెప్పిన సినిమా)
ఈ సినిమాలో శ్రీదేవీ ఒక సాధారణ గృహిణి పాత్రలో నటించారు. ఆమెకు ఇంగ్లీష్ బాగా రాకపోవడంతో కుటుంబ సభ్యులు, సమాజం ఆమెను తక్కువగా చూస్తారు. ఒకసారి అమెరికాకు వెళ్లినప్పుడు ఆమె ఇంగ్లీష్ క్లాస్లో చేరుతుంది. అక్కడ కొత్తగా స్నేహితులను సంపాదించి తనలోని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుకుంటుంది. మనల్ని మనం గౌరవించుకోవడం చాలా అవసరం అనే సందేశాన్ని ఈ సినిమా అందిస్తుంది.
మేరీ కోమ్
ఈ సినిమా భారత బాక్సింగ్ ఛాంపియన్ మేరీ కోమ్ జీవిత కథ. ఇందులో ఆమె పాత్రలో ప్రియాంక చోప్రా కనిపించారు. చిన్న గ్రామం నుంచి వచ్చిన మేరీ కోమ్ ఎన్నో అడ్డంకులు ఎదుర్కొంటుంది. అయినా తన కలను వదలకుండా బాక్సింగ్లో గొప్ప విజయాలు సాధిస్తుంది. క్రీడా జీవితం, కుటుంబ బాధ్యతలు, తల్లితనాన్ని సమతుల్యం చేస్తూ ఎలా ముందుకు సాగిందో ఈ సినిమాలో చూపించారు. ఇది పిల్లలకు పట్టుదల ఎంత ముఖ్యమో నేర్పుతుంది.
ప్యాడ్ మ్యాన్
ఈ సినిమా సామాజిక సమస్యపై తీసిన ప్రేరణాత్మక చిత్రం. ఇందులో అక్షయ్ కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు. గ్రామాల్లో మహిళలు పరిశుభ్రమైన సానిటరీ ప్యాడ్స్ ఉపయోగించలేక ఇబ్బంది పడుతున్నారని తెలుసుకున్న ఒక వ్యక్తి, తక్కువ ఖర్చుతో ప్యాడ్స్ తయారు చేసే యంత్రాన్ని తయారు చేస్తాడు. ఆ తర్వాత మహిళల ఆరోగ్యం గురించి అవగాహన కలిగించేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. ఈ సినిమా సమాజంలో మార్పు తీసుకురావడానికి ఒక్క వ్యక్తి చేసిన ప్రయత్నం ఎంత ప్రభావం చూపుతుందో చూపిస్తుంది.