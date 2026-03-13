- Home
బిలియనీర్ సోహైల్ ఖతూరియాతో విడాకుల తర్వాత నటి హన్సిక మోత్వానీ తొలిసారి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ పోస్ట్ పెట్టారు. అందరు షాక్ అయ్యేలా.. ఒక్క పదంలో మొత్తం విషయం తేల్చేసింది హన్సిక.
హన్సిక విడాకులు
సౌత్ ఇండియన్ నటి హన్సిక మోత్వానీ, బిలియనీర్ సోహైల్ ఖతూరియాతో విడాకులు తీసుకున్నారు. నాలుగేళ్ల వీరి వివాహ బంధానికి బాంద్రా ఫ్యామిలీ కోర్టు అధికారికంగా ముగింపు పలికింది. విడాకుల తర్వాత హన్సిక తొలిసారి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఓ పోస్ట్ పెట్టారు.
హన్సిక ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్
విడాకులపై ఈ జంట ఇప్పటివరకు బహిరంగంగా మాట్లాడలేదు. అయితే, గురువారం హన్సిక తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో ఓ పోస్ట్ను రీపోస్ట్ చేశారు. ఈ మెసేజ్ ఆమె ప్రస్తుత స్థితిని తెలియజేస్తోందని సోషల్ మీడియాలో చర్చ జరుగుతోంది.
చార్దీ కలా ఆల్వేస్
హన్సిక మోత్వానీ తన ఇన్స్టా స్టోరీలో "చార్దీ కలా ఆల్వేస్" అని రాసి ఉన్న మెసేజ్ను షేర్ చేశారు. 'చార్దీ కలా' అనేది ఒక పంజాబీ పదం. తీవ్రమైన కష్టాలు, బాధల్లో కూడా చెదరని ఆశావాదంతో, ధైర్యంగా ఉండటాన్ని ఈ పదం సూచిస్తుంది.
అభిప్రాయాల్లో తేడాలు
కోర్టు విచారణలో హన్సిక తరఫున న్యాయవాది అద్నాన్ షేక్ వాదనలు వినిపించారు. మొదట్లో ప్రశాంతంగా ఉన్న ఈ జంట మధ్య, జీవనశైలి, అభిప్రాయాల్లో తేడాలు వచ్చాయి. చిన్న చిన్న గొడవలు కూడా పెద్దవిగా మారడంతో, కలిసి జీవించడం కష్టంగా మారింది. అందుకే విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
డిసెంబర్ 2022లో జైపూర్లో వివాహం
ఈ జంటకు డిసెంబర్ 2022లో జైపూర్లో హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం వివాహం జరిగింది. అయితే, విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత, జూలై 2, 2024 నుంచి వేర్వేరుగా ఉంటున్నారు. హన్సిక, సోహైల్లకు పిల్లలు లేరు.
హన్సికాస్ లవ్ షాదీ డ్రామా
ఈ జంట తమ పెళ్లి వేడుకను 'హన్సికాస్ లవ్ షాదీ డ్రామా' పేరుతో జియోహాట్స్టార్ స్పెషల్గా చిత్రీకరించింది. ఆరు ఎపిసోడ్ల ఈ కార్యక్రమం 2023లో ప్రసారమైంది.
