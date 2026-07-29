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- హిందూగా పుట్టి, క్రిస్టియన్గా మారి, ఇస్లాం స్వీకరించి.. ప్రేమ కోసం మతాలు మారిన హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?
హిందూగా పుట్టి, క్రిస్టియన్గా మారి, ఇస్లాం స్వీకరించి.. ప్రేమ కోసం మతాలు మారిన హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?
వివాదాలతో ఎప్పుడూ వార్తల్లో ఉండే ఈ నటి, తన వ్యక్తిగత జీవితంలో చాలాసార్లు మతం కూడా మార్చుకుంది. హిందూ మతం నుంచి క్రైస్తవంలోకి, ఆ తర్వాత ఇస్లాంలోకి ఎందుకు మారింది? ఆమె పెళ్లిళ్లు, కేసుల వివరాల తో పాటు ప్రస్తుతం ఆమె ఏ మతంలో ఉందో తెలుసా? ఇంతకీ ఎవరామె?
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Image Credit : instagram
ఇండస్ట్రీలో స్టార్డమ్ చూసిన నటి..
నవంబర్ 25, 1978న ముంబైలో నీరూ భేడాగా జన్మించింది రాఖీ సావంత్. ఆమె ఒక సాధారణ మరాఠీ హిందూ కుటుంబంలో పెరిగింది. తల్లి జయా భేడా ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు పడటంతో, రాఖీ చిన్న వయసులోనే పనిచేయడం మొదలుపెట్టింది. 1990ల చివర్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ డ్యాన్సర్గా కెరీర్ ప్రారంభించింది. తల్లి రెండో పెళ్లి తర్వాత, ఆమె ఇంటిపేరును సావంత్గా మార్చుకుంది. 'మై హూ నా', 'మస్తీ' వంటి సినిమాల్లో డ్యాన్స్ నంబర్లతో 2000ల నాటికి ఆమె పాపులర్ అయింది. ఆ తర్వాత ఇండియాలోనే ఫేమస్ రియాలిటీ టీవీ స్టార్గా నిలిచింది.
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Image Credit : Instagram
మొదటి మత మార్పిడి ఎప్పుడు జరిగింది.
సుమారు 2009లో, రాఖీ తన తల్లితో కలిసి హిందూ మతం నుంచి క్రైస్తవ మతంలోకి మారింది. ఇది తన వ్యక్తిగత విషయమని, దీని గురించి ఆమె బహిరంగంగా పెద్దగా మాట్లాడలేదు. మతం మారినప్పటికీ, ఆమె బాలీవుడ్లో, రియాలిటీ టెలివిజన్లో తన పనిని కొనసాగించింది. ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడూ చర్చనీయాంశంగా ఉండే సెలబ్రిటీలలో ఒకరిగా నిలిచింది.
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Image Credit : Asianet News
రెండు పెళ్లిళ్లు, మరో మత మార్పిడి
2019లో, యూకేకు చెందిన ఎన్నారై రితేష్ సింగ్ను రహస్యంగా పెళ్లి చేసుకున్నానని రాఖీ చెప్పింది. బిగ్ బాస్ 15లో రితేష్ ఆమెతో కనిపించే వరకు ఈ పెళ్లిపై అనుమానాలు కొనసాగాయి. 2022 మొదట్లో ఈ జంట విడిపోయింది. అదే ఏడాది, రాఖీకి ఆదిల్ ఖాన్ దురానీ పరిచయమయ్యాడు. జూన్ 2022లో అతడిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ముందు, ఆమె ఇస్లాం మతంలోకి మారి ఫాతిమా అనే పేరు పెట్టుకుంది. బురఖా కూడా ధరించడం ప్రారంభించింది. మొదట పెళ్లిని రహస్యంగా ఉంచినా, జనవరి 2023లో ఈ జంట తమ వివాహాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించింది.
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Image Credit : instagram
బెడిసికొట్టిన బంధం
పెళ్లి విషయాన్ని బయటపెట్టిన వెంటనే, వారి బంధం నాటకీయంగా మారిపోయింది. ఆదిల్ తన నేపథ్యం గురించి ముఖ్యమైన వివరాలు దాచాడని రాఖీ ఆరోపించింది. నిజాయితీ అన్నింటికంటే ముఖ్యమని, ఈ విషయంలో తను నిరాశ చెందినట్లు బహిరంగంగా చెప్పింది. ఫిబ్రవరి 7, 2023న, ఆమె ఓషివారా పోలీస్ స్టేషన్లో FIR నమోదు చేసింది. గృహ హింస, మోసం, ఆర్థిక మోసం వంటి ఆరోపణలు ఆదిల్పై చేసింది. అదే రోజు పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ చేసి జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి పంపారు. తాను మైసూర్లోని ఆదిల్ కుటుంబాన్ని కలవడానికి వెళ్లినప్పుడు, తాను హిందూ కుటుంబంలో పుట్టాననే కారణంతో వారు తమ పెళ్లిని అంగీకరించలేదని కూడా రాఖీ ఆరోపించింది.
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Image Credit : our own
ప్రస్తుతం రాఖీ పరిస్థితి ఏంటి?
నెలల తరబడి సాగిన న్యాయపోరాటం తర్వాత, 2025 చివర్లో రాఖీ, ఆదిల్ మధ్య స్నేహపూర్వక పరిష్కారం కుదిరింది. దీంతో వారిద్దరూ పెట్టుకున్న FIRలను బాంబే హైకోర్టు కొట్టివేసింది. వారి మధ్య న్యాయపరమైన వివాదం అధికారికంగా ముగిసింది. 2026 నాటికి, రాఖీ సావంత్ తన ప్రస్తుత మతపరమైన గుర్తింపును బహిరంగంగా స్పష్టం చేయలేదు. ఆమె ఇస్లాంను పాటిస్తోందా, క్రైస్తవ మతంలోకి తిరిగి వెళ్లిందా, లేదా మళ్లీ హిందూ మతాన్ని స్వీకరించిందా అనే దానిపై ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. దీంతో ఆమె ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణంపై ఊహాగానాలు కొనసాగుతున్నాయి.
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