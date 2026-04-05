ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ కు షాక్ ఇచ్చిన రాకాస కలెక్షన్స్, నిజమెంత? రెండు రోజుల్లో ఎంత కలెక్ట్ చేసింది?
ఇటీవల విడుదలైన రాకాస చిత్రం విడుదలకు ముందే యూత్ ఆడియన్స్లో మంచి క్రేజ్ను సంపాదించుకుంది. ఆ క్రేజ్కు తగ్గట్టుగానే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి ఓపెనింగ్స్ సాధించింది. యూత్లో ఉన్న అంచనాలు ఈ చిత్రానికి మొదటి రోజు నుంచే కలెక్షన్స్ రూపంలో కనిపించాయి.
రాకాస ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్..
ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ చిత్రం మొదటి రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 6 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ వసూళ్లను నమోదు చేసింది. రెండో రోజు కూడా అదే జోరు చూపించిన ఈసినిమా.. వరల్డ్ వైడ్ గా 10.30 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించినట్టు. మూవీ టీమ్ పోస్టర్ కూడా రిలీజ్ చేశారు.
అదే సమయంలో షేర్ పరంగా చూస్తే మొదటి రోజు వరల్డ్ వైడ్గా 2.51 కోట్ల రూపాయలు వసూలయ్యాయి. ఇందులో తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే 1 కోటి 76 లక్షల రూపాయల షేర్ నమోదైంది. కర్ణాటక , రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రాంతాల నుంచి కలిపి 15 లక్షల రూపాయల షేర్ రాగా, ఓవర్సీస్ మార్కెట్ నుంచి 60 లక్షల రూపాయల షేర్ వచ్చినట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు వెల్లడించాయి.
రెండో్ రోజు ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
ఇక రెండవ రోజు కలెక్షన్స్ విషయానికి వస్తే, ఈ చిత్రం డీసెంట్ హోల్డ్ను కొనసాగించినట్లు తెలుస్తోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రెండవ రోజు దాదాపు 1 కోటి 60 లక్షల రూపాయల షేర్ నమోదైంది. కర్ణాటక ప్రాంతంలో మొదటి రోజు కంటే మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచి 20 లక్షల రూపాయల షేర్ సాధించింది. ఓవర్సీస్లో ఈ చిత్రం రెండవ రోజు 50 లక్షల రూపాయల షేర్ వసూళ్లు సాధించినట్లు సమాచారం.
మొత్తం మీద రెండవ రోజు వరల్డ్ వైడ్గా ఈ చిత్రం 2 కోట్ల 30 లక్షల రూపాయల షేర్ వసూళ్లు నమోదు చేసింది. రెండు రోజులకు కలిపి మొత్తం 4 కోట్ల 80 లక్షల రూపాయల షేర్ వసూళ్లు వచ్చినట్లు ట్రేడ్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో ఈ చిత్రం ఇప్పటికే కోటి రూపాయల షేర్ మార్క్ను దాటినట్టు సమాచారం.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ తో పోలిక..
ఇక ఈ సినిమా కలెక్షన్స్ను మరో చిత్రం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ తో పోలుస్తూ సోషల్ మీడియాలో చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఆ చిత్రం ఓవర్సీస్లో సుమారు 4 కోట్ల రూపాయల షేర్ వసూళ్లు సాధించింది. అయితే ‘రాకాస’ చిత్రం ఆ స్థాయిని చేరే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు.
ఈ చిత్రానికి ఓవర్సీస్ క్లోజింగ్ షేర్ సుమారు 2 కోట్లకు లోపే ఉండే అవకాశముందని అంచనా వేస్తున్నారు.సోషల్ మీడియాలో కొందరు ‘రాకాస’ చిత్రం ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ రికార్డులను దాటుతుందని ప్రచారం చేస్తున్నప్పటికీ, అందులో వాస్తవం లేదని ట్రేడ్ వర్గాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించాలంటే
మూడవ రోజు విషయానికి వస్తే, ఈ చిత్రం మరింత డీసెంట్ స్థాయిలో వసూళ్లు నమోదు చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. బుక్ మై షో ట్రెండ్స్ ప్రకారం ప్రతి గంటకు 3 వేలకుపైగా టికెట్లు అమ్ముడవుతున్నాయి. అయితే బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించాలంటే ఈ చిత్రం వచ్చే రోజుల్లో కూడా ఇదే స్థాయి హోల్డ్ను కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఉందని ట్రేడ్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.