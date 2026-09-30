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- Rajinikanth: ఆటోలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన రజనీకాంత్.. సూపర్ స్టార్ ను చూసి మురిసిపోయిన ఫ్యాన్స్
Rajinikanth: ఆటోలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన రజనీకాంత్.. సూపర్ స్టార్ ను చూసి మురిసిపోయిన ఫ్యాన్స్
Rajinikanth: సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ మైసూర్ జిల్లాలోని చారిత్రక ప్రదేశం సోమనాథపురానికి వచ్చారు. 'ధర్మన్' సినిమా షూటింగ్ కోసం ఆయన ఇక్కడికి చేరుకున్నారు. ఈ షూటింగ్ సెట్కు వెళ్లిన సీనియర్ నటి భారతీ విష్ణువర్ధన్, రజనీకాంత్ను కలిసి కాసేపు ముచ్చటించారు.
తలైవాను చూసి మురిసిపోయిన ఫ్యాన్స్
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ 'ధర్మన్' సినిమా షూటింగ్ కోసం కర్ణాటకకు వచ్చారు. మైసూర్ జిల్లాలోని చారిత్రక ప్రదేశం సోమనాథపురంలో ఈ షూటింగ్ జరుగుతోంది. టీ. నరసీపుర తాలూకాలోని ప్రసిద్ధ హోయసల కాలం నాటి కేశవ ఆలయ ప్రాంగణంలో చిత్రీకరణ జరుపుతున్నారు. తమ అభిమాన నటుడు తలైవాను చూసేందుకు ఫ్యాన్స్ భారీ సంఖ్యలో అక్కడికి చేరుకున్నారు.
ఆటోలో వచ్చిన సూపర్ స్టార్!
సింప్లిసిటీకి మారుపేరైన రజనీకాంత్ షూటింగ్ స్పాట్కు ఆటోలో వచ్చి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. తమ ఫేవరెట్ సూపర్ స్టార్ను చూడగానే ఫ్యాన్స్ కేకలు వేశారు. ఆటోలో కూర్చునే రజనీకాంత్ అభిమానుల వైపు చెయ్యి ఊపుతూ పలకరించారు. ఈ సమయంలో ఒక చిన్న పిల్లాడు రజనీకాంత్ ఫేమస్ 'బాబా' సింబల్ చూపించాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలు, ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
షూటింగ్ సెట్లో భారతీ విష్ణువర్ధన్
సోమనాథపురంలో జరుగుతున్న 'ధర్మన్' సినిమా షూటింగ్ సెట్కు సీనియర్ నటి భారతీ విష్ణువర్ధన్, ఆమె కూతురు కీర్తివర్ధన్, అల్లుడు అనిరుధ్ జట్కర్ వెళ్లారు. సెట్లో రజనీకాంత్ను ఆప్యాయంగా కలిసిన ఈ కుటుంబం, కాసేపు పాత జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేసుకుంది. సాహససింహ డాక్టర్ విష్ణువర్ధన్, రజనీకాంత్ మధ్య ఉన్న స్నేహం అందరికీ తెలిసిందే. రజనీకాంత్తో గడిపిన అందమైన క్షణాల ఫోటోలను అనిరుధ్ తన సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు.
చారిత్రక ఆలయంలో 'ధర్మన్' షూటింగ్
సోమనాథపురంలోని చెన్నకేశవ ఆలయం ప్రపంచ వారసత్వ సంపదగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ అద్భుతమైన శిల్పకళా నేపథ్యంలో సినిమాలోని కొన్ని ముఖ్యమైన సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు. అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని కమల్ హాసన్ 'రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్' బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు. ఈ 'ధర్మన్' సినిమాలో రజనీకాంత్ సరికొత్త అవతారంలో కనిపించనున్నారు.