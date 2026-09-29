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- Allu Sneha: సోషల్ మీడియాలో దూసుకుపోతున్న అల్లు అర్జున్ భార్య.. ఫ్యామిలీని చూసుకుంటూనే బిజినెస్ లో సంపాదన
Allu Sneha: సోషల్ మీడియాలో దూసుకుపోతున్న అల్లు అర్జున్ భార్య.. ఫ్యామిలీని చూసుకుంటూనే బిజినెస్ లో సంపాదన
అల్లు అర్జున్ భార్యగా సుపరిచితమైన స్నేహా రెడ్డి వ్యాపారవేత్తగా, తల్లిగా, ఫిట్నెస్ ప్రేమికురాలిగా ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆమెకు 91 లక్షలకు పైగా సోషల్ మీడియా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు.
అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహా రెడ్డి
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో అల్లు అర్జున్ భార్యగా స్నేహా రెడ్డికి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. అయితే ఆమె తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును కూడా ఏర్పరుచుకున్నారు. వ్యాపారవేత్తగా, తల్లిగా, ఫిట్నెస్పై ఆసక్తి ఉన్న వ్యక్తిగా, డిజిటల్ ప్రపంచంలో ప్రభావవంతమైన వ్యక్తిగా స్నేహా రెడ్డి తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఆమెను 91 లక్షలకు పైగా ఫాలోవర్లు అనుసరిస్తున్నారు. దీంతో ఆమెకు సొంతంగా భారీ డిజిటల్ కమ్యూనిటీ ఏర్పడింది.
పికాబూతో వ్యాపార రంగంలో అడుగులు
స్నేహా రెడ్డి వ్యాపార ప్రయాణంలో పికాబూ కీలకంగా ఉంది. ఆమె నిర్వహిస్తున్న ఈ స్టూడియో ద్వారా వ్యాపార రంగంలో తనదైన ముద్ర వేసుకున్నారు. వృత్తిపరమైన బాధ్యతలతో పాటు స్నేహా రెడ్డి ఫిట్నెస్, వెల్నెస్పై కూడా ప్రత్యేక ఆసక్తి చూపిస్తారు. తన వర్కౌట్స్, యాక్టివ్ లైఫ్స్టైల్కు సంబంధించిన కొన్ని క్షణాలను ఆమె తరచూ సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకుంటుంటారు. ఈ కంటెంట్ కూడా ఆమెను ఫాలో అయ్యే వారికి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది.
కుటుంబానికి ఎంతో ప్రాధాన్యం
స్నేహా రెడ్డి జీవితంలో కుటుంబానికి ముఖ్యమైన స్థానం ఉంది. తన పిల్లలతో కలిసి గడిపే క్షణాలను ఆమె తరచూ సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటుంటారు. వీటితో పాటు ఆమె ప్రయాణాలు, ఫ్యాషన్, లైఫ్స్టైల్కు సంబంధించిన కంటెంట్ కూడా ప్రేక్షకులతో ఆమె అనుబంధాన్ని మరింత పెంచింది. కుటుంబ జీవితం, వృత్తిపరమైన బాధ్యతలు, వ్యక్తిగత ఆసక్తులను సమతుల్యం చేసుకుంటూ స్నేహా రెడ్డి తన డిజిటల్ గుర్తింపును కొనసాగిస్తున్నారు.
ప్రముఖ సెలబ్రిటీ కుటుంబంలో సొంత వ్యక్తిత్వం
అల్లు అర్జున్తో అనుబంధం కారణంగా స్నేహా రెడ్డి సహజంగానే దేశంలోని ప్రముఖ సెలబ్రిటీ కుటుంబాల్లో ఒకటైన అల్లు కుటుంబంలో భాగమయ్యారు. అయితే కాలక్రమేణా ఆమె సొంత వ్యక్తిత్వాన్ని కూడా ఏర్పరుచుకున్నారు. వ్యాపారం, కుటుంబం, ఫిట్నెస్, ప్రయాణాలు, లైఫ్స్టైల్తో పాటు ప్రజల దృష్టిలో ఉండే జీవితాన్ని సమతుల్యం చేస్తూ ముందుకు సాగుతున్నారు. ప్రస్తుతం స్నేహా రెడ్డిని కేవలం అల్లు అర్జున్ భార్యగా మాత్రమే కాకుండా సొంతంగా విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తగా, భారీ డిజిటల్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న సెలబ్రిటీ పర్సనాలిటీగా కూడా గుర్తిస్తున్నారు.