- Dhurandhar 2 Collection: ధరందర్ 2 దెబ్బకు పుష్ప 2 ఔట్.. ఫస్ట్ వెన్స్డే కలెక్షన్లలో హిస్టరీ..
Dhurandhar 2 Collection: ధరందర్ 2 దెబ్బకు పుష్ప 2 ఔట్.. ఫస్ట్ వెన్స్డే కలెక్షన్లలో హిస్టరీ..
రణ్వీర్ సింగ్ సినిమా ధరందర్ 2 ఏడో రోజు అంటే మొదటి బుధవారం కలెక్షన్లతో చరిత్ర సృష్టించింది. మొదటి బుధవారం అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన హిందీ సినిమాగా నిలిచింది. ఈ దెబ్బకు అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప 2' టాప్ 3 నుంచి ఎగిరిపోయింది.
Image Credit : X
'ధరందర్ 2' మొదటి బుధవారం కలెక్షన్లలో నెం.1
ఆదిత్య ధర్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన స్పై యాక్షన్ డ్రామా 'ధరందర్ 2' మొదటి బుధవారం కలెక్షన్లలో నంబర్ 1 సినిమాగా నిలిచింది. ఈ సినిమా హిందీ వెర్షన్ బుధవారం రోజున దాదాపు రూ.47 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇప్పటివరకు ఏ హిందీ సినిమా కూడా ఈ ఫీట్ సాధించలేదు.
Image Credit : Film Scene
'ధరందర్ 2' దెబ్బకు రెండో స్థానానికి పడిపోయిన ఛావా..
ఇప్పటిదాకా మొదటి బుధవారం అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా విక్కీ కౌశల్ నటించిన 'ఛావా' ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు అది రెండో స్థానానికి పడిపోయింది. 2025లో విడుదలైన ఈ ఎపిక్ హిస్టారికల్ యాక్షన్ సినిమాకు లక్ష్మణ్ ఉతేకర్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇది మొదటి బుధవారం రూ.32.40 కోట్లు సంపాదించింది.
Image Credit : instagram
మూడో స్థానంలో సన్నీ డియోల్ 'గదర్ 2'
సన్నీ డియోల్ నటించిన యాక్షన్ డ్రామా 'గదర్ 2'.. మొదటి బుధవారం కలెక్షన్ల లిస్టులో మూడో స్థానంలో ఉంది. అనిల్ శర్మ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా 2023లో విడుదలైంది. ఇది మొదటి బుధవారం రూ.32.37 కోట్లు వసూలు చేసింది.
Image Credit : instagram
టాప్ 3 నుంచి 'పుష్ప 2' పుష్ప2 ఔట్..
అల్లు అర్జున్ నటించిన 'పుష్ప 2: ది రూల్' (హిందీ వెర్షన్) ఇప్పటి వరకు మొదటి బుధవారం అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మూడో హిందీ సినిమాగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు టాప్ 3 నుంచి జారిపోయి నాలుగో స్థానానికి పడిపోయింది. సుకుమార్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా హిందీ వెర్షన్ మొదటి బుధవారం రూ.31.50 కోట్లు సంపాదించింది.
Image Credit : instagram
టాప్ 5లో రణ్బీర్ కపూర్ 'యానిమల్'
రణ్బీర్ కపూర్ యాక్షన్ డ్రామా 'యానిమల్'.. మొదటి బుధవారం అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాల జాబితాలో ఐదో స్థానంలో ఉంది. సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా మొదటి బుధవారం రూ.30.45 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది.
