Raghu Kunche: ఆ స్టార్ డైరెక్టర్ మణికొండలో స్థలం కొని మర్చిపోయాడు.. ఆ తర్వాత.!
Raghu Kunche: దర్శకుడు పూరీ జగన్నాథ్ మణికొండలో ఒకప్పుడు కొన్న స్థలాన్ని మర్చిపోయి, దాని కోసం వెతుకుతుండగా జరిగిన వింత అనుభవాన్ని రఘు కుంచె వివరించారు. ఆ స్థలం కోసం వెతుకుతున్న సమయంలోనే అనుకోకుండా..
పూరీ జగన్నాథ్ మర్చిపోయిన స్థలం..
టాలీవుడ్ ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు రఘు కుంచె ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో దర్శకులు పూరీ జగన్నాథ్, ఎస్.ఎస్. రాజమౌళికి సంబంధించిన ఒక అరుదైన సంఘటనను గుర్తు చేసుకున్నారు. మణికొండ ప్రాంతంలో జరిగిన ఈ వింత అనుభవం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
స్థలం కోసం వెతుకులాట
ఒకప్పుడు పూరీ జగన్నాథ్ మణికొండ ప్రాంతంలో సుమారు 600 నుంచి 1000 గజాల స్థలాన్ని కొనుగోలు చేశారట. అయితే చాలా కాలం తర్వాత ఆ స్థలం ఎక్కడ ఉందో ఆయన మర్చిపోయారు.
ప్లాట్ కోసం వెతుకుతుండగా..
దీంతో ఆ ఏరియా అంతా తిరిగి తన ప్లాట్ కోసం వెతుకుతుండగా, అనుకోకుండా ఒక చోట రాజమౌళి, కీరవాణి, వారి కుటుంబ సభ్యులు కనిపించారు. రాజమౌళిని పూరీ చూసి పలకరిస్తూ, "మీ స్థలం మా పక్కనే ఉందండి" అని చెప్పడం విశేషం. అలా ఇద్దరు దిగ్గజ దర్శకుల ప్లాట్లు పక్కపక్కనే ఉండటం ఆశ్చర్యం కలిగించింది.
రాజమౌళి ప్రశంసలు:
ఈ క్రమంలో రాజమౌళి రఘు కుంచె సంగీతం, గానం గురించి గొప్పగా మాట్లాడారట. తాను కారు ఎక్కినప్పటి నుండి రఘు కుంచె పాడిన పాటలనే లూప్లో వింటున్నామని, ఆ పాటలు చాలా బాగున్నాయని రాజమౌళి స్వయంగా మెచ్చుకున్నట్లు రఘు కుంచె తెలిపారు. కీరవాణి కూడా ఎంతో గొప్ప వ్యక్తి అని, ఆయనకు ఏదైనా నచ్చితే తప్పకుండా ప్రశంసిస్తారని రఘు కుంచె కొనియాడారు.
సంగీత ప్రయాణం:
ఈ సందర్భంగా తాను కీరవాణి సంగీత దర్శకత్వంలో సుమంత్ హీరోగా నటించిన 'మధుమాసం' సినిమా కోసం పాడిన "మళ్ళీ మళ్ళీ రాని రోజు" వంటి మధురమైన పాటలను కూడా రఘు కుంచె గుర్తు చేసుకున్నారు. అగ్ర దర్శకుల మధ్య ఉన్న స్నేహం, వారు తోటి కళాకారులను ప్రోత్సహించే తీరు ఈ సంఘటన ద్వారా మరోసారి వెల్లడైంది.