Raghu Kunche: మృగరాజు మూవీ టైంలో చిరంజీవి విశ్వరూపం చూశా.. ఆ రోజు ఏమైందంటే.!
Raghu Kunche: మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'విశ్వరూపం'.? మృగరాజు సినిమా సెట్లో రఘు కుంచెను ఆశ్చర్యపరిచిన ఆ సంఘటనలేంటి? చిరంజీవిలోని అసలైన వ్యక్తిత్వాన్ని రఘు కుంచె మాటల్లోనే తెలుసుకోండి.
ఆ రోజే విశ్వరూపం చూశాను!
మెగాస్టార్ చిరంజీవి క్రమశిక్షణ, పని పట్ల ఆయనకున్న అంకితభావం గురించి చిత్ర పరిశ్రమలో కథలు కథలుగా చెప్పుకుంటారు. ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో రఘు కుంచె మాట్లాడుతూ.. 'మృగరాజు' సినిమా షూటింగ్ సమయంలో చిరంజీవిలోని ఒక కొత్త కోణాన్ని, ఆయన కష్టపడే తత్వాన్ని దగ్గరుండి చూశానని వెల్లడించారు. ఆయన షూటింగ్ సెట్లో ఒక యోగిలా పనిచేస్తారని గుర్తు చేసుకున్నారు.
విదేశీ ప్రయాణం - గొప్ప అనుభవం!
మృగరాజు' సినిమా కోసం విదేశాల్లో షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు చిరంజీవితో కలిసి ప్రయాణించే అవకాశం రఘు కుంచెకు దక్కింది. ఈ సినిమాలోని ఒక పాట చిత్రీకరణ కోసం చిరంజీవి పడిన శ్రమ అమోఘమని రఘు కుంచె గుర్తు చేసుకున్నారు.
పర్ఫెక్షన్ అంటే చిరంజీవి!
ఒక పాటలో చిన్న మూమెంట్ సరిగ్గా రాకపోయినా, అది పక్కాగా వచ్చే వరకు చిరంజీవి విశ్రమించేవారు కాదని, అదే ఆయనను మెగాస్టార్ను చేసిందని రఘు కుంచె అన్నారు. ఆయన పర్ఫెక్షన్ కోసం ఎన్ని టేక్స్ అయినా తీసుకునేవారని, డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ విషయంలో ఏమాత్రం రాజీ పడలేదని చెప్పారు.
మంచి మనసున్న మనిషి!
ఒక గొప్ప నటుడిగానే కాకుండా, ఒక అద్భుతమైన మనిషిగా చిరంజీవి తనను ఎంతో ఆకట్టుకున్నారని రఘు కుంచె కొనియాడారు. సెట్లో ఉన్న అందరినీ ఆయన గౌరవించే తీరు అద్భుతమని తెలిపారు. హీరోగా చిరంజీవిని అందరూ ప్రేమిస్తారు, కానీ వ్యక్తిగా ఆయనను కలిస్తే ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందేనని తెలిపారు.
ముంబై సింగర్స్, చిరంజీవి!
ముంబైకి చెందిన సింగర్లతో పాటలు పాడించే క్రమంలో జరిగిన చర్చలు, మెగాస్టార్ పాటల పట్ల చూపించే ఆసక్తి గురించి కూడా రఘు కుంచె ఈ ఇంటర్వ్యూలో వివరించారు. సంగీతం పట్ల ఆయనకున్న పరిజ్ఞానం గురించి రఘు కుంచె ఆసక్తికరంగా చెప్పారు.