Chiranjeevi: చిరంజీవిని తొలగించారు, 9 ఏళ్లకు సీన్ రివర్స్..మెగాస్టార్ ఛాన్స్ ఇవ్వకుంటే కెరీర్ క్లోజ్
కెరీర్ బిగినింగ్ లో చిరంజీవిని ఓ సినిమా నుంచి తొలగించారు. తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత అదే దర్శకుడికి చిరంజీవి అవకాశం ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. చిరంజీవి ఛాన్స్ ఇవ్వకుంటే ఆ డైరెక్టర్ కెరీర్ క్లోజ్ అయ్యే పరిస్థితి.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి
మెగాస్టార్ చిరంజీవి కెరీర్ బిగినింగ్ లో ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు. తన ప్రతిభని చాటుకునేందుకు అవకాశాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. కెరీర్ బిగినింగ్ లో చిరంజీవి విలన్ గా కూడా నటించారు. ఎన్టీఆర్, సూపర్ స్టార్ కృష్ణ, మురళి మోహన్ లాంటి హీరోలతో చిరంజీవి నటించారు.
చిరంజీవి, ఎన్టీఆర్ కాంబినేషన్
ఎన్టీఆర్ తో చిరంజీవి తిరుగులేని మనిషి అనే మూవీలో నటించారు. మరో చిత్రంలో కూడా ఎన్టీఆర్ తో కలసి నటించే అవకాశం చిరంజీవికి దక్కింది. ఆ మూవీ కొండవీటి సింహం. ఈ చిత్రానికి రాఘవేంద్ర రావు దర్శకుడు. చిరంజీవి ఈ మూవీలో నటిస్తున్నారు అని కూడా అధికారికంగా ప్రకటించారు. కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత చిరంజీవిని తొలగించి మోహన్ బాబుని ఆ పాత్ర కోసం తీసుకున్నారు.
ఎన్టీఆర్ మూవీ నుంచి చిరంజీవి అవుట్
ఎన్టీఆర్, చిరంజీవి కాంబోలో వచ్చిన తిరుగులేని మనిషి మూవీ ఫ్లాప్ అయింది. అదే సెంటిమెంట్ రిపీట్ అవుతుందేమో అని చిరంజీవిని తొలగించినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దీనితో చిరంజీవి చాలా నిరాశ పడ్డారట. కానీ విధి ఎంత విచిత్రమైనదో ఈ సంఘటనని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు.
తిరుగులేని హీరోగా చిరంజీవి
తనని తొలగించిన తొమ్మిదేళ్లలో చిరంజీవి టాలీవుడ్ లో తిరుగులేని హీరోగా ఎదిగారు. నిర్మాత అశ్విని దత్ చిరంజీవితో జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి అనే సినిమా చేయడానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు. యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ కథ అందించారు. దర్శకుడు ఎవరైతే బావుంటుంది అనే చర్చ జరుగుతోంది.
చిరంజీవి ఛాన్స్ ఇవ్వకుంటే కెరీర్ క్లోజ్
ఆ టైంలో రాఘవేంద్ర రావు మూడు వరుస ఫ్లాపుల్లో ఉన్నారు. దీనితో ఇండస్ట్రీలో అందరూ రాఘవేంద్ర రావు పని అయిపొయింది అంటూ కామెంట్స్ చేయడం ప్రారంభించారు. చిరంజీవి మాత్రం ఈ చిత్రానికి రాఘవేంద్ర రావు మాత్రమే దర్శకత్వం వహించాలి అని పట్టుపట్టారు. దీనితో రాఘవేంద్ర రావు కి జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి సినిమా ఛాన్స్ వచ్చింది ఈ అవకాశాన్ని అద్భుతంగా ఉపయోగించుకుంటూ జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి చిత్రాన్ని ఒక దృశ్యకావ్యంలా మలిచారు. ఒకప్పుడు రాఘవేంద్ర రావు సినిమాలో నుంచి చిరంజీవి తొలగించబడ్డారు. అదే చిరంజీవి.. రాఘవేంద్ర రావు కి అవకాశం ఇచ్చి కెరీర్ ని నిలబెట్టారు. ఈ విషయాన్ని రాఘవేంద్ర రావు అనేక సందర్భాల్లో రివీల్ చేశారు.