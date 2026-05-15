Mahesh Babu: బ్రహ్మోత్సవం లాంచ్ కి ముందే డైరెక్టర్ కి ఈమెయిల్ పంపా, పట్టించుకోలేదు.. అందుకే అట్టర్ ఫ్లాప్
మహేష్ బాబు బ్రహ్మోత్సవం మూవీ ప్రారంభం కాకముందు దర్శకుడికి నిర్మాత ఓ ఈమెయిల్ పంపారట. ఆ ఈమెయిల్ ని పట్టించుకోకపోవడం వల్లే మూవీ అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది అని నిర్మాత అన్నారు.
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తన కెరీర్ లో చేసిన చెత్త సినిమాల్లో బ్రహ్మోత్సవం ఒకటి. సీతమ్మ వాకిట్లో సిరిమల్లె చెట్టు దర్శకుడు శ్రీకాంత్ అడ్డాల దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు నటించిన మరో మూవీ ఇది. పొట్లూరి వరప్రసాద్ నిర్మాణంలో పీవీపీ సినిమాస్ బ్యానర్ లో ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది. ఈ మూవీలో కాజల్, సమంత, ప్రణీత సుభాష్ హీరోయిన్లుగా నటించారు.
ఇండస్ట్రీలో దర్శకులకు బాధ్యత లేదు
కానీ ప్రేక్షకులని ఆకట్టుకోవడం ఈ చిత్రం పూర్తిగా నిరాశ పరిచింది. మహేష్ కెరీర్ బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్స్ లో ఒకటిగా బ్రహ్మోత్సవం నిలిచింది. ఈ మూవీ ఫ్లాప్ కావడానికి ప్రధాన కారణాన్ని నిర్మాత పొట్లూరి వరప్రసాద్ బయట పెట్టారు. ఈ క్రమంలో ఆయన సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. టాలీవుడ్ లో చాలా మంది దర్శకులకు బాధ్యత లేదని అన్నారు.
దర్శకుడికి ఈమెయిల్ పంపా
డిస్ట్రిబ్యూటర్ల డబ్బుతో మనం సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ఎంతో బాధ్యతగా ఉండాలి. కానీ దర్శకులకు బాధ్యత రాహిత్యం ఎక్కువ. డబ్బు అంటే అస్సలు విలువ లేదు. బ్రహ్మోత్సవం మూవీ ప్రారంభం అయ్యే సమయానికి స్క్రిప్ట్ రెడీగా లేదు. స్క్రిప్ట్ మొత్తం రెడీగా లేనిదే మనం షూటింగ్ కి వెళ్ళకూడదు.. స్క్రిప్ట్ లో ప్రోగ్రస్ ఎంత వరకు వచ్చింది అని డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ అడ్డాలకి తాను ఈమెయిల్ పంపినట్లు వరప్రసాద్ తెలిపారు.
ఇప్పుడు కంట్రోల్ నిర్మాత చేతుల్లో లేదు
కానీ దర్శకుడు ఈమెయిల్ ని అస్సలు పట్టించుకోలేదు. సరైన స్క్రిప్ట్ లేకుండానే షూటింగ్ చేశారు. అందుకే ఆ సినిమా రిజల్ట్ అలా వచ్చింది అని వరప్రసాద్ తెలిపారు. చిత్ర పరిశ్రమలో చాలా మంది దర్శకులు ఇదే విధంగా బాధ్యత లేకుండా, రూపాయి అంటే విలువ లేకుండా ఉంటారు. ఎన్టీఆరే, నాగేశ్వరరావు లాంటి హీరోలు సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు కంట్రోల్ మొత్తం ప్రొడ్యూసర్ చేతుల్లో ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు కంట్రోల్ అంత దర్శకుడి చేతుల్లోకి వెళ్ళింది. అందుకే సరైన ఫలితాలు రావడం లేదు.
ఇండియా మొత్తంలో రాజమౌళి ఒక్కడే..
ఇండియా మొత్తంలో నిర్మాతకు విలువ ఇచ్చే దర్శకుడు ఒకే ఒక్కరిని చూశా. ఆ దర్శకుడు ఎవరో కాదు.. ఎస్ఎస్ రాజమౌళి. ఆయన తిరుగులేని స్టార్ డైరెక్టర్ కాబట్టి ఈ మాట చెప్పడం లేదు. నిర్మాతకు ఆయన ఇచ్చే విలువ దగ్గరుండి చూశాను కాబట్టి చెబుతున్నా అని వరప్రసాద్ అన్నారు. ఈగ సినిమాని మేమే తమిళంలో రిలీజ్ చేశాం. ఆ టైంలో రాజమౌళి గారితో కలసి వర్క్ చేయడం ఒక అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్స్ అని వరప్రసాద్ అన్నారు.