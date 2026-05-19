100 కోట్ల క్లబ్లో సూర్య ఆరో సినిమా.. లిస్టులో ఇంకా ఏ మూవీస్ ఉన్నాయంటే?
సౌత్ సూపర్ స్టార్ సూర్య లేటెస్ట్గా నటించిన 'కరుప్పు' సినిమా గురించి పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద దుమ్మురేపుతోంది. రిలీజైన కేవలం 3 రోజుల్లోనే 100 కోట్ల క్లబ్లో చేరిపోయింది. 100 కోట్ల క్లబ్ లో చేరిన సూర్య సినిమాలసంగతేంటి?
సౌత్ యాక్టర్ సూర్య తన కెరీర్లో ఎన్నో సినిమాల్లో పనిచేశారు. కొన్ని హిట్ అయితే.. కొన్ని ప్లాప్ అయ్యాయి.. మరికొన్ని మాత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద అద్భుతంగా ఆడాయి. అయితే, ఆయన సినిమాల్లో వంద కోట్ల క్లబ్ చేరినవి కొన్ని మాత్రమే.
సూర్య ఆరో 100 కోట్ల సినిమా 'కరుప్పు'( వీరభద్రుడు)
సూర్య లేటెస్ట్ మూవీ 'కరుప్పు' ఆయన కెరీర్లో ఆరో వంద కోట్ల సినిమాగా నిలిచింది.3 రోజుల్లోనే సూర్య మూవీ ఈ ఘనతను సాధించింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా 125 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లు రాబట్టింది. ఇక కరుప్పుతో పాటు మరో 5 సినిమాలు కూడా ఈ 100 కోట్ల క్లబ్లో చేరాయి.
1. సింగం 2
2. సింగం 3
సూర్య 'సింగం 3' 2017లో రిలీజైంది. హరి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా కూడా 100 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది. ఈ మూవీ రూ.110 కోట్లు సంపాదించింది. ఇందులో అనుష్క శెట్టి, శ్రుతి హాసన్, ఠాకూర్ అనూప్ సింగ్, రోబో శంకర్, సూరి, క్రిష్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.
3. 7 ఆమ్ అరివు (7th సెన్స్)
4. 24
5. కంగువ
సూర్య నటించిన 'కంగువ' 2024లో వచ్చిన ఫాంటసీ యాక్షన్ ఫిల్మ్. దీనికి శివ దర్శకత్వం వహించారు. ఇందులో సూర్యతో పాటు బాబీ డియోల్, దిశా పటానీ, నట్టి సుబ్రమణియం, యోగి బాబు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా రూ.106 కోట్లు వసూలు చేసింది.