Tollywood లో ఆరుగురు అండర్ రేటెడ్ హీరోయిన్లు, టాలెంట్ కి తగ్గ గుర్తింపు లేదు.. ఎక్కడ తేడా కొట్టింది ?
నివేదా థామస్ నుంచి నిధి అగర్వాల్ వరకు టాలీవుడ్ లో ఆరుగురు అండర్ రేటెడ్ హీరోయిన్లు ఉన్నారు. వారి ప్రతిభకు తగ్గ గుర్తింపు లభించలేదు. వారి గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
టాలీవుడ్ లో హీరోయిన్ గా రాణించాలి అంటే నటన, అందంతో పాటు కాస్త అదృష్టం కూడా కలిసి రావాలి, అందం, నటన ఉన్నప్పటికీ కెరీర్ లో వెనుకబడిన హీరోయిన్లు చాలా మందే ఉన్నారు. టాలీవుడ్ లో ఒక్క ఫ్లాప్ తో కెరీర్ తలకిందులు అయ్యే పరిస్థితి ఉంటుంది. ఇదిలా ఉండగా టాలీవుడ్ లో తమ ప్రతిభకి తగిన విధంగా గుర్తింపు పొందలేకపోయిన హీరోయిన్లు కొందరు ఉన్నారు. నివేదా థామస్ నుంచి నిధి అగర్వాల్ వరకు ఆ హీరోయిన్ల జాబితా ఇప్పుడు చూద్దాం.
నివేదా థామస్
నిస్సందేహంగా నివేదా థామస్ టాప్ లీగ్ లో ఉండాల్సిన హీరోయిన్. అందంతో పాటు అద్భుతమైన నటన ఆమె సొంతం. ఎలాంటి పాత్రలో అయినా నటించగలిగే సత్తా ఉంది. కానీ హీరోయిన్ గా పూర్తి స్థాయిలో స్టార్ డమ్ సొంతం చేసుకోలేకపోయింది. ఇప్పుడు నివేదాకి అవకాశాలు బాగా తగ్గిపోయాయి.
రీతూ వర్మ
టాలీవుడ్ లో ఉన్న టాలెంటెడ్ హీరోయిన్లలో రీతూ వర్మ ఒకరు. పెళ్లి చూపులు చిత్రంతో యువతని తనవైపు తిప్పుకుంది. గ్లామర్ పాత్రలతో పాటు నటనకు ప్రాధాన్యం ఉన్న సినిమాలు కూడా చేసింది. అయినప్పటికీ రీతూ వర్మకి కలసి రాలేదు.
అనుపమ పరమేశ్వరన్
అనుపమ పరమేశ్వరన్ కి మంచి గుర్తింపు దక్కింది. కార్తికేయ 2, అఆ, శతమానం భవతి లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాల్లో నటించింది. అయిప్పటికీ ఇంకా మంచి గుర్తింపు సొంతం చేసుకోవాల్సిన నటి ఆమె.
ప్రగ్యా జైస్వాల్
గ్లామర్ పుష్కలంగా ఉన్న హీరోయిన్ ప్రగ్యా జైస్వాల్. కంచె చిత్రంలో నటనతో మెప్పించింది. అఖండ మూవీలో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందుకుంది. కానీ ఆ తర్వాత కూడా కెరీర్ జోరందుకోలేదు. స్టార్ లీగ్ లోకి వెళ్లకుండా బాగా వెనుకబడింది.
అనన్య నాగళ్ళ
సోషల్ మీడియాలో తన గ్లామర్ తో అనన్య నాగళ్ళ యువతని ఆకర్షిస్తోంది. అందం ఉన్నప్పటికీ ఆమెకి చిన్న సినిమాల్లో మాత్రమే అవకాశాలు వస్తున్నాయి. వకీల్ సాబ్ మూవీలో కీలక పాత్రలో నటించింది.
నిధి అగర్వాల్
గ్లామరస్ నటిగా నిధి అగర్వాల్ కి మంచి గుర్తింపు ఉంది. అప్పుడప్పుడూ మంచి అవకాశాలు కూడా వస్తున్నాయి. ఇటీవల ఆమె హరి హర వీరమల్లు, రాజాసాబ్ లాంటి చిత్రాల్లో నటించింది. ఆ రెండు భారీ చిత్రాలు డిజాస్టర్ అయ్యాయి.