- Home
- Entertainment
- 60 ఏళ్లలోనూ 20ల ఎలా? సల్మాన్ ఖాన్ ఇంత ఫిట్గా ఉండటానికి.. ఆఒక్కటి అస్సలు తినడని తెలుసా?
60 ఏళ్లలోనూ 20ల ఎలా? సల్మాన్ ఖాన్ ఇంత ఫిట్గా ఉండటానికి.. ఆఒక్కటి అస్సలు తినడని తెలుసా?
సల్మాన్ ఖాన్కు 60 ఏళ్లు దాటాయి. అయినా ఆయన ఫిట్నెస్ చూస్తే ఎవరికైనా ఆశ్చర్యం కలగాల్సిందే. ఈ వయసులో కూడా తనను తాను ఇంత ఫిట్గా ఎలా ఉంచుకున్నాడో ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో సల్మాన్ స్వయంగా చెప్పాడు.
60 ఏళ్ల వయసులోనూ ఫిట్గా ఉన్న సల్మాన్ ఖాన్
చీట్ మీల్స్పై నమ్మకం లేదు
ప్రతిరోజూ చీట్ మీలే
ఆ ఇంటర్వ్యూలో సల్మాన్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ.. 'నాకు ప్రతిరోజూ చీట్ మీల్ లాంటిదే. నేను జిమ్లో అదనంగా 20 నిమిషాలు నుంచి గంట ఎక్కువ వర్కౌట్ చేయడానికి ఇష్టపడతాను. కానీ భోజనం మాత్రం కచ్చితంగా చేస్తాను. నేను తినాలనుకున్నది తింటాను' అని చెప్పాడు.
డైట్లో అసలు సీక్రెట్ ఏంటి?
సల్మాన్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ.. 'భోజనం ఎంత రుచికరంగా ఉన్నా, నేను కేవలం ఒక చెంచా అన్నం మాత్రమే తీసుకుంటాను. నేను రోటీని అస్సలు ముట్టుకోను. అంతే. ఆ ఒక్క చెంచా అన్నం నుంచే నాకు కావాల్సినంత ప్రొటీన్ అందేలా చూసుకుంటాను' అని వివరించాడు.
కఠినమైన డైట్ పాటించరా?
2025లో కొన్ని మీడియా కథనాల ప్రకారం సల్మాన్ ఖాన్ కఠినమైన డైట్ ఏదీ పాటించరని తెలిసింది. సల్మాన్ ఇంట్లో వండిన భోజనం, వాళ్ల అమ్మ చేతి వంట మాత్రమే తింటాడని అంటారు. అతను పప్పు, గుడ్లు, చికెన్, చేపలు, అన్నం, కూరగాయలు తింటాడు. దేన్నీ అతిగా తినడు. అతిగా తినకపోవడం, ఫుడ్ ను కంట్రోల్ గా తినడమే ఆరోగ్య రహస్యం.