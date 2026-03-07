- Home
Puneeth Rajkumar: కన్నడ పవర్ స్టార్ పునీత్ రాజ్కుమార్ తన ఫుడ్ ఇంట్రెస్ట్ ని పంచుకున్నారు. తనకు ఫేవరేట్ ఫుడ్ ఏంటో తెలిపారు. దాన్ని ఎలా చేయాలో తెలిపారు. కానీ అందులో ఓ విషయాన్ని మర్చిపోయారు. ఇదే ఇప్పుడు నవ్వులు పూయిస్తుంది.
అప్పు జ్ఞాపకాలు పదిలం
అప్పు స్పెషల్ చిత్రాన్నం
పునీత్ రాజ్ కుమార్ యాంకర్ సృజన్ లోకేష్ ఇంటర్వ్యూలో ఒక ఆసక్తికర విషయాన్ని పంచుకున్నారు. తనకు ఇష్టమైన ఫుడ్ని రెడీ చేశారు. అప్పు చెప్పిన స్టైల్లో చిత్రాన్నం తయారుచేశారు.
అప్పు చెప్పిన స్టైలే వేరు!
ముందుగా మిగిలిన అన్నం..
ఈ వీడియోలో అప్పు ఇలా చెప్పారు: 'ముందుగా రాత్రి మిగిలిన అన్నం తీసుకోండి. బాణలిలో కొంచెం నూనె వేసి, తరిగిన ఉల్లిపాయ, టొమాటో, కొద్దిగా మసాలా పొడి వేయాలి. సృజన్ 'మసాలా పొడా?' అని అడగ్గా, 'అయ్యో కాదు, కొంచెం పసుపు పొడి' అని అప్పు సరిచేశారు. 'చిన్న గిన్నెలో పోపు వేసుకోవాలి' అనగానే, 'అవన్నీ ముందే వేయాలి కదా' అని సృజన్ అనడంతో, అప్పు 'అయ్యో అవునా? సారీ' అన్నారు.
ఉప్పు మర్చిపోయిన పునీత్
'అదేదో వేసి, మిగిలిన అన్నం కలిపి, నిమ్మకాయ పిండితే ఫినిష్' అని అప్పు అన్నారు. అప్పుడు సృజన్ 'మరి ఉప్పు?' అని ప్రశ్నించారు. 'Appu where is Uppu?' అని అడగ్గానే, పునీత్ 'అయ్యయ్యో అవును కదా? కావాలంటే అప్పుడు వేసుకుంటే సరిపోతుందిలే' అని నవ్వేశారు. ఈ ఫన్నీ వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ అవుతుంది. నవ్వులు పూయిస్తుంది. అభిమానులను అలరిస్తోంది.