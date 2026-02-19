- Home
- 25 నిమిషాల సీన్ కోసం 300 కోట్ల ఖర్చు, వారణాసి నుంచి బాహుబలి వరకు అత్యంత ఖరీదైన సన్నివేశాలు ఇవే..
దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి తీస్తున్న వారణాసి సినిమా బడ్జెట్ గురించి పెద్ద చర్చ నడుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఓ సీన్ కోసం పెడుతున్న ఖర్చు భారత సినీ చరిత్రలోనే రికార్డ్ అంటున్నారు. ఇప్పటివరకు అత్యధిక బడ్జెట్తో తీసిన 6 సీన్లు ఏవో తెలుసా.?
ఒక్క సీన్ కోసం 300 కోట్లు..
మహేష్ బాబు, ప్రియాంక చోప్రా నటిస్తున్న 'వారణాసి' సినిమాలో 25 నిమిషాల సీక్వెన్స్ కోసం నిర్మాతలు దాదాపు రూ.250-300 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నారని సమాచారం. ఈ సీన్లో త్రేతాయుగంలోని దేవతల వైభవాన్ని చూపిస్తారట. సినిమా మొత్తం బడ్జెట్ సుమారు రూ.1300 నుంచి 1500 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. ఈ సినిమా 2027 ఏప్రిల్ 7న విడుదల కానుంది.
8 నిమిషాల యాక్షన్ సీన్ కోసం.. 50 రోజుల షూటింగ్
సుజీత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్లో 8 నిమిషాల యాక్షన్ సీన్ కోసం నిర్మాతలు రూ.70 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. హాలీవుడ్ స్టంట్ డైరెక్టర్ కెన్నీ బేట్స్ పర్యవేక్షణలో యూఏఈలో 50 రోజుల పాటు ఈ సీన్ను చిత్రీకరించారు. దీనికోసం 37 కార్లు, 5 ట్రక్కులను ధ్వంసం చేశారు.
బాహుబలి క్లైమాక్స్ సీన్ కోసం
ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వం వహించిన ఈ ఎపిక్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ బాహుబలి. ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ కోసం సుమారు రూ.30 కోట్లు ఖర్చు చేశారు. ప్రభాస్, రానా దగ్గుబాటి నటించిన ఈ సినిమా మొత్తం బడ్జెట్ దాదాపు రూ.511.30 కోట్లు.
మొత్తం బడ్జెట్లో 10 శాతం
రోహిత్ శెట్టి దర్శకత్వం వహించిన ఈ కాప్ డ్రామా క్లైమాక్స్ కోసం దాదాపు రూ.25 కోట్లు ఖర్చు చేశారట. అజయ్ దేవగణ్ నటించిన ఈ సినిమా మొత్తం బడ్జెట్లో ఇది 10 శాతం. సినిమాను సుమారు రూ.250 కోట్ల బడ్జెట్తో నిర్మించినట్లు చెబుతున్నారు. ఈ సీన్లో డీసీపీ బాజీరావ్ సింగం (అజయ్ దేవగణ్), ఏసీపీ భలేరావ్ అలియాస్ సింబా (రణ్వీర్ సింగ్), డీసీపీ వీర్ సూర్యవంశీ (అక్షయ్ కుమార్) కలిసి విలన్ డేంజర్ లంకా (అర్జున్ కపూర్)తో పోరాడతారు.
యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కోసం రూ.20 కోట్లు
ఎస్. శంకర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సైన్స్-ఫిక్షన్ యాక్షన్ చిత్రంలో రజనీకాంత్, అక్షయ్ కుమార్ నటించారు. ఇందులో రజనీకాంత్, అక్షయ్ కుమార్ మధ్య వచ్చే ఒకే ఒక్క యాక్షన్ సీక్వెన్స్ కోసం రూ.20 కోట్లు ఖర్చు చేశారని సమాచారం.
8 నిమిషాల సీన్ కోసం 700 వాహనాలు..
ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ తెలుగు ఎపిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్లో ప్రభాస్ హీరో. ఈ సినిమాలో కేవలం 8 నిమిషాల సీన్ కోసం దాదాపు రూ.20 కోట్లు ఖర్చు చేశారని టాక్. ఈ ఒక్క సీన్ కోసం 750 వాహనాలను ఉపయోగించారని చెబుతున్నారు.
