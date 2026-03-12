Monalisa Age: బాయ్ఫ్రెండ్తో పెళ్లి..మోనాలిసా మైనరా? ఆమె వయసెంత?
ప్రయాగ్రాజ్ మహాకుంభ్తో ఒక్కసారిగా వైరల్ అయిన మోనాలిసా భోంస్లే మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచింది. తన బాయ్ఫ్రెండ్ ఫర్మాన్ ఖాన్ను పెళ్లి చేసుకుందన్న వార్త బయటకు రాగానే, కొత్త చర్చ మొదలైంది. మోనాలిసా మైనర్ ఏమోనని నెటిజన్లు అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
16
Image Credit : Facebook
మోనాలిసా పెళ్లి.. ఎవరీ ఫర్మాన్ ఖాన్?
రిపోర్టుల ప్రకారం, మోనాలిసా భోంస్లే తన బాయ్ఫ్రెండ్ ఫర్మాన్ ఖాన్ను కేరళలోని ఓ గుడిలో పెళ్లి చేసుకుంది. ఫర్మాన్ ఖాన్ మహారాష్ట్రకు చెందినవాడని, మోడలింగ్, యాక్టింగ్లో ఉన్నాడని తెలుస్తోంది. వీరి పెళ్లి ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
26
Image Credit : Facebook
మోనాలిసా వయసుపై ఎందుకీ రచ్చ?
పెళ్లి వార్త బయటకు రాగానే, సోషల్ మీడియాలో కొందరు యూజర్లు మోనాలిసా వయసుపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. మోనాలిసా ఇంకా మైనర్ అని, ఆమెకు 18 ఏళ్లు కూడా నిండలేదని చాలామంది వాదిస్తున్నారు.
36
Image Credit : Facebook
మోనాలిసా వయసెంత? ఎక్కడ పుట్టింది?
మీడియా కథనాల ప్రకారం, మోనాలిసా భోంస్లే మధ్యప్రదేశ్లోని మహేశ్వర్ నగరంలో పుట్టింది. ఆమె పుట్టిన తేదీపై కచ్చితమైన సమాచారం లేదు. కానీ, రిపోర్టుల ప్రకారం ఆమె వయసు ప్రస్తుతం 17 ఏళ్లు. 2025లో కుంభమేళా వీడియోలు వైరల్ అయినప్పుడు ఆమె వయసు 16 ఏళ్లు అని చెబుతున్నారు.
46
Image Credit : Facebook
మోనాలిసా-ఫర్మాన్ ఖాన్ లవ్ స్టోరీ
రిపోర్టుల ప్రకారం, మోనాలిసా, ఫర్మాన్ ఖాన్ మొదటిసారి సోషల్ మీడియా ద్వారా కలిశారు. అయితే, పెళ్లి తర్వాత ఫర్మాన్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. తామిద్దరం ఓ సినిమా సెట్లో మొదటిసారి కలిశామని చెప్పాడు. అక్కడే వారి మధ్య స్నేహం మొదలై, అది ప్రేమగా మారింది. పెళ్లికి మోనాలిసానే తనకు ప్రపోజ్ చేసిందని కూడా ఫర్మాన్ చెప్పాడు.
56
Image Credit : Facebook
కుటుంబాన్ని ఎదిరించి పెళ్లి చేసుకుందా?
తమ పెళ్లికి తన తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోలేదని మోనాలిసా చెబుతోంది. వాళ్లు వేరే అబ్బాయితో తన పెళ్లి చేయాలనుకున్నారని, అందుకే ఫర్మాన్తో కలిసి కేరళ వచ్చి గుడిలో పెళ్లి చేసుకున్నానని అంటోంది. అయితే, ఫర్మాన్ ముస్లిం కమ్యూనిటీకి చెందినవాడు కాబట్టి, గుడిలో పెళ్లి ఎలా చేసుకుంటారని, ఆ పెళ్లి చెల్లుతుందా అని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
66
Image Credit : Facebook
కుంభమేళా నుంచి హీరోయిన్గా ప్రయాణం
ప్రయాగ్రాజ్ మహాకుంభ మేళాలో రుద్రాక్ష మాలలు అమ్ముతున్నప్పుడు తీసిన వీడియో వైరల్ అవ్వడంతో మోనాలిసా భోంస్లే ఒక్కసారిగా ఫేమస్ అయింది. ఆ తర్వాత ఆమె ఇంటర్నెట్ సెన్సేషన్గా మారింది. సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన పాపులారిటీతో ఆమెకు మోడలింగ్, సినిమా ఆఫర్లు వచ్చాయి. సనోజ్ మిశ్రా దర్శకత్వంలో 'ది డైరీ ఆఫ్ మణిపూర్' అనే సినిమాలో ఆమెకు మొదటి అవకాశం వచ్చింది. ఆ తర్వాత సౌత్లో కూడా కొన్ని సినిమాలు సైన్ చేసింది.
Latest Videos