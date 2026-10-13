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- Suman: శంకరాభరణం చేసిన నిర్మాతని, వీడితో సినిమా చేసి తప్పు చేశా.. సుమన్ మూవీపై కామెంట్స్, కట్ చేస్తే
Suman: శంకరాభరణం చేసిన నిర్మాతని, వీడితో సినిమా చేసి తప్పు చేశా.. సుమన్ మూవీపై కామెంట్స్, కట్ చేస్తే
సుమన్, భానుప్రియ జంటగా నటించిన ఓ మూవీపై సీనియర్ నిర్మాత సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. రిలీజ్ కి ముందే ఆ మూవీ అట్టర్ ఫ్లాప్ అని అనుకున్నారు. కట్ చేస్తే ఆ మూవీ సృష్టించిన సంచలనం అంతా ఇంతా కాదు.
Suman
ఒకప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవికి కూడా పోటీ ఇచ్చిన హీరో సుమన్. తన పర్సనల్ లైఫ్ లో జరిగిన సంఘటనల కారణంగా సుమన్ వెనుకబడ్డారు. సుమన్, డైరెక్టర్ వంశీ కాంబినేషన్ లో సితార అనే చిత్రం తెరకెక్కింది. ఈ మూవీ డైరెక్టర్ వంశీకి రెండవ సినిమా మాత్రమే.
శంకరాభరణం నిర్మాత
ఈ చిత్రాన్ని సాగర సంగమం, సీతా కొక చిలుక, శంకరాభరణం లాంటి అద్భుతమైన దృశ్య కావ్యాలని రూపొందించిన నిర్మాత ఏడిద నాగేశ్వర రావు నిర్మించారు. షూటింగ్ పూర్తయ్యాక డైరెక్టర్ వంశీకి తీవ్ర అవమానం జరిగింది. వంశీ ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఈ మూవీ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. షూటింగ్ పూర్తయ్యాక చెన్నైలోని రామానాయుడు గారి స్టూడియోలో ఆర్ఆర్ లేకుండా మూవీ ప్రీవ్యూ షో వేశాము.
వీడికి ఛాన్స్ ఇచ్చి తప్పు చేశా
సినిమాని చాలా మంది చూశారు. డైలాగులు ఎక్కువ లేవు, కామెడీ లేదు. అందరికీ సినిమా విపరీతంగా బోర్ కొట్టేసింది. ఏడిద నాగేశ్వర రావు అయితే.. శంకరాభరణం లాంటి దృశ్య కావ్యం తీసిన నిర్మాతని నేను. పొరపాటున వీడికి అవకాశం ఇచ్చి ఎంత తప్పు చేశాను అని అన్నారు. ఈ మూవీ ఫ్లాప్ అని అందరూ ఫిక్స్ అయిపోయారు. ఆ మరుసటి రోజు ఇళయరాజా గారు సినిమా చూశారు. అప్పటికే ఏడిద నాగేశ్వర రావు గారికి ఈ మూవీపై ఆసక్తి పోయింది.
ఇళయరాజా ప్రశంసలు
ఇక ఎలాగోలా రిలీజ్ చేయాలి కదా అనే ఉద్దేశంలో మాత్రమే మిగిలిన వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇళయరాజా గారు సినిమా చూస్తూ డైరెక్టర్ ఎక్కడా అని అడిగారు. ఇక్కడే ఎక్కడో ఉంటాడులే.. అతనితో ఏం పని ఇప్పుడు అంటూ చిరాగ్గా సమాధానం ఇచ్చారు. అయినా కూడా ఇళయరాజా గారు వెతికి నన్ను పిలిచారు. ఇలా రావయ్యా. చాలారోజుల తర్వాత నేను అద్భుతంగా పనిచేసేందుకు ఒక మంచి సినిమా దొరికింది. చాలా మంచి సినిమా ఇచ్చావ్. రేపటి నుంచి నా సంగీతంతో దీనిపని చెబుతా అని ఇళయరాజా గారు వెళ్లిపోయారు. ఎవ్వరికీ నచ్చని మూవీ ఆయనకు మాత్రమే నచ్చింది అని వంశీ తెలిపారు.
భానుప్రియకి డెబ్యూ మూవీ
ఇళయరాజా లాంటి లెజెండ్ కి నా సినిమా నచ్చడంతో నాలో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది. మూవీ రిలీజై ఆడియన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. అంతకు మించే విధంగా నేషనల్ అవార్డ్స్ లో ఈ చిత్రం సంచలనం సృష్టించింది. ఏకంగా 3 నేషనల్ అవార్డ్స్ కొల్లగొట్టింది. ఓ నంది అవార్డు కూడా గెలుచుకుంది. దీనితో టాలీవుడ్ లో వంశీ పేరు మారుమోగింది. సుమన్, భాను ప్రియ నటనకు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. భానుప్రియకి ఇది డెబ్యూ మూవీ. వాస్తవానికి రాధాని ఈ మూవీలో హీరోయిన్ గా అనుకున్నారు. బడ్జెట్ కారణాల వల్ల భానుప్రియని తీసుకున్నారు.