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- Bigg Boss Telugu 10: టీ కప్పులే కడగలేవు, బిగ్ బాస్ కప్పు ఏం కొడతావ్.. రోహిత్ పరువు తీసిన వంశీ
Bigg Boss Telugu 10: టీ కప్పులే కడగలేవు, బిగ్ బాస్ కప్పు ఏం కొడతావ్.. రోహిత్ పరువు తీసిన వంశీ
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10లో వైల్డ్ కార్డు కంటెస్టెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత తొలి నామినేషన్ ప్రక్రియ జరిగింది. ఈ నామినేషన్స్ ప్రక్రియలో బిగ్ బాస్ వైల్డ్ కార్డు కంటెస్టెంట్స్ కి ప్రత్యేక అధికారం ఇచ్చారు. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
Bigg Boss Telugu 10
బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10లో రీసెంట్ గా వైల్డ్ కార్డు కంటెస్టెంట్స్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. దీనితో హౌస్ లో కొత్త జోష్ వచ్చింది అని అంతా భావిస్తున్నారు. వైల్డ్ కార్డు సభ్యులు వచ్చాక హౌస్ లో తొలి నామినేషన్స్ ప్రక్రియ జరిగింది. నామినేషన్స్ లో వైల్డ్ కార్డు సభ్యులకు బిగ్ బాస్ ప్రత్యేక అధికారం ఇచ్చారు. కెప్టెన్ తో పాటు వైల్డ్ కార్డు సభ్యులని క్కూడా నామినేట్ చేయకూడదు అని బిగ్ బాస్ తెలిపారు.
నామినేషన్స్ ప్రక్రియ
నామినేషన్స్ చేసే అవకాశం పొందేందుకు ముందుగా గేమ్ లో విజయం సాధించాలి. ఆ గేమ్ లో పాల్గొనే ఇద్దరేసి సభ్యులని వైల్డ్ కార్డు సభ్యులు ఎంచుకుంటారు. గేమ్ లో విజయం సాధించిన వారికి ఇద్దరిని నామినేట్ చేసే అవకాశం దక్కుతుంది. ఆ ఇద్దరిలో ఎవరి నామినేషన్ ఇన్వాలిడ్ అని అనిపిస్తుందో వాళ్ళని వైల్డ్ కార్డు సభ్యుడు సేవ్ చేయొచ్చు. వాలీడ్ నామినేషన్ అనిపించిన వాళ్ళు నామినేట్ అవుతారు.
టీ కప్పులే కడగలేవు
ముందుగా గేమ్ ఆడదానికి వైల్డ్ కార్డు సభ్యుడు శివకుమర్.. త్రిగుణ్, రోహిత్ లని ఎంచుకున్నాడు. గేమ్ లో రోహిత్ విజయం సాధించి నామినేట్ చేసే అవకాశం దక్కించుకున్నాడు. రోహిత్ ముందుగా వంశీని నామినేట్ చేశాడు. ఇద్దరి మధ్య ఆర్గుమెంట్ చాలా బలంగా సాగింది. వాళ్ళ ఆర్గుమెంట్ లో భాగంగా నేను బిగ్ బాస్ కప్పుతో వెళతాను నువ్వు ఇక్కడే ఉండు హౌస్ లో ఒంటరిగా అని రోహిత్ అన్నాడు. వంశీ కౌంటర్ ఇస్తూ నువ్వు టీ కప్పులే కడగలేవు.. ఇక బిగ్ బాస్ కప్పు ఏం కొడతావ్ అంటూ పరువు తీశాడు.
ఝాన్సీని సేవ్ చేసిన శివ కుమార్
ఆ తర్వాత రోహిత్ ఝాన్సీని నామినేట్ చేశాడు. పల్లెటూరి సెంటిమెంట్, జనాల సెంటిమెంట్ వాడుతున్నారు. అదే విధంగా ఎలిమినేట్ అవుతారు అనే భయంతో మ్యాజికల్ పవర్ వాడారు. అంటే మీరు స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ కాదు అనే భయం మీలో ఉంది అని రోహిత్ ఆమెని నామినేట్ చేశాడు. దీనికి ఝాన్సీ సమాధానం ఇస్తూ నేను వచ్చిందే పల్లెటూరి నుంచి. అది చెప్పుకోవడంలో తప్పు లేదు. మ్యాజికల్ పవర్ అనేది బిగ్ బాస్ నాకు ఇచ్చిన హక్కు అని ఝాన్సీ కౌంటర్ ఇచ్చింది. ఈ రెండు నామినేషన్స్ లో ఝాన్సీ నామినేషన్ తనకు ఇన్వాలిడ్ అని అనిపించింది అని శివ కుమార్ తెలిపారు. తాను ఎక్కడ నుంచి వచ్చాను అనేది ఝాన్సీ చెప్పుకోవచ్చు. అదే విధంగా బిగ్ బాస్ ద్వారా ఆమెకి వచ్చిన అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆమెని తాను సేవ్ చేస్తున్నాను అని శివకుమార్ తెలిపారు.
ముఖేష్, అమన్ గొడవ
ఆ తర్వాత ముకేశ్.. అమన్, షాలిని లని నామినేట్ చేశారు. వైల్డ్ కార్డు కంటెస్టెంట్ శ్వేతా నాయుడు షాలిని సేవ్ చేసింది. ముకేశ్, అమన్ మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. వీరి గొడవలు ముకేశ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి అమన్ తో గొడవ పెట్టుకున్నాడు.