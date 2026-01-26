తనతో నటించిన హీరోయిన్లలో హీరో నానికి ఫేవరెట్ ఎవరో తెలుసా.?
Nani: నటుడు నాని తన ఫేవరెట్ హీరోయిన్ ఎవరన్న దానిపై గతంలో ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. ప్రియాంక మోహన్ అత్యంత సౌకర్యవంతమైన హీరోయిన్ అని పేర్కొన్నాడు.
కీలక వ్యాఖ్యలు
నటుడు నాని తన కెరీర్లో అనేకమంది హీరోయిన్స్తో కలిసి పనిచేశాడు. అయితే, తన ఫేవరెట్ లేదా అత్యంత సౌకర్యవంతమైన హీరోయిన్ ఎవరనే ప్రశ్నకు తెలివిగా సమాధానం ఇచ్చారు. గతంలో ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ విధంగా సమాధానం ఇచ్చాడు.
ప్రతి సినిమా ప్రమోషన్లోనూ..
ఆ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. సాధారణంగా ప్రతి సినిమా ప్రమోషన్లోనూ ఈ ప్రశ్న ఎదురవుతుందని, ముఖ్యంగా ఒక హీరోయిన్ పక్కన ఉన్నప్పుడు ఆమెను బుక్ చేద్దాం అన్నట్టుగా ఈ ప్రశ్న ఉంటుందని నాని తన అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు. "ఇది డెఫినిట్లీ స్కెచ్చే" అని చెబుతూ, అతడు సినిమాలో ఒక సీన్ను ఉదాహరణగా చూపించారు.
ఆ టర్నింగ్ తిరిగితే..
ఆ టర్నింగ్ తిరిగితే అక్కడ రెండు సుమోలు ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ టర్నింగ్ లో మూడు సుమోలు ఉన్నాయని ఉన్నట్లుగా ఈ ప్రశ్నలు ఉంటాయని, అవి చాలా క్లిష్టమైనవని నాని సరదాగా వివరించారు. మొదట ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వకుండా స్కిప్ లేదా ఎస్కేప్ చేయాలని చూసినా, ఇంటర్వ్యూయర్ "మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ ఎవరు?" అని పట్టుబట్టడంతో నాని తన వ్యూహాన్ని మార్చేశారు.
అందుకే ఫిక్స్ అయ్యాను..
ప్రియాంక మోహన్ పేరు చెప్పిన నాని, అందుకు ఒక వివరణ కూడా ఇచ్చారు. "నేను అందుకే ఫిక్స్ అయ్యాను, ప్రతి సినిమాకి ఇదే ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతున్నారు, ఆ సినిమాకి ఆ ఐ విల్ సే ఆఫ్ దట్ నేమ్ ఓన్లీ. మోస్ట్ ఈజియెస్ట్. బట్ రియల్ రే యు ఆర్ ఓన్లీ మోస్ట్ కంఫర్టబుల్." అని అన్నారు.
సినిమా ప్రమోషన్లలో ఉన్నప్పుడు..
అంటే, తాను ఏ సినిమా ప్రమోషన్లలో ఉన్నప్పుడు తన పక్కన ఏ హీరోయిన్ అయితే ఉంటుందో, ఆ హీరోయిన్నే తన అత్యంత సౌకర్యవంతమైన సహనటిగా పేర్కొంటానని నాని స్పష్టం చేశారు. ఈ విధంగా, తాను ప్రతిసారీ ఇబ్బందికరమైన ప్రశ్నలను సులభంగా దాటవేయవచ్చని ఆయన చెప్పారు. నాని ఇచ్చిన ఈ వివరణకు ఇంటర్వ్యూయర్, "మీరు లెక్చరర్ అవ్వాల్సింది" అని సరదాగా వ్యాఖ్యానించడం గమనార్హం.