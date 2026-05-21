Peddi Movie: పెద్ది విధ్వంసం, రాంచరణ్ మూవీ ట్రైలర్ పై గ్లోబల్ బ్యూటీ రివ్యూ.. తగలబెట్టేసిందిగా
రాంచరణ్ నటించిన పెద్ది మూవీ జూన్ 4న వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ కి రెడీ అవుతోంది. రిలీజ్ టైం దగ్గర పడే కొద్దీ సినిమాపై అంచనాలు అంతకంతకూ పెరుగుతున్నాయి. ఈ మూవీ ట్రైలర్ పై గ్లోబల్ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసింది.
రాంచరణ్ పెద్ది మూవీ
మెగా పవర్ స్టార్ రాంచరణ్ నటించిన పెద్ది చిత్రం మరికొన్ని రోజుల్లో వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ కి రెడీ అవుతోంది. బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ పాన్ ఇండియా మూవీపై ఆకాశాన్ని తాకే అంచనాలు ఉన్నాయి. రాంచరణ్ ఈ మూవీలో పాన్ ఇండియా బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టడం గ్యారెంటీ అంటూ రిపోర్ట్స్ వినిపిస్తున్నాయి. సెన్సార్ నుంచి కూడా ఈ చిత్రానికి పాజిటివ్ టాక్ వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
అంచనాలు పెంచేసిన ట్రైలర్
ఇటీవల విడుదలైన ట్రైలర్ తో మరోసారి పెద్ది చిత్రంపై అంచనాలు అమాంతం పెరిగిపోయాయి. మాస్ యాక్షన్, ఎమోషనల్ అంశాలు కలగలిపిన విధంగా ట్రైలర్ ఉంది. ఈ మూవీలో రాంచరణ్ మల్టిపుల్ గేమ్స్ లో ప్రతిభ చాటుకునే క్రాసోవర్ అథ్లెట్ గా నటిస్తున్నారు.
ప్రియాంక చోప్రా రివ్యూ
తాజాగా పెద్ది ట్రైలర్ పై గ్లోబల్ బ్యూటీ ప్రియాంక చోప్రా రివ్యూ ఇచ్చింది. హాలీవుడ్ స్థాయిలో క్రేజ్ ఉన్న ప్రియాంక చోప్రా రాంచరణ్ మూవీ ట్రైలర్ పై రియాక్ట్ కావడంతో మెగా అభిమానులు సంతోషంలో మునిగితేలుతున్నారు.
చిత్ర యూనిట్ కి శుభాకాంక్షలు
ప్రియాంక చోప్రా స్పందిస్తూ పెద్ది ట్రైలర్ కి ఫైర్ అంటూ కామెంట్ పెట్టింది. రాంచరణ్, బుచ్చిబాబు, జాన్వీ కపూర్ లకు ప్రియాంక చోప్రా కంగ్రాట్స్ చెప్పింది. ఈ సినిమా కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు పేర్కొంది.
పెద్ది ట్రైలర్ విధ్వంసం
ప్రియాంక చోప్రా, రాంచరణ్ గతంలో తుఫాన్ అనే చిత్రంలో నటించారు. అయితే ఆ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద దారుణంగా నిరాశ పరిచింది. కానీ ప్రియాంక చోప్రా, రాంచరణ్ మధ్య బాండింగ్ మాత్రం అలాగే ఉంది. ఇదిలా ఉండగా పెద్ది ట్రైలర్ విధ్వంసం కొసాగుతోంది. తెలుగు వర్షన్ మాత్రమే 50 మిలియన్లకు పైగా వ్యూస్ అందుకుంది. ఓవరాల్ గా 175 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించినట్లు చిత్ర యూనిట్ పేర్కొంది.
Fire!
Congratulations @alwaysramcharan @janhvikapoor #DivyennduSharma@BuchiBabuSana and the entire team. Looking forward! https://t.co/zJ2yeAprjr
— PRIYANKA (@priyankachopra) May 21, 2026