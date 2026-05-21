Roja: హైపర్ ఆది, రోజా కలిసిపోయారా? రాజకీయ విభేదాలపై ఫస్ట్ టైమ్ స్పందించిన జబర్దస్త్ స్టార్ కమెడియన్
రోజాతో శత్రుత్వంపై హైపర్ ఆది హాట్ కామెంట్స్ చేశాడు. జబర్దస్త్ స్టేజ్ పై నవ్వులు పంచుకున్న ఈ స్టార్స్.. పొలిటికల్ గా మాత్రం మాటల తూటాలు పేల్చారు. ఈక్రమంలో రోజా గురించి ఆది ఈ మధ్య కాలంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు అందరిని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి.
జబర్దస్త్ లో ఆదిపై రోజా ప్రశంసలు..
జబర్దస్త్ స్టేజ్ పై హైపర్ ఆది జోకులను రోజా తెగ ఎంజాయ్ చేసేవారు. ఆది స్కిట్ లో ఉన్నాడంటే.. ప్రశంసల వర్షం కురిసేది. నువ్వు ఏ జోక్ వేసినా.. అది సూపర్ అని రోజా నుంచి ఆదికి కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చేవి. ఇక జబర్దస్త్ నుంచి నాగబాబు, రోజా ఒక్కొక్కరుగా ఆ షో నుంచి బయటకు రావడం, ఆది లాంటి సీనియర్ కమెడియన్స్ కూడా సినిమాలతో బిజీ అవ్వడం.. జబర్దస్త్ కళ తప్పింది. మరోవైపు జబర్దస్త్ స్టేజ్ పై నవ్వులు పంచుకున్న వీళ్లంతా.. రాజకీయాల్లో వేరే వేరు పార్టీల్లో ఉండటంతో.. ఎన్నికల టైమ్ వాడీ వేడీ గా మాటల బాణాలు విసురుకున్నారు.
ఎన్నికల ప్రచారంలో రోజాపై ఆది పంచులు..
జబర్దస్ట్ స్టేజ్ పై ఒకరిపై మరొకరు ప్రశంసలు కురిపించుకోగా.. ఎన్నికల ప్రచారంలో మాత్రం విమర్శలతో హోరెత్తించారు. ముఖ్యంగా జనసేన తరపున ప్రచారం చేసిన హైపర్ ఆది రోజాను ఇండైరెక్ట్ గా విమర్శిస్తూ.. కౌంటర్ల మీద కౌంటర్లు వేశాడు. కానీ ఎక్కడా రోజా గురించి వల్గర్ కామెంట్లు కానీ, ఆమెపై ఘాటు విమర్శలు కానీ చేయలేదు. మరోవైపు రోజా కూడా జబర్దస్త్ లో ఆదిని పొగిడిన నోటితోనే అల్పులు, వాళ్ల బ్రతుకులు ఎంత పాపం అటూ.. ఇండైరెక్ట్ గా కామెంట్స్ చేసింది.
రోజా-ఆదికి మధ్య విభేదాలు నిజమేనా?
ఈక్రమంలో పవన్ కళ్యాణ్ కు సపోర్ట్ చేసిన జబర్దస్త్ కమెడియన్స్ కు , రోజాకు మధ్య గ్యాప్ వచ్చింది. కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానెల్స్ లో రకరకాల కమెంట్లు, సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్స్ వినిపించాయి. ఇక ఆది, రోజా ఉప్పు నిప్పు అయిపోయారు... ఇక కలవరు, అని రకరకాల ఊహాగానాలు వినిపించాయి. వాటన్నింటిని పటాపంచలు చేస్తూ..అసలు విషయంపై క్లారిటీ ఇచ్చాడు హైపర్ ఆది. రోజాతో తనకు ఉన్న అనుబంధం, రోజాపై తాను చేసిన విమర్శల గురించి, సింపుల్ గా తేల్చేశాడు.
రూమర్స్ పై క్లారిటీ ఇచ్చిన హైపర్ ఆది..
ఓ ఫంక్షన్ లో రోజా హైపర్ ఆది కలుసుకున్నారు, కూల్ గా మాట్లాడుకున్నారు, ఆతరువాత మైక్ అందుకున్న ఆది మాట్లాడుతూ..'' ఈ ఫంక్షన్ కు రావడం ఆనందంగా ఉంది. మరీ ముఖ్యంగా రోజాగారిని ఇక్కడ కలవడం మరింత సంతోషంగా ఉంది. చాలా కాలం తరువాత రోజాగారిని చూశాను.
ఇక్కడ ఇంకో విషయం మాట్లాడుకోవాలి. కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానెల్స్ వారి థంబ్ నైల్స్ లో హైపర్ ఆది రోజాను ఏమన్నాడో తెలుసా అని పెట్టారు.. నేనేమీ అనలేదండి.. రోజా గారిని ఒక్క మాట కూడా అనలేదు. యూట్యూబ్ వాళ్లు... వారి వ్యూస్ కోసం ఏదోదో పెడుతుంటారు కానీ. నాకు రోజాగారికి మధ్యలో ఎటువంటి శత్రుత్వం లేదు. '' అని అన్నారు.
హైపర్ ఆది గతంలో ఏమన్నాడంటే?
ఇక గతంలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఆది ఈవిషయంలో క్లారిటీ ఇచ్చారు. జబర్దస్త్ లో రోజాను గురువుగా భావించి.. బయటకు వచ్చిన తరువాత రాజకీయంగా ఎలా విమర్శించారు. అని యాంకర్ ఆదిని ప్రశించింది. ఆది మాట్లాడుతూ..'' మా మధ్య ఎటువంటి శత్రుత్వం లేదు. రోజాగారికి కూడా తెలుసు. రాజకీయంగా ఎవరి దారులు వారివి. జబర్దస్త్ సెట్ లో ఉన్నప్పుడు ఎవరు కూడా రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుకునేవారం కాదు. రోజా గారు కూడా ఎప్పుడు రాజకీయాల గురించి మాట్లాడలేదు.
అందరితో మంచిగా ప్రేమగా ఉండేవారు. మేమందరం కమెడియన్స్ గా ఎదగడంలో నాగబాబుగారి పాత్ర ఎంత ఉందో.. రోజాగారి పాత్ర కూడా అంతే ఉంది. ఇక రాజకీయంగా బయటకు వచ్చిన తరువాత ఎవరిదారి వారిది. అందరు ఒకరికే సపోర్ట్ చేయాలని లేదు కదా.. అలా అని ఎప్పుడూ కొట్టుకుంటూ.. తిట్టుకుంటూ.. ఉంటారని కాదు కదా.. రాజకీయంగా ఎన్ని ఉన్నా పర్సనల్ గా ఒకరంటే ఒకరికి అభిమానం ఉంటుంది.'' అని ఆది అన్నారు. ఇదంతా చూసిన నెటిజన్లు రకరకాలుగా చర్చించుకుంటున్నారు.