- రాజా సాబ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్లో పెద్ద ట్విస్ట్.. ప్రభాస్ సినిమాతో జియోహాట్స్టార్ క్రాష్
ప్రభాస్ నటించిన 'ది రాజా సాబ్' థియేటర్లలో పెద్దగా ఆడలేదు. సినిమా విడుదలైన వెంటనే ప్రేక్షకులనుంచి నెగెటివ్ రివ్యూలు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో ఫిబ్రవరి 6న ఈ సినిమాను ఓటీటీలో విడుదల చేశారు. విడుదలైన వెంటనే ఇది సంచలనం సృష్టించింది.
నిరాశపరిచిన రాజాసాబ్..
యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ సినిమా 'ది రాజా సాబ్' విడుదలకు ముందు చాలా సందడి చేసింది. ఈ సినిమా చూడటానికి అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూశారు. కానీ, ఈ సినిమా థియేటర్లలో విడుదలైన వెంటనే అతి పెద్ద ఫ్లాప్గా నిలిచింది. ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాపై పెదవి విరిచారు.
ది రాజా సాబ్ కలెక్షన్స్
ప్రభాస్ సినిమా 'ది రాజా సాబ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ ఫ్లాప్ అయ్యింది. కానీ మేకర్స్ మాత్రం సినిమా బ్లాక్బస్టర్ అవుతుందని 100 శాతం నమ్మారు. 450 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 205 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసింది. దీనికి మారుతి దర్శకుడు.
ఓటీటీ లో రిలీజ్ అయిన రాజాసాబ్..
ప్రభాస్ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫ్లాప్ అయిన తర్వాత, ఫిబ్రవరి 6న ఓటీటీ జియోహాట్స్టార్లో స్ట్రీమ్ చేశారు. థియేటర్లలో చూపించని కొన్ని సీన్లను కూడా ఇందులో జోడించారు. ఈ సీన్లను చూడటానికి ప్రేక్షకులు చాలా ఆసక్తి చూపారు.
సాంకేతిక సమస్యలు
'ది రాజా సాబ్' ఓటీటీలోకి రాగానే సాంకేతిక సమస్యలు వచ్చాయి. ఎక్కువ మంది చూడటంతో చాలా మంది యూజర్లు క్రాష్ అయినట్టు ఫిర్యాదు చేశారు. జియోహాట్స్టార్ తమ సర్వర్ను అప్గ్రేడ్ చేయాల్సి వచ్చింది.
రాజాసాబ్ హిందీ వెర్షన్ ఎప్పుడు?
'ది రాజా సాబ్' హిందీ వెర్షన్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్లో ఒక పెద్ద ట్విస్ట్ ఉంది. హిందీ వెర్షన్ జియోహాట్స్టార్లో అందుబాటులో లేదు. దీని హిందీ వెర్షన్ మార్చి 6 నుంచి అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమ్ అవుతుంది.
ప్రభాస్ తో పాటు ఎవరెవరు నటించారంటే?
ప్రభాస్ సినిమా 'ది రాజా సాబ్' జనవరి 9న థియేటర్లలో విడుదలైంది. మారుతి దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో ప్రభాస్తో పాటు మాళవిక మోహన్, నిధి అగర్వాల్, రిధి కుమార్, సంజయ్ దత్, బోమన్ ఇరానీ, జరీనా వహాబ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.