- Pawan Kalyan: పవన్ కళ్యాణ్, శ్రీలీల ఇద్దరి స్క్రీన్ ప్రజెన్స్ అదిరింది.. కానీ ఏజ్ గ్యాప్ ఎంతో తెలుసా ?
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తన 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమాతో వార్తల్లో నిలుస్తున్నారు. ఈ సినిమా మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో పవన్, శ్రీలీల మధ్య ఏజ్ గ్యాప్ గురించి చర్చ జరుగుతోంది.
పవన్ కళ్యాణ్ ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ హీరోయిన్ ఎవరు?
సౌత్ సూపర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమా ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. ఈ మూవీలో శ్రీలీల హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది.
పవన్ కళ్యాణ్-శ్రీలీల వయసులో ఎంత తేడా
పవన్ కళ్యాణ్, శ్రీలీల వయసు మధ్య దాదాపు 30 ఏళ్ల తేడా ఉంది. పవన్ కళ్యాణ్కు 54 ఏళ్లు కాగా, శ్రీలీల వయసు కేవలం 24 ఏళ్లు. ఈ రోజుల్లో చాలామంది దర్శకనిర్మాతలు తమ సినిమాల్లోకి శ్రీలీలనే తీసుకుంటున్నారు.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ రిలీజ్
నిజానికి పవన్ కళ్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' మార్చి 26న విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ, యశ్ 'టాక్సిక్' రిలీజ్ డేట్ మారడంతో, మేకర్స్ ఈ సినిమా విడుదల తేదీని మార్చారు. ఇప్పుడు ఈ సినిమా మార్చి 19న రిలీజ్ కానుంది.
హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వం
'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ఒక తెలుగు యాక్షన్ కామెడీ సినిమా. హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వం వహించగా, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించారు. ఇది 2016లో వచ్చిన తమిళ సినిమా 'తేరి'కి రీమేక్. ఈ సినిమా రన్టైమ్ 2 గంటల 29 నిమిషాలు.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా స్టార్ కాస్ట్
'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమాలో పవన్ కళ్యాణ్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తున్నారు. ఆయనతో పాటు శ్రీలీల, రాశీ ఖన్నా, ఆర్. పార్తిబన్, అశుతోష్ రాణా, గౌతమి, నాగ మహేష్, టెంపర్ వంశీ, నవాబ్ షా, చమ్మక్ చంద్ర, అవినాష్ కూడా ఉన్నారు. సినిమా బడ్జెట్ సుమారు రూ.150 కోట్లు.
పవన్ కళ్యాణ్ వర్క్ఫ్రంట్
పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్ విషయానికొస్తే, ఆయన చివరిగా 2025లో వచ్చిన 'హరి హర వీర మల్లు', 'దే కాల్ హిమ్ ఓజీ' చిత్రాల్లో కనిపించారు. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్.. క్రేజీ డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో నటించేందుకు రెడీ అవుతున్నారు.