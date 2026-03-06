- Home
29 ఏళ్ల ఈ అందాల భామ బాలీవుడ్లోని ఓ ప్రముఖ కుటుంబానికి చెందింది. ఈమె తల్లి బాలీవుడ్ తొలి లేడీ సూపర్ స్టార్గా పేరు తెచ్చుకోగా, ఈమె బాబాయ్, తండ్రి ఎన్నో బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాలను అందించారు. కోట్ల ఆస్తికి వారసురాలు.. స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?
29ఏళ్ల స్టార్ హీరోయిన్..
జాన్వీ కపూర్కు 29 ఏళ్లు నిండాయి. 1997 మార్చి 6న ముంబైలో పుట్టిన జాన్వీ.. బాలీవుడ్లోని అత్యంత ఫేమస్ కపూర్ ఫ్యామిలీకి చెందిన అమ్మాయి. ఆమె తల్లి, బాబాయ్, తాత, తండ్రి.. ఇలా అందరూ ఇండస్ట్రీలో పెద్ద పేర్లున్నవారే. అయినా కూడా జాన్వీ తనకంటూ సొంతంగా ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
कौन है ये हसीना?
జాన్వీ కపూర్. ఆమె తన 29వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటోంది. జాన్వీ హిట్ ఫిల్మ్ 'ధడక్'తో ఇండస్ట్రీకి పరిచయమైంది. ఈ సినిమాలో ఇషాన్ ఖట్టర్ హీరోగా నటించాడు. ఆతరువాత వరుసగా సినిమాలు చేస్తూ.. తనకంటూ సొంత గుర్తింపు కూడా సాధించింది.
ఫ్యామిలీ అంతా స్టార్లే..
జాన్వీ కపూర్ బాలీవుడ్లోని ఓ పెద్ద సినీ కుటుంబం నుంచి వచ్చింది. ఆమె తల్లి శ్రీదేవి సౌత్ నుంచి బాలీవుడ్ వరకు తన నటనతో అదరగొట్టారు. ఆమె తన కెరీర్లో ఎన్నో బ్లాక్బస్టర్ చిత్రాల్లో నటించారు. ఇక, ఆమె తండ్రి బోణీ కపూర్ ప్రముఖ నిర్మాత.
ఇండస్ట్రీలో రాణిస్తున్న అక్కా చెల్లెల్లు..
జాన్వీ కపూర్ బాబాయ్ అనిల్ కపూర్ ఇండస్ట్రీలోని టాప్ స్టార్లలో ఒకరు. ఆయన ఇప్పటికీ సినిమాల్లో చురుగ్గా ఉన్నారు. ఆమె కజిన్స్ సోనమ్, రియా, షనాయ, అన్షులా, ఖుషీ తమ తమ రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు. ఆమె తాత సురీందర్ కపూర్ 60-70 దశకాల్లో పాపులర్ నిర్మాతగా ఉండేవారు.
సౌత్ లో వరుస సినిమాలు చేస్తున్న జాన్వీ..
జాన్వీ కపూర్ 2018లో 'ధడక్' సినిమాతో అరంగేట్రం చేసింది. ఆ తర్వాత గుంజన్ సక్సేనా: ది కార్గిల్ గర్ల్, రూహీ, మిలీ, బవాల్, ఉలఝ్, దేవర, పరమ్ సుందరి, సన్నీ సంస్కారీ కీ తులసి కుమారి వంటి చిత్రాల్లో నటించింది. ఆమె హిందీతో పాటు సౌత్ సినిమాల్లోనూ నటిస్తోంది. దేవర సినిమాతో టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన జాన్వీ.. ప్రస్తుతం మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్తో కలిసి 'పెద్ది' సినిమాలో నటిస్తోంది.
జాన్వీ కపూర్ ఆస్తులు..
జాన్వీ కపూర్ ఆస్తుల విషయానికొస్తే, ఆమె 100 కోట్ల వరకు ఉంటాయని సమాచారం. బాంద్రాలో 70 కోట్ల విలువైన విలాసవంతమైన డ్యూప్లెక్స్ అపార్ట్మెంట్ ఉంది. ఆమెకు ఖరీదైన కార్లంటే చాలా ఇష్టం. ఒక్కో సినిమాకు 5 నుంచి 10 కోట్లు ఛార్జ్ చేస్తుంది. బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, సోషల్ మీడియా ప్రమోషన్ల కోసం 75-80 లక్షలు తీసుకుంటుందట.