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- OTT: ఓటీటీలో వకీల్ సాబ్ గా హీరో శ్రీకాంత్.. వంద దేవుళ్ళు, ది లెజెండ్ ఆఫ్ కర్ణతో ఈ వారం అసలైన వినోదం
OTT: ఓటీటీలో వకీల్ సాబ్ గా హీరో శ్రీకాంత్.. వంద దేవుళ్ళు, ది లెజెండ్ ఆఫ్ కర్ణతో ఈ వారం అసలైన వినోదం
ఎప్పటిలాగే ఈ వారం కూడా ఓటీటీలో ఆడియన్స్ కి ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండబోతోంది. విజయ్ ఆంటోని క్రేజీ మూవీ, శ్రీకాంత్ లాయర్ గా నటించిన వెబ్ సిరీస్ లాంటి అద్భుతమైన కంటెంట్ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
OTT Movies
ఈ వారం ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు పలు ఆసక్తికరమైన సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లు, రియాలిటీ షోలు సిద్ధమయ్యాయి. హాలీవుడ్ నుంచి ‘ది డెవిల్ వేర్స్ ప్రాడా 2’తో పాటు ప్రాంతీయ భాషల్లో ‘బాలన్ ది బాయ్’, ‘చిన్న చిన్న ఆశై’, ‘నూరు సామి’ వంటి సినిమాలు స్ట్రీమింగ్కు రానున్నాయి. అలాగే హీరో శ్రీకాంత్ నటించిన కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా వెబ్ సిరీస్ అబ్జెక్షన్ మైలార్డ్ కూడా ఓటీటీలో రిలీజ్ కానుంది.
నెట్ఫ్లిక్స్
రాత్
పోర్చుగీస్ భాషలో రూపొందిన ఈ యాక్షన్ సిరీస్లో ఓ యువకుడు ప్రాణాపాయ స్థితిలో కనిపిస్తాడు. అతడిని మిక్స్డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ కోచ్ రక్షిస్తాడు. తన అసలు గుర్తింపు, గతం గురించి ఎలాంటి జ్ఞాపకాలు లేని ఆ యువకుడికి ‘మార్సెలో’ అనే పేరు పెట్టడంతో పాటు, ఎంఎంఏ ప్రపంచంలో అతడికి కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించే అవకాశం లభిస్తుంది. యాక్షన్ అంశాలతో రూపొందిన ఈ సిరీస్ జూలై 29 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : జూలై 29
ప్రైమ్ వీడియో
బ్యాట్మ్యాన్: కేప్డ్ క్రూసేడర్ సీజన్ 2
గోతమ్ నగరంలో కొత్త విలన్ల నుంచి ఎదురయ్యే సవాళ్లను డార్క్ నైట్ ఎలా ఎదుర్కొంటాడనే కథాంశంతో రూపొందిన యానిమేటెడ్ సిరీస్ ఇది. రెండో సీజన్లో కూడా బ్యాట్మ్యాన్ సాహసాలను చూడవచ్చు.
ఎక్కడ చూడాలి : ప్రైమ్ వీడియో
రిలీజ్ డేట్ : జూలై 31
జియోహాట్స్టార్
ది డెవిల్ వేర్స్ ప్రాడా 2
అన్నే హాత్వే, మెరిల్ స్ట్రీప్, ఎమిలీ బ్లంట్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ హాలీవుడ్ చిత్రం ‘ది డెవిల్ వేర్స్ ప్రాడా’కు సీక్వెల్గా తెరకెక్కింది. భారత్లో థియేటర్లలో ఈ సినిమా మోస్తరు విజయాన్ని అందుకున్నప్పటికీ, ఓటీటీ విడుదల కోసం ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ఎక్కడ చూడాలి : జియోహాట్స్టార్
రిలీజ్ డేట్ : జూలై 29
హార్ట్బీట్ సీజన్ 3
ప్రేమ, స్నేహం వంటి అంశాలతో తెరకెక్కిన తమిళ వైద్య నేపథ్య సిరీస్ ‘హార్ట్బీట్’ మూడో సీజన్ జూలై 30 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. దీపా బాలూ, కార్తీక్ కుమార్ నటించిన ఈ సిరీస్కు హిందీ డబ్బింగ్ వెర్షన్ కూడా అందుబాటులోకి రానుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : జియోహాట్స్టార్
రిలీజ్ డేట్ : జూలై 30
ఖత్రోన్ కే ఖిలాడీ సీజన్ 15
రోహిత్ శెట్టి వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ స్టంట్ ఆధారిత రియాలిటీ షో 15వ సీజన్ ఆగస్టు 1 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. గౌరవ్ ఖన్నా, రుబీనా దిలైక్, జాస్మిన్ భాసిన్, కరణ్ వాహి, ఓరీ, ఫర్హానా భట్ తదితరులు ఈసారి పోటీదారులుగా కనిపించనున్నారు.
ఎక్కడ చూడాలి : జియోహాట్స్టార్, కలర్స్ టీవీ
రిలీజ్ డేట్ : ఆగస్టు 1
చిన్న చిన్న ఆశై
మధూ, ఇంద్రన్స్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ తమిళ-మలయాళ చిత్రం సంభాషణలకు ప్రాధాన్యమున్న కథాంశంతో తెరకెక్కింది. వర్షా వాసుదేవ్ ఈ సినిమాతో కథానాయికగా అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి హిందీ డబ్బింగ్ వెర్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : జియోహాట్స్టార్
రిలీజ్ డేట్ : జూలై 28
భోజ్పురి బవాల్
భోజ్పురి వినోద రంగానికి చెందిన ప్రముఖులు పవన్ సింగ్, దినేశ్ లాల్ యాదవ్ (నిరహువా), ఆమ్రపాలి దూబే, కాజల్ రాఘ్వాణి, తేజ్ ప్రతాప్ యాదవ్ తదితరులు పాల్గొనే రియాలిటీ షో ఇది. భారతదేశపు తొలి ‘సెలబ్రిటీ ఫాలో’ రియాలిటీ ఫార్మాట్గా దీనిని పేర్కొంటున్నారు.
ఎక్కడ చూడాలి : జియోహాట్స్టార్
రిలీజ్ డేట్ : ఆగస్టు 2
సోనీలివ్
ది లెజెండ్ ఆఫ్ కర్ణ
మహాభారతంలోని అత్యంత పరాక్రమవంతులైన యోధుల్లో ఒకరైన కర్ణుడి జీవిత ప్రయాణం ఆధారంగా రూపొందిన యానిమేటెడ్ సిరీస్ ఇది. సాధారణ గ్రామీణ వర్క్షాప్ నుంచి హస్తినాపుర రాజసభ వరకు కర్ణుడి ప్రయాణాన్ని ఈ సిరీస్లో చూపించనున్నారు.
ఎక్కడ చూడాలి : సోనీలివ్
రిలీజ్ డేట్ : జూలై 31
జీ5
నూరు సామి(వంద దేవుళ్ళు)
విజయ్ ఆంటోనీ, స్వాసిక ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తమిళ కుటుంబ కథా చిత్రం ఇది. థియేటర్లలో మిశ్రమ స్పందనను అందుకున్న ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి రానుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : జీ5
రిలీజ్ డేట్ : జూలై 31
బాలన్ ది బాయ్
మలయాళంలో విజయవంతమైన మానసిక ఉత్కంఠభరిత చిత్రం ‘బాలన్ ది బాయ్’ జూలై 31 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. బాలనటుడు అధిశేషన్ కేఆర్, మహమ్మద్ జినాన్, ఫర్జానా పాలతింగల్, జీన్ పాల్ లాల్, గిరీష్ ఏడీ, బీనా ఆంటోనీ కీలక పాత్రల్లో నటించారు. టొవినో థామస్ అతిథి పాత్రను మించి కనిపించే విస్తృత పాత్రలో నటించారు.
ఎక్కడ చూడాలి : జీ5
రిలీజ్ డేట్ : జూలై 31
అబ్జెక్షన్ మైలార్డ్
పరశురామ్, ముఖేష్ రిషి, శ్రీకాంత్ మేక ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తెలుగు కోర్ట్రూమ్ నేపథ్య సిరీస్ ఇది. తన కుమార్తె అదృశ్యమైన ఘటనలో న్యాయం కోసం పోరాడుతూ ఒక తండ్రి మరణిస్తాడు. ఆ తర్వాత పరశురామ్ న్యాయస్థానంలో ఈ కేసు కోసం చేసే పోరాటం చుట్టూ కథ సాగుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి : జీ5
రిలీజ్ డేట్ : జూలై 31