Rachita Ram: డింపుల్ క్వీన్ రచితా రామ్ ఇంత ఫేమస్ ఎలా అయ్యింది? ఆ సీక్రెట్ ఇదే!
స్టార్ హీరోయిన్గా ఎన్నో సినిమాల్లో నటించిన రచితా రామ్, ప్రస్తుతం సతీశ్ నీనాసంతో కలిసి 'అయోగ్య 2' సినిమాలో నటిస్తున్నారు. రచితా ఇంత పెద్ద స్టార్ హీరోయిన్ అవ్వడం వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యం ఏంటో ఇక్కడ చూడండి..
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Image Credit : Asianet News
నటి రచితా రామ్
'డింపుల్ క్వీన్' అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చే పేరు నటి రచితా రామ్. కన్నడలోనే కాకుండా తమిళంలోనూ ఆమె నటించారు. సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్తో కలిసి నటించిన ఘనత ఆమె సొంతం. హీరో దర్శన్ నటించిన 'బుల్ బుల్' సినిమాతో రచితా ఇండస్ట్రీకి పరిచయమయ్యారు. అంతకుముందు ఆమె సీరియల్స్లో కూడా నటించారు.
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Image Credit : Instagram
రజినీకాంత్తో కలిసి 'కూలీ' సినిమాలో..
రచితా రామ్ ఇప్పుడు కన్నడ ఇండస్ట్రీలో ఒక ఫేమస్ స్టార్ హీరోయిన్. దశాబ్దానికి పైగా ఇండస్ట్రీలో స్టార్గా నిలిచిన ఆమె కెరీర్లో ఎన్నో విజయాలు ఉన్నాయి. రచితా దాదాపు కన్నడ స్టార్ హీరోలందరితో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. స్టార్ హీరోలే కాదు, చాలా మంది కొత్తవాళ్లతో కూడా ఆమె నటించారు. గత ఏడాది సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్తో కలిసి 'కూలీ' సినిమాలో నటించి, తమిళంలోనూ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు.
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Image Credit : Instagram
అయోగ్య 2
ప్రస్తుతం రచితా రామ్, హీరో సతీశ్ నీనాసం జోడీగా నటించిన 'అయోగ్య 2' సినిమా విడుదలకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ సినిమా ఆగస్ట్ 7, 2026న రిలీజ్ కానుంది. ఈ మూవీ షూటింగ్ కోసం మాండ్యకు వెళ్లినప్పుడు రచితా రామ్కు అక్కడ విపరీతమైన క్రేజ్ కనిపించింది.
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Image Credit : Asianet News
వెండితెరపై గ్లామరస్గా కనిపించే నటి
కన్నడ 'డింపుల్ క్వీన్' రచితా రామ్ ఎప్పుడో మాండ్య కుర్రాళ్ల మనసు గెలుచుకుంది. ఇప్పుడు అక్కడి పల్లెటూరి ఆడవాళ్ల వంతు వచ్చింది. వెండితెరపై గ్లామరస్గా కనిపించే ఈ నటి, నిజ జీవితంలో ఎంత సింపుల్గా ఉంటుందో 'అయోగ్య-2' షూటింగ్ సెట్లో జరిగిన ఒక సంఘటన నిరూపించింది. మాండ్య నేపథ్యంలో సాగే ఈ సినిమాలోని 'హుಡುగీర్ డేంజరస్' పాట మేకింగ్ టైంలో జరిగిన ఒక విషయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. అందులో మాండ్య పల్లెటూరి మహిళలు, రచితా రామ్ మధ్య జరిగిన ఆ అందమైన క్షణాలు అభిమానుల మనసు దోచుకున్నాయి.
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Image Credit : Asianet News
పల్లెటూరి మహిళలు
సతీశ్ నీనాసం, రచితా రామ్ జోడీగా వచ్చిన 'అయోగ్య' సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు దానికి సీక్వెల్గా 'అయోగ్య-2' రెడీ అయింది. ఇటీవల మాండ్య పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈ సినిమాలోని ఒక పాటను చిత్రీకరిస్తుండగా, అక్కడికి ఆ ప్రాంతానికి చెందిన అమాయక పల్లెటూరి మహిళలు వచ్చారు.
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Image Credit : others
మీరు నా సినిమాలన్నీ చూస్తారా?
తమ అభిమాన నటిని దగ్గర నుంచి చూసిన ఆ పల్లెటూరి మహిళల ఆనందానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. అప్పుడు రచిత చాలా ప్రేమగా వాళ్ల దగ్గరికి వెళ్లి మాట్లాడారు. "మీరు నా సినిమాలన్నీ చూస్తారా?" అని రచిత అడిగినప్పుడు, ఆ మహిళలు నిజాయితీగా "మాకు పని చేసుకోవడంతోనే టైమ్ అయిపోతుంది.. సినిమాలు చూసే టైమ్ దొరకదు. కానీ టీవీలో, జీ కన్నడ ప్రోగ్రామ్స్లో మిమ్మల్ని చూస్తుంటాం" అని చెప్పారు.
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Image Credit : Asianet News
ఎలాంటి గర్వం లేకుండా..
రచితా రామ్ కేవలం మాటలతో సరిపెట్టలేదు. తనే చొరవ తీసుకుని ఆ మహిళల మొబైల్ ఫోన్ తీసుకుని, సెట్లోని లైట్ బాయ్ చేతికిచ్చి, "మా అందరి ఫోటోలు బాగా తియ్యి" అని చెప్పి అందరితో నవ్వుతూ పోజులిచ్చారు. ఒక స్టార్ హీరోయిన్గా ఎలాంటి గర్వం లేకుండా ఆమె ప్రవర్తించిన తీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ఈ వీడియో ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్తో పాటు అన్ని సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్లో వైరల్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా 'సుద్ది మనె' న్యూస్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలో ఈ వీడియో తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది.
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Image Credit : Instagram
రచిత ఇంత ఫేమస్ అవ్వడానికి కారణం
ఇక సినిమా విషయానికొస్తే, 'అయోగ్య-2' ఈ ఏడాది ఆగస్టు 7న గ్రాండ్గా రిలీజ్ అవుతోంది. సతీశ్ నీనాసం, రచితా రామ్తో పాటు దడియా గిరి, శివరాజ్ కె.ఆర్. పేట ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. చిత్ర యూనిట్ ఇప్పటికే హుబ్బళ్లిలోని సిద్ధారూఢ మఠాన్ని సందర్శించి, ప్రత్యేక పూజలు చేసి ప్రమోషన్స్ మొదలుపెట్టింది. పల్లెటూరి నేపథ్యం, కామెడీ, ఎమోషన్స్తో కూడిన ఈ సినిమాపై అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలున్నాయి. రచిత ఇంత ఫేమస్ అవ్వడానికి కారణం ఆమె సింప్లిసిటీ, అందరితో కలిసిపోయే తత్వమే. అందుకే ఆమెను అందరూ ఇష్టపడతారు.
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