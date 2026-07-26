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- Nani Paradise Aaya Sher Song: యూట్యూబ్ లో దుమ్మురేపుతోంది.. సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది !
Nani Paradise Aaya Sher Song: యూట్యూబ్ లో దుమ్మురేపుతోంది.. సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది !
Nani Paradise Aaya Sher: నాని ‘ది పారడైజ్’ మూవీలోని ‘ఆయా షేర్’ సాంగ్ 200 మిలియన్ వ్యూస్ దాటి యూట్యూబ్లో ట్రెండ్ అవుతోంది. అనిరుధ్ మ్యూజిక్, శ్రీకాంత్ ఓదెల డైరెక్షన్లో మాస్ బీట్ సోషల్ మీడియాలోనూ రచ్చ లేపుతోంది.
యూట్యూబ్లో నాని మాస్ జాతర.. ‘ఆయా షేర్’ సాంగ్ 200 మిలియన్ వ్యూస్ రికార్డ్
నేచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా వస్తున్న లేటెస్ట్ యాక్షన్ డ్రామా 'ది పారడైజ్' డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్పై దుమ్మురేపుతోంది. ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన మొదటి పాట 'ఆయా షేర్' (Aaya Sher) ఇప్పుడు యూట్యూబ్తో పాటు ప్రతి సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లో మాస్ జాతర మొదలుపెట్టింది. విడుదలైనప్పటి నుంచి ఊపేస్తున్న ఈ మాస్ ట్రాక్, తాజాగా 200 మిలియన్ల వ్యూస్ మార్క్ను చాలా ఈజీగా దాటేసి కొత్త రికార్డులను తిరగరాసింది. ఈ రేంజ్ రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే నాని మాస్ పవర్ ఏంటో మరోసారి ప్రూవ్ అయిందని అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు.
అనిరుధ్ హై వోల్టేజ్ మ్యూజిక్.. గూస్బంప్స్ స్టఫ్
మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ అనిరుధ్ రవిచందర్ అందించిన బీట్స్ ఈ పాటను నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లాయి. అనిరుధ్ ఇచ్చిన ఈ హై వోల్టేజ్ మాస్ ఎంతలా కిక్ ఇస్తుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. నాని కట్ చేసిన యాక్షన్ లుక్స్, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్కు ఈ బీట్స్ పక్కాగా సెట్ అయ్యాయి. కాసర్ల శ్యామ్ రాసిన రఫ్ అండ్ టఫ్ లిరిక్స్, అద్దుల జంగిరెడ్డి, అర్జున్ చండీలతో పాటు కొరస్ ఇచ్చిన టీమ్ ఎనర్జిటిక్ వాయిస్ వింటుంటే వినేవారికి నరనరాల్లో పూనకాలు రావడం ఖాయం. 'జుంబలికే ఆయా షేర్' అంటూ వచ్చే హుక్ లైన్ రీల్స్, షార్ట్స్లో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది.
శ్రీకాంత్ ఓదెల విజన్.. నాని మాస్ విశ్వరూపం
దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల ఈ చిత్రాన్ని లార్జర్ ద్యాన్ లైఫ్ కాన్సెప్ట్తో గ్రాండ్గా తెరకెక్కిస్తున్నారు. నానిని ఇప్పటివరకు చూడని ఒక పవర్ఫుల్ అండ్ వైలెంట్ మాస్ అవతార్లో చూపిస్తున్నారు. షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతున్న ఈ సినిమా నుంచి వచ్చిన ఈ ఒక్క పాటతోనే మూవీపై ఉన్న అంచనాలు స్కై హైకి చేరాయి. నాని మాస్ పెర్ఫార్మన్స్, ఆన్-స్క్రీన్ ఆటిట్యూడ్ చూసి ఆడియన్స్ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఒక రా అండ్ రస్టిక్ విజువల్ స్పెక్టకిల్గా ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి రాబోతోందని స్పష్టమవుతోంది.
భారీ కాస్టింగ్.. సుధాకర్ చెరుకూరి గ్రాండ్ ప్రొడక్షన్
ఎస్ఎల్వి సినిమాస్ బ్యానర్పై ప్రొడ్యూసర్ సుధాకర్ చెరుకూరి అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో, ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్లో కేవలం నాని మాత్రమే కాదు, రాఘవ్ జుయల్, కయాదు లోహర్, మోహన్ బాబు, సంపూర్ణేష్ బాబు, సోనాలి కులకర్ణి వంటి నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో కనిపిస్తూ సర్ ప్రైజ్ చేయనున్నారు. నటీనటుల గ్యాంగ్ చూస్తుంటేనే స్క్రీన్ పై నటన పరంగా పెద్ద రచ్చ జరగబోతోందని అర్థమవుతోంది.
థియేటర్లలో బాక్సాఫీస్ వేట మొదలైనట్టే
యూట్యూబ్లో 200 మిలియన్ల వ్యూస్ సాధించి టాప్ మ్యూజిక్ వీడియోగా ట్రెండ్ అవుతున్న 'ఆయా షేర్' పాట ఏమాత్రం తగ్గేదే లే అన్నట్లు దూసుకెళ్తోంది. నాని స్టార్ పవర్, అనిరుధ్ మ్యూజికల్ మేజిక్ కలవడంతో ఈ పాట పాన్ ఇండియా రేంజ్లో శ్రోతలను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ సాంగ్ క్రియేట్ చేసిన హవా చూస్తుంటే, థియేటర్లలో 'ది పారడైజ్' మూవీ విడుదలయ్యాక బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.