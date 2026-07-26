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- Akhil Wife Zainab: ఆ విషయంలో భార్యపై ట్రోలింగ్, పెళ్ళికి ముందే తెలుసు అంటూ అఖిల్ షాకింగ్ కామెంట్స్
Akhil Wife Zainab: ఆ విషయంలో భార్యపై ట్రోలింగ్, పెళ్ళికి ముందే తెలుసు అంటూ అఖిల్ షాకింగ్ కామెంట్స్
అఖిల్ తన సతీమణి జైనబ్ పై జరుగుతున్న ట్రోలింగ్ పై తొలిసారి స్పందించారు. ఇలాంటి ట్రోలింగ్ తప్పదని తనకు పెళ్ళికి ముందే తెలుసు అంటూ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
Akhil Akkineni
అఖిల్ అక్కినేని ప్రస్తుతం సక్సెస్ జోష్ లో ఉన్నాడు. కెరీర్ ప్రారంభించిన పదేళ్లకు దక్కిన తొలి విజయం లెనిన్. ఇటీవల విడుదలైన లెనిన్ చిత్రం సక్సెస్ ఫుల్ గా థియేటర్స్ లో దూసుకుపోతోంది. ఈ చిత్రంలో అఖిల్ కి జోడీగా భాగ్యశ్రీ బోర్సే నటించింది. మురళి కిషోర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రాన్ని నాగవంశీ, నాగార్జున నిర్మించారు.
పెళ్లి తర్వాత తొలి హిట్, భార్య తెచ్చిన అదృష్టం
అఖిల్ పెళ్లి తర్వాత రిలీజ్ అయినా తొలి చిత్రం ఇదే. జైనబ్ తన జీవితంలోకి వచ్చాక అఖిల్ కెరీర్ లో సూపర్ సక్సెస్ అందుకున్నారు. సక్సెస్ మీట్ లో జైనబ్ కూడా పాల్గొన్నారు. అయ్యగారు నంబర్ 1 అంటూ ముద్దుగా కామెంట్ చేసి మురిసిపోయింది. అయితే పెళ్ళికి ముందు నుంచి జైనబ్ పై సోషల్ మీడియాలో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతూనే ఉంది. ఒకరకంగా చెప్పాలి అంటే ట్రోలింగ్ అనే అనాలి.
అఖిల్, జైనబ్ ఏజ్ గ్యాప్
అఖిల్ కంటే జైనబ్ వయసులో పెద్దవారని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఈ కామెంట్స్ వీళ్లిద్దరి రిలేషన్ బయటపడ్డ క్షణం నుంచే మొదలయ్యాయి. ఆమె మతం గురించి కూడా కామెంట్స్ చేశారు. ఈ ట్రోలింగ్ పై అఖిల్ ఎట్టకేలకు స్పందించాడు. జైనబ్ నాకు పరిచయం అయినప్పుడు మా మధ్య వయసు వ్యత్యాసం, ఆమె మతం గురించి మేము ఆలోచించలేదు.
పెళ్ళికి ముందే తెలుసు
కానీ వీటి గురించి పెళ్ళికి ముందే మాట్లాడుకున్నాం. జనాలు ఈ విషయాలపై ట్రోల్ చేస్తారని తెలుసు. పెళ్లి తర్వాత జరుగుతున్న ట్రోలింగ్ గురించి పట్టించుకోవాలి అని అనుకోలేదు. ఎందుకంటే ఈ ట్రోలింగ్ గురించి ఆలోచిస్తూ కూర్చోవాలా లేక మా ఇద్దరి 50 ఏళ్ళ జీవితం గురించి ఆలోచించాలా అని ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు జీవితం గురించే ఆలోచించడం మొదలుపెట్టా.
కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు సపోర్ట్ చేసింది
ఒక్కసారి పెళ్లయ్యాక కొన్ని నెగిటివ్ కామెంట్స్ కూడా వినిపిస్తాయి. వాటికి నువ్వు సిద్ధంగా ఉండాలి అని జైనబ్ కి ముందే చెప్పా. ఆమె చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది. మా ఇద్దరి మధ్య అద్భుతమైన అండర్ స్టాండింగ్ ఉంది. అందుకే మేమిద్దరం వయసు, మతం, కులం దాటి ఆలోచించగలుగుతున్నాం అని అఖిల్ తెలిపారు. తాను మానసికంగా కష్టకాలంలో ఉన్నపుడు జైనబ్ అందించిన సపోర్ట్ మరచిపోలేను అని అఖిల్ తన భార్యపై ప్రశంసలు కురిపించారు.