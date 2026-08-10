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- OTT Movies: ఈ వారం ఓటీటీలో అస్సలు మిస్ కాకూడని సినిమాలు ఇవే..భారత్ భాగ్య విధాత, కాటాలన్ తో పాటు మరిన్ని
OTT Movies: ఈ వారం ఓటీటీలో అస్సలు మిస్ కాకూడని సినిమాలు ఇవే..భారత్ భాగ్య విధాత, కాటాలన్ తో పాటు మరిన్ని
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వారంలో ఓటీటీలో సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లు, రియాలిటీ షోలు స్ట్రీమింగ్కు రానున్నాయి. కంగనా నటించిన భారత్ భాగ్య విధాత తో పాటు మరిన్ని సినిమాలు సందడి చేయనున్నాయి.
OTT Movies
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ వారం ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు వినోదం మరింత పెరగనుంది. ఆగస్టు 10 నుంచి 16 వరకు పలు కొత్త సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లు, రియాలిటీ షోలు వివిధ ఓటీటీ లపై స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా షాహిద్ కపూర్, రష్మిక మందన్న, కృతి సనన్ నటించిన ‘కాక్టెయిల్ 2’, మలయాళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘కట్టాలన్’, కంగనా రనౌత్ నటించిన ‘భారత్ భాగ్య విధాత’ వంటి సినిమాలు ఓటీటీలో సందడి చేయనున్నాయి.
నెట్ఫ్లిక్స్
మిడ్వింటర్ బ్రేక్
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : ఆగస్టు 10
లెస్లీ మాన్విల్లే, సియారన్ హిండ్స్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమాలో స్టెల్లా, గెర్రీ అనే రిటైర్డ్ దంపతులు గ్లాస్గోలోని తమ ఇంటి నుంచి ఆమ్స్టర్డామ్కు అనుకోని విహారయాత్రకు బయలుదేరుతారు. ఈ ప్రయాణంలో వారు తమను తాము మరోసారి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు.
రోరీ స్కోవెల్: షో మస్ట్ గో ఆన్
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : ఆగస్టు 11
కామెడీ స్పెషల్గా రూపొందిన ఈ కార్యక్రమంలో రోరీ స్కోవెల్ తనదైన ఉత్సాహభరితమైన, ఊహించని కామెడీ శైలిలో ఇంట్లోకి దొంగలు చొరబడే పరిస్థితి, బైబిల్ కథను వినోదాత్మకంగా ప్రదర్శించడం, మరణించిన తన తండ్రి చివరి కోరికను నెరవేర్చడం వంటి అంశాలపై మాట్లాడతారు.
మౌరిన్హో
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : ఆగస్టు 11
రెండేళ్లపాటు చిత్రీకరించిన మూడు భాగాల డాక్యుమెంటరీ సిరీస్ ఇది. ప్రముఖ ఫుట్బాల్ కోచ్ జోసే మౌరిన్హో జీవితం, కెరీర్ను ఈ సిరీస్లో చూపించనున్నారు. జ్లాటన్ ఇబ్రహిమోవిచ్, ఇకర్ కాసియాస్, ఫ్రాంక్ లాంపార్డ్ తదితర ఫుట్బాల్ ప్రముఖులు కూడా ఇందులో కనిపించనున్నారు.
నాండో బిట్వీన్ టూ వరల్డ్స్
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : ఆగస్టు 12
ఓ మాజీ నేరస్థుడి కుమార్తె కనిపించకుండా పోవడంతో అతడి జీవితం ఒక్కసారిగా మారిపోతుంది. తన కుటుంబాన్ని కాపాడుకోవడంతో పాటు అండర్వరల్డ్లోని ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ అతడు పోరాడే కథతో ఈ యాక్షన్ చిత్రం తెరకెక్కింది.
ఏ చైల్డ్ ఆఫ్ మై ఓన్
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ఫ్లిక్స్ రిలీజ్ డేట్ : ఆగస్టు 13
తనకు బిడ్డ కావాలనే కోరికతో పాటు కుటుంబం, సమాజం నుంచి ఎదురయ్యే ఒత్తిడితో ఓ మహిళ గర్భవతిగా ఉన్నట్లు నాటకం ఆడుతుంది. ఆ తర్వాత ఆమె ఓ నేరంలో చిక్కుకుంటుంది. మెక్సికోలో 2009లో జరిగిన ఘటనల నేపథ్యంలో ఈ డాక్యుమెంటరీ చిత్రాన్ని రూపొందించారు.
మోరియా
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : ఆగస్టు 14
అర్జెంటీనా పాప్ కల్చర్పై తనదైన ప్రభావాన్ని చూపిన మోరియా కాసాన్ జీవితాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఈ స్పానిష్ సిరీస్ రూపొందింది. ఆమె 80 ఏళ్ల జీవిత ప్రయాణాన్ని ఈ కల్పిత కథనం ద్వారా ఆవిష్కరించనున్నారు.
మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్, హిస్ గర్ల్ఫ్రెండ్ అండ్ మీ
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : ఆగస్టు 14
ఒల్లి, మాట్జే మంచి స్నేహితులు. కలిసి జీవిస్తూ, పనిచేస్తూ ప్రపంచాన్ని చుట్టిరావాలని ప్లాన్ చేసుకుంటుంటారు. అయితే మాట్జే, రెబెక్కాతో ప్రేమలో పడటంతో వారి జీవితాల్లో అనూహ్యమైన మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి.
ఉమ్తేతో
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : ఆగస్టు 14
దక్షిణాఫ్రికా క్రైమ్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ సిరీస్లో మ్బాలి అనే ప్రతిభావంతమైన యువ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కథను చూపిస్తారు. చాలా కాలంగా కనిపించని ఆమె సోదరుడు మోసెస్ ఓ క్రూరమైన జైలు సిండికేట్కు నాయకుడని తెలుసుకున్న తర్వాత ఆమె జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుంది.
డోంట్ సే గుడ్ లక్
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : ఆగస్టు 14
సోఫీ బిరెన్బామ్ తన హైస్కూల్ మ్యూజికల్లో ప్రధాన పాత్ర దక్కించుకుని తన ప్రతిభను చూపించేందుకు సిద్ధమవుతుంది. అయితే ఇంట్లో ఎదురయ్యే సమస్యలు ఆమెకు మరింత డ్రామాను తీసుకొస్తాయి. సన్నీ సాండ్లర్ ప్రధాన పాత్రలో నటించగా, మెలానీ లిన్స్కీ, మ్యాక్స్ గ్రీన్ఫీల్డ్ కూడా నటించారు.
మై బ్రిలియంట్ కెరీర్
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : ఆగస్టు 13
ఆరు భాగాలుగా రూపొందిన ఈ సిరీస్లో ఫిలిప్పా నార్త్ఈస్ట్ సిబిల్లా పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఆధునిక ఆలోచనలు కలిగిన యువతి అయిన సిబిల్లాకు రచయిత కావాలనేది జీవిత లక్ష్యం. అయితే ఆమె కుటుంబం మాత్రం ఆమెకు పెళ్లి చేయాలని భావిస్తుంది.
కాక్టెయిల్ 2
ఎక్కడ చూడాలి : నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్ : ఆగస్టు 14
షాహిద్ కపూర్, రష్మిక మందన్న, కృతి సనన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ చిత్రం ‘కాక్టెయిల్ 2’. థియేటర్లలో మంచి స్థాయిలో వసూళ్లు సాధించిన ఈ సినిమా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వారాంతానికి ముందు ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టనుంది. ఆగస్టు 14 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
జియోహాట్స్టార్
108 బేస్ హాస్పిటల్ - ఉరి
ఎక్కడ చూడాలి : జియోహాట్స్టార్
రిలీజ్ డేట్ : ఆగస్టు 15
ఎరికా ఫెర్నాండెజ్, గష్మీర్ మహాజని ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన కొత్త సిరీస్ ఇది. ఉరిలోని ఓ బేస్ క్యాంప్లో పనిచేసే ఆర్మీ వైద్యుల జీవితాలను ఈ కథలో చూపించనున్నారు. ఆగస్టు 15 నుంచి ప్రతి శని, ఆదివారాల్లో ఎపిసోడ్లు స్ట్రీమింగ్ అవుతాయి.
సోనీలివ్
కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి సీజన్ 18
ఎక్కడ చూడాలి : సోనీలివ్
రిలీజ్ డేట్ : ఆగస్టు 10
అమితాబ్ బచ్చన్ హోస్ట్గా వ్యవహరించే ప్రముఖ క్విజ్ రియాలిటీ షో ‘కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి’ 18వ సీజన్ తిరిగి రానుంది. పోటీదారులు హాట్సీట్లో కూర్చుని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇస్తూ భారీ నగదు బహుమతిని గెలుచుకునే అవకాశం పొందనున్నారు.
ఆపిల్ టీవీ+
ఉమెన్ ఇన్ బ్లూ సీజన్ 2
ఎక్కడ చూడాలి : ఆపిల్ టీవీ+ రిలీజ్ డేట్ : ఆగస్టు 12
మెక్సికోలో ఏర్పాటైన తొలి మహిళా పోలీస్ బలగం కథ కొనసాగింపుగా రెండో సీజన్ రానుంది. ఓ ప్రమాదకరమైన కుట్ర వారి జీవితాల్లోకి రావడంతో నలుగురు మహిళలు న్యాయం కోసం తాము చెల్లించాల్సిన మూల్యం గురించి ప్రశ్నించుకోవాల్సి వస్తుంది.
మనోరమామ్యాక్స్
కట్టాలన్
ఎక్కడ చూడాలి : మనోరమామ్యాక్స్
రిలీజ్ డేట్ : ఆగస్టు 13
ఆంటోనీ వర్గీస్, సునీల్ వర్మ, దుషారా విజయన్, జగదీష్, కబీర్ దుహాన్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన మలయాళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ ‘కట్టాలన్’. ఏనుగు దంతాల అక్రమ వ్యాపారం వెనుక ఉన్న కఠినమైన వాస్తవాలను ఈ సినిమా ఆవిష్కరిస్తుంది. గందరగోళం, సంఘర్షణ, నైతిక సందిగ్ధతలతో కూడిన ప్రపంచంలో ఓ వేటగాడు ఎదుర్కొనే పరిస్థితులను కథగా చూపించారు.
జీ5
భారత్ భాగ్య విధాత
ఎక్కడ చూడాలి : జీ5
రిలీజ్ డేట్ : ఆగస్టు 14
2008లో జరిగిన భయానక 26/11 ఉగ్రదాడుల నేపథ్యంలో రూపొందిన నిజజీవిత స్ఫూర్తితో తెరకెక్కిన సర్వైవల్ డ్రామా ‘భారత్ భాగ్య విధాత’. ముంబైలోని కామా అండ్ ఆల్బెస్ ఆసుపత్రిలో పనిచేసిన సాధారణ నర్సులు, వైద్య సిబ్బంది చూపిన ధైర్యసాహసాల చుట్టూ కథ సాగుతుంది. కంగనా రనౌత్, గిరిజా ఓక్ గోడ్బోలే, స్మితా తాంబే తదితరులు నటించారు.