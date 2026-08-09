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- Toxic Movie: టాక్సిక్ లో రొమాంటిక్ సీన్స్, కియారాపై ట్రోలింగ్.. యష్ ఏమన్నాడో తెలుసా ?
Toxic Movie: టాక్సిక్ లో రొమాంటిక్ సీన్స్, కియారాపై ట్రోలింగ్.. యష్ ఏమన్నాడో తెలుసా ?
'టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' సినిమాలో బోల్డ్ సీన్స్ చేసినందుకు నటి కియారా అద్వానీపై విమర్శలు వచ్చాయి. దీనిపై హీరో యశ్ స్పందించారు. కియారా తన పాత్రకు కట్టుబడి ఉందని మెచ్చుకున్నారు.
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Image Credit : Asianet News
టాక్సిక్
'టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్-అప్స్' సినిమాపై భారీ అంచనాలున్నాయి. యశ్ అభిమానులు ఈ సినిమా కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన ప్రోమోల్లో హాట్, బోల్డ్ సీన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. దీంతో యశ్ కొత్త అవతారాన్ని చూసేందుకు అభిమానులు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు.
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Image Credit : Instagram
కియారా, యష్ రొమాంటిక్ సీన్స్
ఇప్పటికే రిలీజైన 'తబాహీ' సాంగ్తో పాటు ఇతర ప్రోమోల్లో చాలా మంది హీరోయిన్లు బోల్డ్గా కనిపించారు. కానీ, అందరిలో ఎక్కువగా కనిపించింది కియారా అద్వానీనే. ఆమె హాట్ అవతార్కు ఫిదా అయిన వాళ్లు ఎంతమంది ఉన్నారో, విమర్శిస్తున్న వాళ్లు కూడా అంతేమంది ఉన్నారు.
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Image Credit : others
కియారాపై ట్రోలింగ్
ఈ విమర్శలపై 'టాక్సిక్' ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో యశ్ స్పందించారు. కియారా తన పాత్రకు కట్టుబడి ఉందని మెచ్చుకున్నారు. నటీనటులు ఎదుర్కొనే నెగెటివ్ కామెంట్స్ను పట్టించుకోవద్దని ఆమెకు ధైర్యం చెప్పారు.
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Image Credit : Youtube Screenshot@zeemusiccompany
మనం కాలం కన్నా కొంచెం ముందున్నాం
యశ్ కియారాను ఉద్దేశించి ఇలా అన్నారు: 'నువ్వు నమ్మిన దాన్నే ఫాలో అవ్వు. ప్రజలు కచ్చితంగా దాన్ని మెచ్చుకుంటారు. విషయం ఏంటంటే, మనం కాలం కన్నా కొంచెం ముందున్నాం అంతే. కాబట్టి అలాంటి వాటి గురించి అస్సలు చింతించాల్సిన అవసరం లేదు'.
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Image Credit : Asianet News
కియారా డెడికేషన్ అద్భుతం
'కియారా, ఈ సినిమాలో నువ్వు చేసిన పాత్ర, దాని కోసం నువ్వు చూపించిన డెడికేషన్ అద్భుతం. మొదట్లో ఇంతమంది నటీనటులను ఒకేచోట చేర్చడం కష్టమేమో అనుకున్నాం. కానీ కియారా చాలా సింపుల్, మంచి వ్యక్తి. ఒక నటిగా నువ్వు ఎదుర్కొనే సవాళ్లను దురదృష్టవశాత్తు ప్రజలు పట్టించుకోరు. కాబట్టి దాని గురించి చింతించకు' అని యశ్ అన్నారు.
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Image Credit : Asianet News
ఒత్తిడి తెచ్చినందుకు క్షమించండి
'ఈ సినిమా తర్వాత ప్రేక్షకులు నటీనటులను చూసే దృక్పథం మారుతుంది. ప్రతి ఒక్కరినీ కొత్తగా చూస్తారని నేను హామీ ఇస్తున్నాను. మీ నుంచి మంచి నటన రాబట్టుకోవడానికి మేము మీపై చాలా ఒత్తిడి తెచ్చినందుకు క్షమించండి' అని కూడా యశ్ ఈ సందర్భంగా చెప్పారు.
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