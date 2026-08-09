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- Mega Family: ఓజీ నుంచి కొరియన్ కనకరాజు వరకు, మెగా ఫ్యామిలీ జోరు చూశారా.. ఇక మిగిలింది ఒక్కడే
Mega Family: ఓజీ నుంచి కొరియన్ కనకరాజు వరకు, మెగా ఫ్యామిలీ జోరు చూశారా.. ఇక మిగిలింది ఒక్కడే
మెగా ఫ్యామిలీలో రామ్చరణ్, పవన్ కళ్యాణ్, చిరంజీవి, వరుణ్ తేజ్ వరుస విజయాలతో జోరు మీదున్నారు. ఇక మెగా ఫ్యామిలిలో హిట్ కొట్టాల్సిన హీరో ఒక్కరే. అతడే సాయి దుర్గ తేజ్.
Mega Family
మెగా ఫ్యామిలీ ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద వరుస విజయాలతో మంచి జోష్లో ఉంది. ఈ కుటుంబానికి చెందిన పలువురు హీరోలు వరుసగా భారీ విజయాలను అందుకోవడంతో అభిమానుల్లో సంబరాలు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా రామ్చరణ్, పవన్ కళ్యాణ్, చిరంజీవి, వరుణ్ తేజ్ తమ తాజా చిత్రాలతో సక్సెస్ అందుకున్నారు. ఇప్పుడు ఈ విజయాల పరంపరలో మిగిలిన మెగా హీరోగా సాయి దుర్గ తేజ్ నిలిచారు. ఆయన తదుపరి చిత్రం సంబరాల ఏటిగట్టు కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
సాలిడ్ కంబ్యాక్ ఇచ్చిన పవర్ స్టార్
ముందుగా పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఓజీ భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. ఈ సినిమా పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్లోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా కొత్త బెంచ్మార్క్ను నమోదు చేసింది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద పవన్ కళ్యాణ్కు మరో ఘన విజయాన్ని అందించింది. దీంతో మెగా ఫ్యామిలీ విజయాల పరంపరకు ఓజీ బలమైన ఊపునిచ్చింది.
అదరగొట్టిన మెగాస్టార్, మెగా పవర్ స్టార్
ఆ తర్వాత మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయాన్ని సాధించింది. ఈ సినిమా చిరంజీవి కెరీర్లోనే అతిపెద్ద విజయాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. దీంతో మెగా ఫ్యామిలీ అభిమానుల సంబరాలు మరింత పెరిగాయి. మరోవైపు రామ్చరణ్ నటించిన పెద్ది కూడా భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు సాధించి రామ్చరణ్కు మరో ఘన విజయాన్ని అందించింది.
వరుణ్ తేజ్ కి కొత్త ఉత్సాహం
ఇదే జోరులో వరుణ్ తేజ్ కూడా కొరియన్ కనకరాజుతో తిరిగి విజయపథంలోకి వచ్చారు. వరుస పరాజయాల తర్వాత వచ్చిన ఈ సినిమా వరుణ్ తేజ్కు ఎంతో అవసరమైన విజయాన్ని అందించింది. విడుదలైన తొలి రోజుల్లోనే మంచి వసూళ్లను నమోదు చేసి బలమైన ఆరంభాన్ని అందుకుంది. దీంతో మెగా కుటుంబానికి చెందిన ప్రధాన హీరోలందరూ వరుసగా విజయాలను అందుకున్న పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ఇక మిగిలింది అతడొక్కడే
ఇప్పుడు ఈ విజయాల జాబితాలో సాయి దుర్గ తేజ్ కూడా చేరాలని మెగా అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. ఆయన నటిస్తున్న సాంబరాల ఏటిగట్టు సినిమా చాలాకాలంగా నిర్మాణంలో ఉంది. ఈ చిత్రం కూడా విజయం సాధిస్తే మెగా ఫ్యామిలీ విజయాల పరంపర మరింత కొనసాగుతుంది. అందుకే సాయి దుర్గ తేజ్ తదుపరి సినిమా కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మెగా కుటుంబంలోని పలువురు హీరోలు వరుస హిట్లతో జోరు మీదుండగా, ఈ విజయ పరంపరలో సాయి దుర్గ తేజ్ ఎప్పుడు చేరుతారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.