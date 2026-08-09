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- Uday Kiran:అదీ ఉదయ్ కిరణ్ సత్తా, మహేష్ బాబు సినిమాని ఎవరూ కొనలేదు.. 14 రెట్లు లాభాలు తెచ్చిన హీరో
Uday Kiran:అదీ ఉదయ్ కిరణ్ సత్తా, మహేష్ బాబు సినిమాని ఎవరూ కొనలేదు.. 14 రెట్లు లాభాలు తెచ్చిన హీరో
Uday Kiran: మహేష్ బాబుకి ఉదయ్ కిరణ్ పరోక్షంగా సాయం చేశారు. ఒక్కడు సినిమా విజయం వెనుక ఉదయ్ కిరణ్ హస్తం ఉంది. నిర్మాత ఎంఎస్ రాజు ఓ ఇంటర్వ్యూలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
Uday Kiran
ఒక్కడు ముందు వరకు కూడా మహేష్ బాబుకి కృష్ణ గారి అబ్బాయి అనే గుర్తింపు మాత్రమే ఉండేది. ఒక్కడు చిత్రం మహేష్ బాబు క్రేజ్ తో పాటు తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకువచ్చింది. మాస్ పెర్ఫార్మెన్స్ తో మహేష్ బాబు అదరగొట్టేశారు. ఎంఎస్ రాజు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించగా.. గుణశేఖర్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్ర బడ్జెట్ వెనుక ఉన్న ఆసక్తికర విషయాన్ని ఎంఎస్ రాజు ఓ ఇంటర్వ్యూలో రివీల్ చేశారు.
ఉదయ్ కిరణ్ సినిమాకి 14 రెట్లు లాభాలు
ఒక్కడు చిత్రాన్ని అప్పటికి టాలీవుడ్ లో హైయెస్ట్ బడ్జెట్ లో తెరకెక్కించాం. గ్రాండ్ గా సెట్స్ నిర్మించాం. మహేష్ కి అంత క్రేజ్ లేదు ఆ సమయంలో. అయినప్పటికీ సినిమా బాగా రావాలి అని బడ్జెట్ భారీగా పెట్టాం. బడ్జెట్ పెట్టడంలో నాకు ఎలాంటి సమస్య లేదు. ఎందుకంటే దానికి ముందే ఉదయ్ కిరణ్ తో మనసంతా నువ్వే అనే చిత్రం చేశాం. అది సంచలన బ్లాక్ బస్టర్ అయింది. అది ఎలాంటి హిట్ అంటే బడ్జెట్ కి 14 రెట్లు లాభాలు తీసుకువచ్చింది.
మహేష్ బాబు సినిమాని ఎవరూ కొనలేదు
ఆ డబ్బంతా ఒక్కడు సినిమా కోసం వెచ్చించాను. దీనితో ఒక్కడు చిత్రానికి పెద్దగా ఫైనాన్షియర్ల అవసరం కూడా రాలేదు. దీనితో ఒక్కడు సినిమా బడ్జెట్ లో ఎలాంటి సమస్య లేదు. కానీ రిలీజ్ కి సమస్యలు వచ్చాయి. భారీ బడ్జెట్ సినిమా కావడంతో అంత ధర పెట్టి కొనడానికి బయ్యర్లు ముందుకు రాలేదు. అంతకు ముందు మహేష్ బాబుకి సరైన హిట్లు కూడా లేవు. టక్కరి దొంగ, బాబీ లాంటి సినిమాలు డిజాస్టర్ అయ్యాయి.
సొంతంగా రిలీజ్ చేశాం
దీనితో ఒక్కడు సినిమాపై బయ్యర్లు ఆసక్తి చూపించలేదు. మేమే ఓన్ రిలీజ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అని ఎంఎస్ రాజు తెలిపారు. ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే ఉదయ్ కిరణ్ మనసంతా నువ్వే అంత పెద్ద హిట్ కావడం వల్ల మహేష్ బాబు ఒక్కడు సినిమాకి హెల్ప్ అయింది అని చెప్పొచ్చు.
ప్రకాష్ రాజ్ తో ఇబ్బంది
ఒక్కడు సినిమా ప్రారంభం అయ్యాక భారీగా ఛార్మినార్ సెట్ వేశాం. షూటింగ్ కి అంతా రెడీ అనుకున్న టైంలో ప్రకాష్ రాజ్ డేట్లు అడ్జెస్ట్ కావడం లేదు. నేను చెప్పిన సమయానికే డేట్లు కావాలి.. లేకుంటే వేరే విలన్ ని వెతుక్కుంటాం అని ఎంఎస్ రాజు నిర్మొహమాటంగా చెప్పారట. మహేష్ బాబు, ఇతర టీమ్ మాత్రం ప్రకాష్ రాజ్ అయితేనే బావుంటుంది అని పట్టుపట్టారు. అంతా చర్చలు జరిపి డేట్లు అడ్జెస్ట్ అయ్యేలా ప్రకాష్ రాజ్ ని ఒప్పించారు. ప్రకాష్ రాజ్ కెరీర్ లో బెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ లో ఓబుల్ రెడ్డి పాత్ర కూడా ఒకటి.