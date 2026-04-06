- OTT Movies: ఈ వారం ఓటీటీలో రొమాంటిక్ అండ్ యాక్షన్ మూవీస్ రిలీజ్.. యువత ఎంజాయ్ చేసే కంటెంట్ రెడీ
ఏప్రిల్ 6 నుంచి 12 వరకు నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్స్టార్లో కొత్త సినిమాలు, సిరీస్లు కానున్నాయి. వాటి రిలీజ్ డేట్ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
This Week OTT Releases
ఏప్రిల్ 6 నుంచి 12, 2026 వరకు ప్రముఖ OTT వేదికలలో పలు కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు విడుదలకు సిద్ధమయ్యాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్స్టార్ వంటి ప్లాట్ఫామ్లలో వివిధ జానర్లలో కంటెంట్ అందుబాటులోకి రానుంది. ఈ వారం ఫైనల్ సీజన్లు, సర్వైవల్ థ్రిల్లర్లు, రొమాంటిక్ యాక్షన్ కథలు, రీజినల్ డ్రామాలు ఇలా విభిన్నమైన ఎంపికలు ప్రేక్షకులకు లభించనున్నాయి.
నెట్ఫ్లిక్స్
Tu Yaa Main
జీవితమరణ పరిస్థితుల్లో చిక్కుకున్న ఒక జంట కథగా ఈ సర్వైవల్ థ్రిల్లర్ తెరకెక్కింది. ఒక మొసలి మధ్యలో ఉండే ప్రమాదకర పరిస్థితిలో ఈ జంట ఎలా బయటపడతారన్నదే కథ.
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్: ఏప్రిల్ 10, 2026
Big Mistakes
జీవితాన్ని మార్చే నిర్ణయాలు, అనుకోని పరిణామాలపై ఈ డ్రామా కామెడీ సిరీస్ సాగుతుంది. సాధారణ జీవితంలో జరిగే పెద్ద తప్పిదాలు ఎలా ప్రభావం చూపిస్తాయో చూపిస్తుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
రిలీజ్ డేట్: ఏప్రిల్ 9, 2026
అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
ORomeo
షాహిద్ కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన ఈ రొమాంటిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ క్రైమ్ ప్రపంచంలో ప్రేమ, భావోద్వేగాల చుట్టూ తిరుగుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
రిలీజ్ డేట్: ఏప్రిల్ 10, 2026
The Boys
ఈ సిరీస్ చివరి సీజన్ భారీ యాక్షన్, ఉద్రిక్తతలతో ముందుకు సాగనుంది. అవినీతి, కల్లోలం పరాకాష్టకు చేరుకునే పరిస్థితుల్లో తుది పోరాటం జరుగుతుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో
రిలీజ్ డేట్: ఏప్రిల్ 8, 2026
జియోహాట్స్టార్
Star Wars Maul Shadow Lord
స్టార్ వార్స్ విశ్వంలో కీలక పాత్రధారి డార్థ్ మాల్ ఎదుగుదలను ఈ సిరీస్లో చూపించనున్నారు. క్రిమినల్ ప్రపంచంలో అతని ప్రయాణం ప్రధానంగా ఉంటుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: జియోహాట్స్టార్
రిలీజ్ డేట్: ఏప్రిల్ 6, 2026
Thaai Kizhavi
ఈ రీజినల్ చిత్రం భావోద్వేగ కథతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకునేలా రూపొందించబడింది. కుటుంబం, సంబంధాల చుట్టూ కథ నడుస్తుంది.
ఎక్కడ చూడాలి: జియోహాట్స్టార్
రిలీజ్ డేట్: ఏప్రిల్ 10, 2026