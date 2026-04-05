- Home
- Entertainment
- సినిమా మొత్తాన్ని డామినేట్ చేసిన బెస్ట్ ఐటెం సాంగ్స్ ఇవే.. ఆ ఒక్క సాంగ్ వల్ల పాన్ ఇండియా రేంజ్ లో రచ్చ
టాలీవుడ్ సినిమాల్లో ఐటెం సాంగ్స్ కి సపరేట్ క్రేజ్ ఉంది. కొన్ని ఐటెం సాంగ్స్ సినిమా మొత్తాన్ని డామినేట్ చేసే విధంగా ఉంటాయి. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
టాలీవుడ్ సినిమాల్లో ఐటెం సాంగ్స్ కి ప్రాధాన్యం ఎక్కువగా ఉంటుంది. చాలా సినిమాలకు ఐటెం సాంగ్స్ వల్లే మంచి పబ్లిసిటీ లభించింది. మాస్ ఆడియన్స్ ని ఆకర్షించాలి అంటే ఐటెం సాంగ్స్ తప్పనిసరి అని దర్శక నిర్మాతలు భావిస్తారు.
ఓరోరి యోగి
ప్రభాస్ యోగి చిత్రంలో ఓరోరి యోగి అనే ఐటెం సాంగ్ ఉంది. సినిమా ఫ్లాప్ అయినప్పటికీ ముమైత్ పెర్ఫార్మ్ చేసిన ఈ సాంగ్ మాత్రం ఆకట్టుకుంది.
కెవ్వు కేక
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్, డైరెక్టర్ హరీష్ శంకర్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన గబ్బర్ సింగ్ చిత్రంలో కెవ్వు కేక అనే ఐటెం సాంగ్ ఉంది. ఈ సాంగ్ లో మలైకా అరోరా నటించింది. సినిమా రిలీజైనప్పుడు ఈ పాట ఒక ఊపు ఊపేసింది.
ఇప్పటి కింకా నా వయసు
పోకిరి చిత్రంలో ముమైత్ ఖాన్ పెర్ఫార్మ్ చేసిన ఈ ఐటెం సాంగ్ యువతని విపరీతంగా మెప్పించింది. ముమైత్ గ్లామర్, డ్యాన్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈ సాంగ్ లో నెక్స్ట్ లెవల్ అంతే.
స్వింగ్ జరా
మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా పెర్ఫామ్ చేసిన సాంగ్ ఇది. ఈ సాంగ్ లో తమన్నా గ్లామర్ షో, డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ ఒక రేంజ్ లో ఉంటాయి. ఇప్పటికీ ఈ సాంగ్ యూట్యూబ్ లో మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్ పొందుతోంది. ఎన్టీఆర్ జైలవకుశ చిత్రంలోనిది ఈ పాట.
పక్కా లోకల్
ఎన్టీఆర్ జనతా గ్యారేజ్ చిత్రంలో కాజల్ అగర్వాల్ తొలిసారి ఐటెం సాంగ్ చేసింది. జనతా గ్యారేజ్ చిత్రంలో హైలైట్ అయిన అంశాల్లో ఈ సాంగ్ కూడా ఒకటి.
ఊ అంటావా మావ
అల్లు అర్జున్ పుష్ప చిత్రంలో సమంత చేసిన ఈ ఐటెం సాంగ్ ఇండియా మొత్తం టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ అయింది. సినిమాపై పాన్ ఇండియా స్థాయిలో బజ్ పెంచడంలో ఈ సాంగ్ కీలక పాత్ర పోషించింది అని చెప్పొచ్చు.