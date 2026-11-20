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- Mysaa: పూనకాలు తెప్పిస్తోన్న ఒసేయ్ రాములమ్మ పాట.. రష్మిక మందన్నా రచ్చ వేరే లెవల్
Mysaa: పూనకాలు తెప్పిస్తోన్న ఒసేయ్ రాములమ్మ పాట.. రష్మిక మందన్నా రచ్చ వేరే లెవల్
Mysaa Movie: రష్మిక మందన్నా ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న `మైసా` సినిమా నుంచి రెండో పాట విడుదలైంది. `ఒసేయ్ రాములమ్మ` అంటూ సాగే ఈ పాట పూనకాలు తెప్పిస్తోంది.
మైసా నుంచి ఒసేయ్ రాములమ్మ పాట
`ఒసేయ్ రాములమ్మ` చిత్రంలోని టైటిల్ సాంగ్ అప్పట్లో ఎలాంటి సంచలనాలు క్రియేట్ చేసిందో తెలిసిందే. విజయశాంతి పాత్రపై వచ్చే ఈ పాట విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. పూనకాలు తెప్పించింది. ఆ పాట సి నారాయణరెడ్డి రాయగా, వందేమాతరం శ్రీనివాస్ ఆలపించారు. అప్పట్లో దుమ్ములేపిన ఈ పాటని ఇప్పుడు మళ్లీ వెండితెరపై సందడి చేయబోతుంది. ఇందులో రష్మిక మందన్నా కనిపిస్తుండటం విశేషం.
రష్మిక మందన్నా ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తోన్న చిత్రం `మైసా`. రవీంద్ర పుల్లె దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 27న ఆడియెన్స్ ముందుకు రాబోతుంది. ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటికే టీజర్, ఒక పాట విడుదలైంది. ఇప్పుడు మరో పాట విడుదల చేశారు. `ఒసేయ్ రాములమ్మ` అంటూ సాగే పాటని విడుదల చేశారు.
విజయశాంతి నటించిన `ఒసేయ్ రాములమ్మ` చిత్రంలోని ఈ పాటని ఇప్పుడు మళ్లీ కొత్త లిరిక్తో రీ క్రియేట్ చేశారు. పల్లవిని వాడుకొని, చరణంలో బలమైన పదాలను వాడుతూ ఈ పాటని రాశారు ప్రముఖ రైటర్ సుద్దాల అశోక్ తేజ. ఈ పాటని వందేమాతరం ఆలపించడం విశేషం. జేక్స్ బిజోయ్ సంగీతం అందించారు. `మైసా` చిత్రంలోని రెండో పాటగా శుక్రవారం ఈ పాటని విడుదల చేయగా, ఇది పూనకాలు తెప్పిస్తుంది.
గూస్బంమ్స్ తెప్పిస్తోన్న ఒసేయ్ రాములమ్మ పాట
ఇందులో రష్మిక మందన్నాపై వచ్చే సీన్లు అదిరిపోయాయి. ఆమె పవర్ఫుల్ యాక్షన్ చేస్తుండగా, వచ్చే ఈ పాట మతిపోయేలా ఉంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే గుస్ బంమ్స్ తెప్పిస్తుంది. సినిమా చివర్లో బలమైన యాక్షన్ నేపథ్యంలో ఈ పాట వస్తుందని తాజాగా లిరిక్ రైటర్ సుద్ధాల అశోక్ తేజ తెలిపారు. రష్మిక మందన్నా వంటి స్టార్ హీరోయిన్పై వచ్చేలా ఈ పాటని రాయడం తమ అదృష్టమని ఆయన వెల్లడించారు. రష్మిక మందన్నాపై కూడా పాట పాడి ఆకట్టుకున్నారు. ఆయన స్పీచ్కి ఆడియెన్స్ తోపాటు రష్మిక మందన్నా కూడా ఫిదా కావడం విశేషం.
భయంగా ఉందంటూ రష్మిక మందన్నా కామెంట్
ఈ పాటలో తాను నటించడం సంతోషంగా ఉందని చెప్పింది. విజయశాంతి నటించిన ఈ పాటని మళ్లీ తనపై రాస్తున్నారని తెలిసి మొదట భయపడ్డానని పేర్కొంది. ఇదొక ఐకానిక్ సాంగ్, ఐకానిక్ మూవీ నుంచి తీసి రీక్రియేట్ చేస్తున్నామని దర్శకుడు చెప్పగానే ఇదొక పెద్ద రెస్పాన్సిబులిటీగా భావించాను. ఒరిజినల్ మ్యాజిక్ని రీ క్రియేట్ చేయలేము, కానీ న్యాయం చేయగలిగితే చాలా అనుకున్నాం. వందేమాతరం శ్రీనివాస్ సర్ వాయిస్ మ్యాజిక్ చేసింది.
విజయశాంతి మేడమ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండి ఉంటే బాగుండేది, ఆమె బిజీగా ఉంటారు. కానీ ఆమెకిది ఒక ట్రిబ్యూట్ లాంటిది అని చెప్పింది రష్మిక. 1997లో చేసిన ఒసేయ్ రాములమ్మ సినిమానే ఒక ఫ్యూచరిస్టిక్ కాన్సెప్ట్. అది పెద్ద హిట్ అయ్యింది. ఆ ప్రేమని ఇప్పుడు కూడా ఇస్తారని ఆశిస్తున్నట్టు తెలిపింది రష్మిక. ఈ నెల 27న విడుదలవుతున్న సినిమాని ఆదరించాలని ఆమె వెల్లడించారు.