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- Rohit Naidu: మీ ఇంటికి వస్తా, మీ భార్యలకే ఆ ఆడియో క్లిప్ వినిపిస్తా.. త్రిగుణ్ పీఆర్ కి రోహిత్ వార్నింగ్
Rohit Naidu: మీ ఇంటికి వస్తా, మీ భార్యలకే ఆ ఆడియో క్లిప్ వినిపిస్తా.. త్రిగుణ్ పీఆర్ కి రోహిత్ వార్నింగ్
బిగ్బాస్ తెలుగు 10 మాజీ కంటెస్టెంట్ రోహిత్ నాయుడు హైదరాబాద్ ప్రెస్మీట్లో త్రిగుణ్ అభిమానులను హెచ్చరించారు. తన తల్లి, సోదరిని ఆన్లైన్ వివాదాల్లోకి లాగొద్దని స్పష్టం చేశారు.
రోహిత్ నాయుడు
బిగ్బాస్ తెలుగు 10 నుంచి కొంతకాలం క్రితం రోహిత్ నాయుడు ఎలిమినేట్ అయ్యారు. తాజాగా ఆయన హైదరాబాద్లో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా త్రిగుణ్ అభిమానులకు గట్టి హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా తన కుటుంబ సభ్యులను, అందులోనూ తల్లి, సోదరిని ఆన్లైన్ వాదోపవాదాల్లోకి లాగొద్దని స్పష్టం చేశారు. తన కుటుంబాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారంపై ఆయన తీవ్రంగా స్పందించారు. ఈ విషయంలో త్రిగుణ్ పీఆర్ బృందం జోక్యం చేసుకుని ఇలాంటి చర్యలను ఆపాలని కోరారు.
త్రిగుణ్ పీఆర్ బృందానికి రోహిత్ హెచ్చరిక
మీడియాతో మాట్లాడిన రోహిత్ నాయుడు.. “త్రిగుణ్ పీఆర్ బృందాన్ని ఇది ఆపాలని కోరుతున్నాను. ఇప్పుడే ఆ ఆడియో క్లిప్స్ విన్నాను. అందులో ఉపయోగించిన పదాలు అసహ్యంగా ఉన్నాయి. మీకు కూడా కుటుంబాలు ఉన్నాయి. దీని వెనుక ఎవరున్నారో నాకు తెలుసు. హద్దులు దాటితే నేరుగా మీ ఇంటికే వస్తాను. ఆ ఆడియో క్లిప్స్ను మీ భార్యకు కూడా వినిపిస్తాను. అప్పుడు మీకు ఆ బాధ ఏమిటో అర్థమవుతుంది. నేను పోటీ నుంచి బయటకు వచ్చేశాను. ఈ విషయాన్ని దాటి ముందుకు వెళ్లిపోయాను. మీరు కూడా అలాగే చేయాలని కోరుకుంటున్నాను” అని వ్యాఖ్యానించారు. తన కుటుంబాన్ని వివాదాల్లోకి లాగడం ఆపాలని ఆయన ఈ సందర్భంగా స్పష్టంగా హెచ్చరించారు.
హౌస్లోనూ రోహిత్, త్రిగుణ్ మధ్య గొడవలు
బిగ్బాస్ హౌస్లో ఉన్న సమయంలో రోహిత్ నాయుడు, త్రిగుణ్ తరచూ ఒకరితో ఒకరు విభేదించేవారు. ఇద్దరి మధ్య పలుమార్లు వాగ్వాదాలు కూడా జరిగాయి. హౌస్లో కొనసాగిన ఈ విభేదాలు బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా అభిమానుల మధ్య ఆన్లైన్ చర్చలకు కారణమవుతున్నాయి. తాజాగా రోహిత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. త్రిగుణ్ అభిమానులు తన కుటుంబ సభ్యులను లక్ష్యంగా చేసుకోవద్దని ఆయన కోరారు.
ఆడియన్స్ ఓట్లతో కాకుండా హౌస్మేట్స్ ఓట్లతో ఎలిమినేషన్
రోహిత్ నాయుడికి అభిమానుల సపోర్ట్ ఉన్నప్పటికీ, ప్రేక్షకుల ఓట్ల ద్వారా కాకుండా హౌస్మేట్స్ ఓట్ల ఆధారంగా ఆయన ఎలిమినేట్ అయ్యారు. దీంతో ఆయన అభిమానులు తిరిగి షోలోకి వస్తారని ఆశించారు. అయితే, బిగ్బాస్ నుంచి రీఎంట్రీ అవకాశం వచ్చినట్లు ప్రచారం జరిగినప్పటికీ, రోహిత్ ఆ ఆఫర్ను తిరస్కరించినట్లు సమాచారం.