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- Mammootty Luxury Home: మమ్ముట్టి కొచ్చి లగ్జరీ ఇల్లు ఎలా ఉందో చూశారా? సింప్లిసిటీకి కేరాఫ్ అడ్రస్
Mammootty Luxury Home: మమ్ముట్టి కొచ్చి లగ్జరీ ఇల్లు ఎలా ఉందో చూశారా? సింప్లిసిటీకి కేరాఫ్ అడ్రస్
మమ్ముట్టి కొచ్చిలోని రూ.4 కోట్ల విలువైన లగ్జరీ ఇల్లు ఆధునిక మినిమలిస్ట్ ఇంటీరియర్స్, రూఫ్టాప్ సోలార్ ప్యానెల్స్, కేరళలో ఫేమస్ 369 గ్యారేజీతో చాలా అద్భుతంగా ఉంది.
మమ్ముట్టి లగ్జరీ ఇల్లు
మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ దిగ్గజం మమ్ముట్టి కొచ్చిలోని ఎలంకులం-కడవంత్ర ప్రాంతంలో పర్యావరణ హితమైన ఇంటిని నిర్మించారు. ఆయన తన కుమారుడు, నటుడు దుల్కర్ సల్మాన్తో కలిసి ఈ ఇంట్లో ఉంటున్నారు. ఈ ఇంటి విలువ సుమారు రూ. 4 కోట్లు ఉంటుంది.
అద్భుతమైన ఆర్కిటెక్చర్!
పనమ్పిల్లి నగర్లో 12 ఏళ్లు ఉన్న ఈ సీనియర్ నటుడు 2020లో అక్కడినుంచి మారారు. ఆ పాత ఇంటిని కుటుంబం బ్యూటిక్ స్టే గా మార్చింది. ఆ తర్వాత ఒక ప్రశాంత సరస్సుపై నిర్మించిన ఈ ఆధునిక వాటర్ఫ్రంట్ ఎస్టేట్లోకి వారు మారారు.
అమల్ సూఫియా చేత మినిమలిస్ట్ డిజైన్
ఈ బహుళ అంతస్తుల ఇంటిని దుల్కర్ సల్మాన్ భార్య, ఇంటీరియర్ ఆర్కిటెక్ట్ అమల్ సూఫియా డిజైన్ చేశారు. ఆమె సాంప్రదాయక కేరళ స్టైల్కు భిన్నంగా దీనిని తీర్చిదిద్దారు. స్వచ్ఛమైన లైన్స్, ఆధునిక మినిమలిజం ఈ ఇంటి డిజైన్లో కనిపిస్తాయి. పెద్ద ఫ్లోర్-టు-సీలింగ్ గ్లాస్ కిటికీలు వెలుతురును ఇంటి లోపలికి రానిస్తాయి, లోపల సాఫ్ట్ పాస్టెల్స్, పాలిష్ చేసిన మార్బుల్ ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి.
సొగసు, సౌకర్యం!
ఇక్కడ అందం, దైనందిన సౌకర్యం ప్రతి స్థాయిలో కనిపిస్తాయి. ఆచరణాత్మక నివాస స్థలాలు సరళమైన ఫినిషింగ్స్తో ఉంటాయి. ఇంటి అవసరాల కోసం రూఫ్టాప్ సోలార్ ప్యానెల్స్ ఉపయోగించారు. ఇది ప్రధాన నివాస ప్రాంతాలకు క్లీన్ ఎనర్జీ సరఫరా చేస్తుంది. రోజువారీ పనులకు ఎక్కువ శాతం సోలార్ పవర్నే ఉపయోగిస్తారు.
లెజెండరీ 369 గ్యారేజ్
ఇక్కడ ఉన్న ప్రతీ వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్లేట్ మీద 369 అనే ఫేమస్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది. కుటుంబానికి చెందిన పెద్ద కార్ల సేకరణ కోసం ఒక కస్టమ్ వెహికల్ ప్లేస్ ఉంది. దీన్ని '369 గ్యారేజ్' అని పిలుస్తారు, ఇందులో హై-ఎండ్ BMWలు, లగ్జరీ మెర్సిడెస్ బెంజ్ SUVలు ఉన్నాయి.
ఒక ఫ్యామిలీ హోమ్!
మమ్ముట్టి, భార్య సల్ఫత్, కుమారుడు దుల్కర్, కోడలు అమల్, మనుమరాలు మరియం అంతా ఒకే ఇంట్లో కలిసి ఉంటున్నారు. ఇది మూడు తరాలుగా కలిసి ఉంటున్న కుటుంబం.
వాళ్ళు తమ ప్రైవసీ, ఫ్యామిలీ సమయాన్ని ఎలా ప్లాన్ చేసుకుంటారంటే, ఇంట్లోనే వినోదం, సామాజిక కార్యక్రమాల కోసం ప్రత్యేక హోమ్ థియేటర్, ఎంటర్టైన్మెంట్ రూమ్స్ ఉన్నాయి.