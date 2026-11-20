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- Venkatesh: వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ 'జనవరి 12 విడుదల' ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెయిల్స్.. స్పీడు మామూలుగా లేదుగా
Venkatesh: వెంకటేష్, కళ్యాణ్ రామ్ 'జనవరి 12 విడుదల' ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెయిల్స్.. స్పీడు మామూలుగా లేదుగా
వెంకటేశ్, అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో వస్తున్న ‘జనవరి 12 విడుదల’ ఏపీ, తెలంగాణ థియేట్రికల్ బిజినెస్ ఆల్మోస్ట్ పూర్తయినట్లు తెలుస్తోంది. ఆ వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మరోసారి వెంకటేశ్, అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్
విక్టరీ వెంకటేశ్, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి బ్లాక్బస్టర్ కాంబినేషన్ మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. వీరిద్దరి కలయికలో రూపొందుతున్న సినిమాకు ‘జనవరి 12 విడుదల’ అనే టైటిల్తో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ సినిమా ట్రేడ్ వర్గాల్లో మంచి డిమాండ్ను సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పటికే థియేట్రికల్ బిజినెస్ను ఖరారు చేసే ప్రక్రియ మొదలైంది. సంక్రాంతి సీజన్లో విడుదల కానున్న ఈ చిత్రంపై ఉన్న అంచనాలకు అనుగుణంగా ఏపీ, తెలంగాణలో భారీ స్థాయిలో బిజినెస్ జరుగుతున్నట్లు సమాచారం.
నైజాం హక్కులు సొంతం చేసుకున్న దిల్ రాజు
ఈ సినిమా నైజాం థియేట్రికల్ హక్కులను దిల్ రాజుకు చెందిన శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ (ఎస్వీసీ) రూ.25 కోట్ల నాన్ రికవరబుల్ అడ్వాన్స్ (ఎన్ఆర్ఏ)కు దక్కించుకుంది. మరోవైపు సీడెడ్ హక్కులను పలువురు బయ్యర్లు కలిసి రూ.12 కోట్ల ఎన్ఆర్ఏకు కొనుగోలు చేశారు. దీంతో ఈ రెండు ప్రాంతాల బిజినెస్ ఇప్పటికే పూర్తయింది. ఇక ఆంధ్రా ప్రాంతానికి సంబంధించిన థియేట్రికల్ హక్కుల విషయంలో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ డీల్ను రూ.35 కోట్ల నుంచి రూ.40 కోట్ల మధ్య ఖరారు చేసే అవకాశం ఉందని ట్రేడ్ వర్గాల సమాచారం. త్వరలోనే ఆంధ్రా బిజినెస్ కూడా పూర్తి కానుంది.
ఏపీ, తెలంగాణలో 73 కోట్ల బిజినెస్ అంచనా
నైజాం, సీడెడ్ హక్కులతో పాటు ఆంధ్రా బిజినెస్ను కలిపితే ‘జనవరి 12 విడుదల’ ఏపీ, తెలంగాణలో మొత్తం రూ.69 కోట్ల నుంచి రూ.73 కోట్ల వరకు థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేసే అవకాశం ఉంది. వెంకటేశ్, అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్పై ఉన్న క్రేజ్తో పాటు సంక్రాంతి పండుగ సీజన్ కూడా ఈ బిజినెస్కు కలిసివచ్చే అంశాలుగా ఉన్నాయి. ఈ కాంబినేషన్కు ఉన్న ఆదరణ, పండుగ సమయంలో సినిమాలకు ఉండే డిమాండ్ను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ స్థాయి బిజినెస్ జరుగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సంక్రాంతి బరిలో మరికొన్ని సినిమాలు
ప్రస్తుతం సంక్రాంతి సందర్భంగా విడుదలయ్యే సినిమాల జాబితాలో చిరంజీవి నటిస్తున్న ‘కాకా’, శ్రీవిష్ణు ‘ఫ్యామిలీ ప్యాక్’, ప్రశాంత్ వర్మ తెరకెక్కిస్తున్న ‘మహాకాళి’, శర్వానంద్ నటిస్తున్న ‘జార్జ్ క్రిష్’ కూడా ఉన్నాయి. ఈ సినిమాలు కూడా సంక్రాంతి బరిలో నిలిచే అవకాశం ఉంది. దీంతో పండుగ సీజన్లో పలు చిత్రాల మధ్య పోటీ నెలకొననుంది. ఈ నేపథ్యంలో వెంకటేశ్, అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో వస్తున్న ‘జనవరి 12 విడుదల’ ఏపీ, తెలంగాణలో రూ.69 కోట్ల నుంచి రూ.73 కోట్ల బిజినెస్ లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతోంది.