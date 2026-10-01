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- Nora Fatehi Bindaas Song: అప్పుడు తమన్నా, ఇప్పుడు నోరా.. ఒక్క దెబ్బకు రజినీ సినిమాకు హైప్
Nora Fatehi Bindaas Song: అప్పుడు తమన్నా, ఇప్పుడు నోరా.. ఒక్క దెబ్బకు రజినీ సినిమాకు హైప్
సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ నటించిన జైలర్ చిత్రంలో తమన్నా చేసిన కావాలయ్యా సాంగ్ ఎంత సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిందో చెప్పనవసరం లేదు. ఇప్పుడు జైలర్ 2లో నోరా ఫతేహి స్పెషల్ సాంగ్ చేసింది.
Nora Fatehi
రజనీకాంత్ నటిస్తున్న జైలర్ 2 చిత్రంలో నోరా ఫతేహి ప్రత్యేక పాటలో సందడి చేస్తున్నారు. బిందాస్ పేరుతో రూపొందిన ఈ పాట తాజాగా విడుదలైంది. దక్షిణాది సినిమాల్లో ప్రత్యేక నృత్య గీతాలకు గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నోరా ఫతేహి మరోసారి స్పెషల్ సాంగ్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావడంతో ఈ పాటపై ఆసక్తి నెలకొంది.
అప్పట్లో కవాలయ్యాతో తమన్నా హైప్
జైలర్ సినిమా సమయంలో తమన్నా భాటియా నటించిన కవాలయ్యా పాట సినిమాపై భారీ హైప్ తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ప్రత్యేక పాటగా వచ్చిన ఈ గీతం అప్పట్లో ప్రేక్షకుల్లో మంచి స్పందన తెచ్చుకుంది. ఇప్పుడు జైలర్ 2 కోసం నోరా ఫతేహి బిందాస్ పాట చేయడంతో అప్పట్లో తమన్నా.. ఇప్పుడు నోరా అనే పోలిక సహజంగానే కనిపిస్తోంది. రజనీకాంత్ సినిమాలకు ప్రత్యేక పాటల ద్వారా హైప్ పెంచే ఈ ఫార్ములా మరోసారి కొనసాగుతున్నట్లుగా కనిపిస్తోంది.
దక్షిణాది సినిమాల్లో నోరాకు ప్రత్యేక గుర్తింపు
నోరా ఫతేహి ప్రత్యేక నృత్య గీతాలతో ఇప్పటికే ప్రేక్షకులకు పరిచయం ఉన్నారు. తెలుగు సినిమాల్లోనూ ఆమె పలు ప్రత్యేక పాటల్లో కనిపించారు. టెంపర్, బాహుబలి, కిక్ 2, ఊపిరి వంటి చిత్రాల్లో ఆమె స్పెషల్ సాంగ్స్ చేశారు. మట్కా సినిమాలో మాత్రం పూర్తి స్థాయి నటన పాత్రలో కనిపించారు. ఇప్పుడు రజనీకాంత్ జైలర్ 2 కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన బిందాస్ పాటలో ఆమె నృత్యం చేశారు.
అనిరుధ్ సంగీతంతో బిందాస్ పాట
బిందాస్ పాటకు అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించారు. ఈ పాటకు శ్రీనివాస మౌళి సాహిత్యం అందించగా, అనిరుధ్ రవిచందర్, దీప్తి సురేష్ కలిసి గానం చేశారు. దక్షిణాది ప్రత్యేక నృత్య గీతాల్లో కనిపించే సాధారణ శైలిలోనే ఈ పాట రూపొందినప్పటికీ, ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకునే స్థాయిలో పాటలోని నృత్య ఆకర్షణ కనిపించలేదని కథనం పేర్కొంది. అయితే ప్రేక్షకుల్లో ఈ పాట ఎంతగా ఆదరణ పొందుతుందో చూడాల్సి ఉంది.
జైలర్ 2పై పెరుగుతున్న ఆసక్తి
జైలర్ 2లో రజనీకాంత్ రిటైర్డ్ పోలీస్ అధికారిగా కనిపించనున్నారు. నెల్సన్ దిలీప్కుమార్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మొదటి జైలర్లో కవాలయ్యా పాట ఎంతగా పాపులర్ అయిందో, ఇప్పుడు జైలర్ 2లో బిందాస్ పాట కూడా అదే స్థాయిలో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుందా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ విడుదల చేస్తోంది.