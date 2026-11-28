Jr NTR: శివాజీ కామెంట్స్ తో చిక్కులు.. ఎన్టీఆర్ ఒక్క ట్వీట్ తో కాపాడారు
‘దండోరా’ విడుదల తర్వాత ఎదురైన వివాదంతో తనకు సరైన గుర్తింపు లభించలేదని దర్శకుడు మురళీకాంత్ దేవసోత్ తెలిపారు. ఆ టైం జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కాపాడారు అంటూ కామెంట్స్ చేశారు.
నితిన్తో సినిమా
దర్శకుడు మురళీకాంత్ దేవసోత్ ప్రస్తుతం నితిన్ హీరోగా నటిస్తున్న ‘అలియాస్ రుక్మిణి’ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నారు. నాని సమర్పణలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం ఆయన కెరీర్లో మరో ముఖ్యమైన అడుగుగా నిలవనుంది. అయితే అంతకుముందు ఆయన దర్శకత్వం వహించిన ‘దండోరా’ సినిమా విడుదల తర్వాత ఎదురైన పరిస్థితుల గురించి తాజాగా మాట్లాడారు. సినిమా ప్రశంసలు అందుకున్నప్పటికీ, ఒక వివాదం కారణంగా దాని ప్రచారంపై ప్రభావం పడిందని వెల్లడించారు.
శివాజీ వ్యాఖ్యలతో దండోరాకు ఇబ్బందులు
‘దండోరా’ సినిమా విడుదలైన సమయంలో నటుడు శివాజీ మహిళలు, వారి దుస్తులపై చేసిన వ్యాఖ్యలు పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి. ఈ వివాదమే సినిమా ప్రచారంలో ప్రధాన అంశంగా మారిందని మురళీకాంత్ తెలిపారు. ఆ సమయంలో తన సినిమాకు కొంతమంది నుంచి ప్రశంసలు వస్తాయని ఎదురుచూశానని, కానీ సినిమా గురించి ఎవరూ మాట్లాడలేదని చెప్పారు. సినిమాలోని అసలు విషయాల కంటే శివాజీ వ్యాఖ్యల చుట్టూ జరిగిన చర్చే ఎక్కువగా ప్రాధాన్యం పొందిందని వివరించారు.
ఎన్టీఆర్ ట్వీట్తో మారిన పరిస్థితి
ఈ పరిస్థితుల్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చేసిన ఒక్క ట్వీట్ తనకు ఎంతో ఉపయోగపడిందని మురళీకాంత్ వెల్లడించారు. ‘దండోరా’ సినిమా గురించి ఎన్టీఆర్ ట్వీట్ చేసిన తర్వాత పరిశ్రమకు చెందిన పలువురు వ్యక్తులు తనను సంప్రదించారని చెప్పారు. సమావేశానికి పిలిచి తన పనిని అభినందించారని గుల్టేకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. చాలామందికి ‘దండోరా’ నిజంగానే నచ్చినప్పటికీ, సినిమాకు సంబంధించిన వివాదం కారణంగా బహిరంగంగా ప్రశంసించడానికి వెనుకాడారని మురళీకాంత్ వివరించారు. ఎన్టీఆర్ ట్వీట్ తర్వాతే తన పనికి పరిశ్రమలో గుర్తింపు లభించడం మొదలైందని పేర్కొన్నారు.
అలియాస్ రుక్మిణితో మరో ప్రయత్నం
‘దండోరా’ సమయంలో ఎదురైన అనుభవం తర్వాత ఇప్పుడు మురళీకాంత్ దేవసోత్ ‘అలియాస్ రుక్మిణి’తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈ సినిమాలో నితిన్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తుండగా, నాని సమర్పకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. గత చిత్రంతో పోలిస్తే ఈ సినిమాతో మరింత బలమైన ప్రభావం చూపించాలని దర్శకుడు ఆశిస్తున్నారు. ‘దండోరా’ తర్వాత తనకు గుర్తింపు రావడంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ట్వీట్ కీలకంగా నిలిచిందని ఆయన చెప్పిన విషయాలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.